¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¡Ö¹õ¿¹¿À³Ú¡×¤¬2·î14Æü¤è¤ê¿·½Õ½ä¹Ô¤ò³«ºÅ¡¡µÙ²ËÂ¼Î¦ÃæµÜ¸Å¤Ç¤Ï¡¢¹õ¿¹¿À³Ú¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤­¤ë´Õ¾Þ²ñÉÕ¤­¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹

¹õ¿¹¿À³Ú¤Îµ¯¸»¤ä½ä¹Ô¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢300Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤Ï¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ÊÈÏ°Ï¤ò½ä¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬À¹²¬ÈÍ¤ÈÃÏ¸µ¤Î¸ÅÊ¸½ñ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡»°Î¦³¤´ß¤ÎÃæ±û¡¢´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖµÙ²ËÂ¼Î¦ÃæµÜ¸Å¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô»ÙÇÛ¿Í¡§ÅèÅÄ¡¡Å¯Ìé¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Î¡Ö¹õ¿¹¿À³Ú¡×¿·½Õ½ä¹Ô¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹õ¿¹¿À³Ú¤Î´Õ¾Þ²ñÉÕ¤¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò2·î14Æü¤è¤êÈÎÇä¡£¹õ¿¹¿À³Ú¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Îò»Ë¤¢¤ëµ§Åø¤ÎÉñ¤ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡µÜ¸Å»Ô¤ÎÃÏ°è¿®¶Ä¤ÎµòÅÀ¡È¹õ¿¹¿À¼Ò¡É¤Î¹õ¿¹¿À³Ú¤Î½ä¶È¤Ï¡¢300Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÅÁ¤ï¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸¶È¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤¤¿ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÏ¶¯¤¤Éñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¡¹õ¿¹¿À³Ú¡¡¿·½Õ½ä¹Ô
¡¡¹õ¿¹¿À³Ú¤Ï¡¢Àµ·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¹õ¿¹¿À¼Ò¤Î¿ÀÎî¤ò°Ü¤·¤¿¡Ö¸¢¸½ÍÍ¡Ê»â»ÒÆ¬¡Ë¡×¤ò·È¤¨¤Æ¡¢´ä¼ê¸©±è´ß¤Î½¸Íî¤ò²ö¤ê¡¢²È¡¹¤ÎÄíÀè¤Ç¡Ö¸¢¸½Éñ¡×¤òÉñ¤¤°Ëâã±¤¤¤ä²ÐÉú¤»¡¢²ÈÆâ°ÂÁ´¤Ê¤É¤òµ§Åø¤¹¤ëÌçÂÇ¤Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìë¤Ï½É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì±²È¤ÎºÂÉß¤Ë¿À³ÚËë¤òÄ¥¤ê¿À³Ú¤ò±é¤¸¤Æ¡¢¸Þ¹òË¾÷¡¦ÂçµùÀ®½¢¤äÅ·²¼ÂÙÊ¿¤Ê¤É¤Îµ§Åø¤ÎÉñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢¤´Íø±×¤ò¼ø¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î½ä¶È¤Ï¡¢¹õ¿¹¿À¼Ò¤òÃæ¿´¤ËµÜ¸Å»Ô¤«¤éµ×»ü»Ô¤Ø¸þ¤«¤¦¡ÖËÌ²ö¤ê¡×¤È³øÀÐ»Ô¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡ÖÆî²ö¤ê¡×¤ò1Ç¯¸òÂå¤Ç¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤«¤é½ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê½ä¹Ô¤ò¹Ô¤¦¿À³Ú¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢µ®½Å¤Ê½¬Â¯¤¬¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Û¥Æ¥ë¤Ë¿À³Ú¤¬»²¤ê¤Þ¤¹¡£µ§Åø¤ÎÉñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³
