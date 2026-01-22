¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ìµ¿Í¿åÃæ¥Óー¥¯¥ë¡ÊUUV¡Ë»Ô¾ì¤ÏÇúÈ¯Åª¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë466²¯2000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¤ÎÌµ¿Í¿åÃæ¥Óー¥¯¥ë¡ÊUUV¡Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤ÇÂçÉý¤Ê³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï54²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¡¢µÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹µ°Æ»¤òÉÁ¤¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë466²¯2,000ËüÊÆ¥É¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢2026Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë23.85%¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥Úー¥¹¤Ç¿Ê¤ß¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢ËÉ±ÒÍ½»»¤ÎÁý²Ã¡¢¿åÃæ´Ä¶¤ÎÃµºº¡¦´Æ»ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UUV»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø
µ»½Ñ³×¿·¡§
Ìµ¿Í¿åÃæ¥Óー¥¯¥ë¤Ï¶áÇ¯¡¢¼«Î§¹Ò¹Ô¡¢AIÅëºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¹âÅÙ¤Ê¥»¥ó¥µーµ»½Ñ¤Ê¤É¤Î³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢UUV¤Ïº¤Æñ¤Ê¿åÃæ´Ä¶¤Ç¤â±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¤ÍÎ¸¦µæ¤«¤éËÉ±ÒºîÀï¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Çµ®½Å¤Ê¥Äー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉ±Ò¡¦·³»öÍÑÅÓ¡§
UUV¤Ï¡¢´Æ»ë¡¢Äå»¡¡¢µ¡ÍëÃµÃÎ¡¢¿åÃæÀï¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊËÉ±ÒºîÀï¤Î¤¿¤á¤Ë·³Ââ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤¬³¤·³ËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¹âÅÙ¤ÊÌµ¿Í¿åÃæ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£UUV¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¿Í°÷¤òÍ×¤¹¤ëÇ¤Ì³¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤è¤ê°ÂÁ´¤ÇÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤ÂåÂØ¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤È±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È¡¦²Ê³ØÃµºº¡§
ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡¢³¤±¿¡¢³¤ÍÎ¸¦µæ¤Ê¤É¤Î¾¦¶ÈÊ¬Ìî¤Ï¡¢UUV»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼çÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Ìµ¿Í¿åÃæ¥Óー¥¯¥ë¤Ï¡¢¿¼³¤Ãµºº¡¢´Ä¶¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¿åÃæ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¸¡ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ó³ÖÃÏ¤ä¥¢¥¯¥»¥¹º¤Æñ¤Ê¾ì½ê¤«¤é¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢UUV¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¡¦À¸ÂÖ·Ï¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡§
³¤ÍÎ±øÀ÷¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢UUV¤Ï¿åÃæÀ¸ÂÖ·Ï¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Äー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£UUV¤Ï¡¢³¤ÍÎ¤Î·òÁ´À¡¢±øÀ÷¥ì¥Ù¥ë¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤ÈÊÝÁ´³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëµ®½Å¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÈÅ¸Ë¾
Ìµ¿Í¿åÃæ¥Óー¥¯¥ë»Ô¾ì¤Ï¡¢¼ïÎà¡¢ÍÑÅÓ¡¢ÃÏ°è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥»¥°¥á¥ó¥È²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»º¶È¤¬ÆÃ¼ì¤ÊÇ¤Ì³¤Î¤¿¤á¤ËUUV¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ïÎàÊÌ¡§
¼«Î§·¿Ìµ¿ÍÀø¿åµ¡¡ÊAUV¡Ë¡§¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤Ê¤·¤Ë¡¢»öÁ°¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´°Á´¤Ë¼«Î§Åª¤Ë¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¿åÃæ¥Óー¥¯¥ë¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë²Ê³Ø¸¦µæ¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹Ãµºº¡¢·³»öÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ó³ÖÁàºî·¿Ìµ¿ÍÀø¿åµ¡¡ÊROV¡Ë¡§¿å¾å¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁàºî¤µ¤ì¤ëROV¤Ï¡¢º¤Æñ¤Ê¿åÃæ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£»¨¤Ê¸¡ºº¤ä½¤Íýºî¶È¤Ë°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ¡§
ËÉ±Ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡§ËÉ±ÒÅê»ñ¤ÎÁý²Ã¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ºÇÂç¤«¤ÄºÇ¤âµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾¦¶ÈÍøÍÑ¡§ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡¢³¤±¿¡¢³¤Äì¹Û¶È¤Ê¤É¤Î»º¶È¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢UUV¤ÏÃµºº¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ê³Ø¸¦µæ¡§UUV¤Ï³¤ÍÎÀ¸Êª³Ø¡¢ÃÏ¼Á³Ø¡¢´Ä¶²Ê³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÃµºº¤È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡§
ËÌÊÆ¡§
ËÌÊÆ¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤ÊËÉ±Ò»º¶È¤È³¤ÍÎ¸¦µæ¤Ø¤ÎÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Ìµ¿ÍÀø¿åµ¡»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ³¤·³¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊUUV¥×¥í¥°¥é¥à¤ÈÀÐÌý¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡§
