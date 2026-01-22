¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¹¼°½üÀãµ¡¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê°ìÃÊ¼°¡¢ÆóÃÊ¼°¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2026Ç¯1·î22Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥¹¼°½üÀãµ¡¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥¹¼°½üÀãµ¡¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¬¥¹¼°½üÀãµ¡»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾Íè¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤ËÌó627É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó734É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï2.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À®½Ï»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿´Ë¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ©ÅÙ¤ä³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÆ°¸þ¤¬¡¢»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¹½Â¤¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¡¢¶¡µëÌÖ¤Î°ÂÄêÀ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¥¬¥¹¼°½üÀãµ¡¤Ï¡¢¥¬¥¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÆ°ÎÏ¸»¤È¤¹¤ë¹â½ÐÎÏ¤Î½üÀãµ¡´ï¤Ç¤¹¡£
ÂçÎÌ¤ÎÀÑÀã¤ä°µÀã¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢½üÀãÉý¤¬¹¤¯¡¢Àã¤ÎÇÓ½ÐÊý¸þ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Âð¼þÊÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¸ø¶¦¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ç¤Î½üÀãºî¶È¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·¤·¤¤Åßµ¨´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤ºî¶È¸úÎ¨¤ÈÂÑµ×À¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢´¨ÎäÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿ôÎÌÅªÊ¬ÀÏ¤È¼ÁÅªÊ¬ÀÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥áー¥«ーÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤ÎÆ°¸þ¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢»Ô¾ì¼ûÍ×¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×°ø¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢µ¤¸õ¾ò·ï¤ÎÊÑÆ°¤ä½»Âð»ö¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¼ûÍ×¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾ÃÈñ¶â³Û¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤È¾ÍèÍ½Â¬¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÊÌ¤ª¤è¤Ó¹ñÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ßÀãÎÌ¤äÀ¸³èÍÍ¼°¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë»Ô¾ìÆÃÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊÊ¬Ìî¤äÍøÍÑ¥·ー¥ó¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ËÜÄ´ºº¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢À¤³¦¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¡²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥¬¥¹¼°½üÀãµ¡¤ÎÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤Î¾ÍèÀ®Ä¹¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»Ô¾ì¶¥Áè¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥áー¥«ー¤äÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Briggs & Stratton¡¢Ariens¡¢Toro¡¢TTI Group¡¢CRAFTSMAN¡¢Greenworkstools¡¢Snow Joe¡¢EGO Power+¡¢Powersmart¡¢Kobalt¡¢Honda¡¢Cub Cadet¡¢Snapper¡¢Poulan Pro¡¢Troy-Bilt¡¢Champion Power Equipment¡¢Husqvarna¡¢STIHL¡¢MTD Products¡¢AL-KO¡¢Kärcher¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢²Á³Ê¡¢Íø±×Î¨¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢»ö¶ÈÅ¸³«ÃÏ°è¡¢ºÇ¶á¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯Æ°¸þ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¤Ï¹½Â¤ÊÌ¤Ë°ìÃÊ¼°¤ÈÆóÃÊ¼°¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÃÊ¼°¤Ï·ÚÎÌ¤ÇÁàºîÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¸þ¤±¼ûÍ×¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆóÃÊ¼°¤Ï¹â½ÐÎÏ¤Ç½üÀãÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÀÑÀãÎÌ¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤ä¶ÈÌ³ÍÑÅÓ¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