¡¡µÙ²ËÂ¼Î¦ÃæµÜ¸Å¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÊÝÂ¸²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¡Ê20Âå～70Âå¤Þ¤Ç¡Ë¤¬ÅÁÅýÅª¤ÊÁõÂ«¤ËÌÌ¤òÃå¤±¤ÆÍÙ¤ë¡ÈÍÙ¤ê¼ê¡É¤¬¡¢Å«¤äÂÀ¸Ý¡¢¾â¤Î±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Æ±éÌÜ¤ò4»þ´Ö¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÉñ¤¤¡¢¿À³Ú¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï»â»Ò¤ËÆ¬¤ò³ú¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¡¢¸Þ¹òË¾÷¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö»³¤Î¿ÀÉñ¡×¡£Àð»Ò¤ä·õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÉñ¤¦»Ñ¤Ï¡¢¹Ó¡¹¤·¤¯¤â¿À¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ÃÈæ¼÷¡×¤Ï²ñ¾ì¤Î°ÂÁ´¤ÈµûÎàÂçÎÌ¤òÌóÂ«¤¹¤ëµù¤Î¿À¡£±è´ßÃÏ°è¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ¬´ôÂç¼ØÂà¼£¡×·à»ÅÎ©¤Æ¤Æ´«Á±Ä¨°Åª¤ÊÊª¸ì¤Î±éÌÜ¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¾·Þ¡×¤Ç¤Ï¿·Ç¯¤ò¸À½Ë¤°Éñ¤òÍÙ¤ê¤Þ¤¹¡£Æó¿Í¤ÎÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿Éñ¤¬¸«¤»½ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÚÎáÏÂ8Ç¯¹õ¿¹¿À³Ú¿·½Õ½ä¹Ô¡Û¿À³Ú¡ß½É¡¡ÆÃÊÌ¸ø±é
µÜ¸Å¤Î»³¤Î¿À¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤ë¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³« ºÅ Æü¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§µÙ²ËÂ¼Î¦ÃæµÜ¸Å2F¥ê¥¢¥¹¥Ûー¥ë
»þ¡¡¡¡´Ö¡§11¡§00～11¡§30¡ÊÉñ¹þ¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12¡§00～13¡§00¡ÊÃë¿©¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Æüµ¢¤ê¡¢¤´½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ë¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13¡§00～15¡§45¡Ê¿À³Ú¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15¡§45～16¡§00¡ÊÉñÎ©¡Ë
¤ªÌä¹ç¤»¡§µÙ²ËÂ¼Î¦ÃæµÜ¸Å¡¡0193-62-9911
ÍÙ¤ê¼ê¤È´ÑµÒ¤¬¶á¤¤¤Î¤Ï¿À³Ú¡ß½ÉÆÃÊÌ¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹
¢¡µÙ²ËÂ¼Î¦ÃæµÜ¸Å¡¡¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¡Ö¹õ¿¹¿À³Ú¡×´Õ¾Þ²ñ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡¿Æüµ¢¤ê¥×¥é¥ó
¡¡¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¡Ö¹õ¿¹¿À³Ú¡×´Õ¾Þ²ñ¤ò¤´½ÉÇñ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡¢Æüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ï£±Çñ£²Æü¡¢£²Çñ£³Æü¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú1Çñ2Æü¤Î¤´½ÉÇñ¡Û
¡ü½ÉÇñÆü¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～14Æü¡ÊÅÚ¡Ë1Çñ2Æü
ÎÁ¡¡¡¡¶â¡§1Çñ2Æü1Çñ3¿©ÉÕ¤¡¡17,800±ß～¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÏÂ¼¼2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ¤ÎÂç¿Í1Ì¾ÍÍÎÁ¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¸å¡¢±éÌÜ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¡¢¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
https://www.qkamura.or.jp/qkamura/489/menu.asp?id=miyako&ty=lim&plan=1329(https://www.qkamura.or.jp/qkamura/489/menu.asp?id=miyako&ty=lim&plan=1329)
¡ü½ÉÇñÆü¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～15Æü¡ÊÆü¡Ë1Çñ2Æü
