Ìµ¿ÍÅÅ»ÒÀï»Ô¾ì¤ÏÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë50²¯3,244ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì³µÍ×
Ìµ¿ÍÅÅ»ÒÀï¡ÊEW¡Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢º£¸åÂçÉý¤Ê³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Î27²¯2,812ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤Ï50²¯3,244ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢2026Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë7.04%¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£ËÉ±ÒÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÌµ¿Í¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤È¡¢ÅÅ»ÒÀïµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬¡¢¤³¤ÎµÞÂ®¤Ê»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÍ×°ø
Ìµ¿ÍÅÅ»ÒÀï»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤¬¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ¿Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ»½Ñ¿ÊÊâ
¥É¥íー¥ó¤ä¼«Î§Áö¹Ô¼Ö¤Ê¤É¤ÎÌµ¿Í¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎµÞÂ®¤Êµ»½Ñ¿ÊÊâ¤Ï¡¢ËÉ±ÒÀïÎ¬¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ºîÀï¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¿ÍÅª¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢Å¨¤ÎºîÀï¤òË¸³²¡¦ÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ß¥ó¥°¡¢¥¹¥×ー¥Õ¥£¥ó¥°¡¢¿®¹æËµ¼õ¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤ÊÅÅ»ÒÀïµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤ÊËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý²Ã
À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÉ±ÒÍ½»»¤òÁý³Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤¬ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¸úÎ¨Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç·³»öÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìµ¿ÍÅÅ»ÒÀï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¿Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï±¿ÍÑ¾å¤Î½ÀÆðÀ¤òÄó¶¡¤·¡¢´Æ»ë¡¢ÄÌ¿®Ë¸³²¡¢ÂÐ¥¸¥ã¥ß¥ó¥°ºîÀï¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊEW¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê
À¤³¦Ãæ¤ÇÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤ÈÊ¶Áè¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¹âÅÙ¤ÊËÉ±Òµ»½Ñ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¿ÍÅÅ»ÒÀï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þÇ½ÎÏ¡¢Å¨ÂÐÅª¤ÊÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐ¹³ºö¡¢Å¨¤ÎÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎË¸³²¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÂåÀï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀïÎ¬Åª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
Ìµ¿ÍÅÅ»ÒÀï»Ô¾ì¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼ïÎà¡¢ÍÑÅÓ¡¢ÃÏ°è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥»¥°¥á¥ó¥È²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼ïÎàÊÌ
Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡ÊUAV¡Ë¡§UAV¤Ï¡¢Ìµ¿ÍÅÅ»ÒÀï»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹Ò¶õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¹â¤¤µ¡Æ°À¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤¿´Æ»ëÇ½ÎÏ¡¢¥ìー¥ÀーË¸³²¤äÅÅ»ÒÂÐ¹³ºö¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤ÊEWµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ìµ¿ÍÃÏ¾å¼ÖÎ¾¡ÊUGV¡Ë¡§ÃÏ¾å¥Ùー¥¹¤ÎÌµ¿Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¦¾å·³»öºîÀï¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅ»ÒÀïÇ½ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ìµ¿Í¿åÃæ¥Óー¥¯¥ë¡ÊUUV¡Ë¡§UUV¤Ï¡¢¿åÃæºîÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥Æ¥ë¥¹À¤È¹âÅÙ¤ÊÄÌ¿®Ë¸³²Ç½ÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³¤·³¤ÎÅÅ»ÒÀïÍÑÅÓ¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ
ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¡§Ìµ¿Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Å¨¤ÎÅÅ»ÒÀï»ñ»º¤òÌµÎÏ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Âå¤ÎËÉ±ÒÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¼ý½¸¡¦´Æ»ë¡¦Äå»¡¡ÊISR¡Ë¡§ISRÍÑÅÓ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Ìµ¿Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ÊÄÌ¿®¤È´Æ»ë¤Î¤¿¤á¤ËÅÅ»ÒÀï¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇÛÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ISRºîÀï¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò¹¶·â¡ÊEA¡Ë¡§¹¶·âÅª¤ÊÅÅ»Ò¹¶·â¤ËÌµ¿Í¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Å¨¤ÎÄÌ¿®¤òË¸³²¡¢µ¶Áõ¡¢º®Íð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ
Ìµ¿ÍÅÅ»ÒÀï»Ô¾ì¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢ÃæÅì¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤ÇÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¤Ï¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý²Ã¤ÈÌµ¿Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ»½Ñ¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤â¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤Î¹ñ¤ÎËÉ±ÒÍ½»»¤ÎÁý²Ã¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¡¢¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