ÎÁ¶â¡§1Çñ3¿©ÉÕ¤¡¡19,800±ß～¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨ÏÂ¼¼2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ¤ÎÂç¿Í1Ì¾ÍÍÎÁ¶â
¡¡¡¡¢¨2/14(Æü)11:00¤è¤ê±éÌÜ¤¬³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£10Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¡¢¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
https://www.qkamura.or.jp/qkamura/489/menu.asp?id=miyako&ty=lim&plan=1330(https://www.qkamura.or.jp/qkamura/489/menu.asp?id=miyako&ty=lim&plan=1330)
¡Ú2Çñ3Æü¤Î¤´½ÉÇñ¡Û
¡ü½ÉÇñÆü¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～15Æü¡ÊÆü¡Ë2Çñ3Æü
ÎÁ¶â¡§2Çñ5¿©ÉÕ¤¡¡31,800±ß～¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨ÏÂ¼¼2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ¤ÎÂç¿Í1Ì¾ÍÍÎÁ¶â
¡¡¡¡¡¡¢¨¤´½ÉÇñ2ÆüÌÜ¤Î11:00¤è¤ê±éÌÜ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¡¢¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
https://www.qkamura.or.jp/qkamura/489/menu.asp?id=miyako&ty=lim&plan=1328(https://www.qkamura.or.jp/qkamura/489/menu.asp?id=miyako&ty=lim&plan=1328)
¡ÚÆüµ¢¤ê¥×¥é¥ó¡Û
¡üÍøÍÑÆü¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÎÁ¡¡¶â¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢Ãë¿©ÉÕ¡Ë
»þ¡¡´Ö¡§11:00¤è¤ê±éÌÜ¤¬³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£10Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äê¡¡°÷¡§80Ì¾ÍÍ
¤´Í½Ìó¡§µÙ²ËÂ¼Î¦ÃæµÜ¸Å¡¡0193-62-9911
¢¡µÙ²ËÂ¼Î¦ÃæµÜ¸Å
¡¡Î¦Ãæ³¤´ß¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµÙ²ËÂ¼Î¦ÃæµÜ¸Å¡£ÍÚ¤«ÂÀÊ¿ÍÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹³¤´ß±è¤¤¤Ë¤Ï¿ï½ê¤Ë·Ê¾¡ÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢»°Î¦¤Î·Ê´Ñ¤ä±óÌî¡¦Ê¿Àô¤Ø¤Î´Ñ¸÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â»êÊØ¤Ç¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÍ·ÊâÆ»¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é¾º¤ë¡¢ËÜ½£ºÇÅìÃ¼µÜ¸Å»Ô¤Î¡ÖÆü¤Î½Ð¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Í¼¿©¤äÄ«¿©¤Ï»°Î¦¤Î¡Ö³¤¤Î¹¬¡×¤È¡Ö»³¤Î¹¬¡×¤ò¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±Ì£¤ï¤¨¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¤ÎµíÆýÉÓ¤Ë¥®¥å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿³¤Á¯¤ò¹ë²÷¤Ë¤´ÈÓ¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡ÖÉÓ¥É¥ó¡×¤ÏÄ«¿©¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¡ÊÍÎ¼¼¡Ë
Ä«¿©¤ÎÍÍ»Ò
¡ÖÉÓ¥¦¥Ë¡×¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿µÜ¸ÅÌ¾Êª¤ÎÂÎ¸³·¿¥°¥ë¥á¡ÖÉÓ¥É¥ó¡×¡£ÉÓ¤ËµÍ¤á¤¿³¤¤Î¹¬¤ò¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤ÆÌ£¤ï¤¦¤´ÅöÃÏÐ§¤Ç¤¹¡£
µÙ²ËÂ¼¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¡£Àí¤Ã¤¿´ä¤Î´Ö¤«¤é¾º¤ëÆü¤Î½Ð¤¬Èþ¤·¤¤¡¢Á´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡¼«Á³¤Ë¤È¤¤á¤¯¥ê¥¾ー¥È µÙ²ËÂ¼
¡¡ÆüËÜ¤Î·Ê¿§¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñÎ©¸ø±à¡¦¹ñÄê¸ø±à¤Ê¤ÉÍ¥¤ì¤¿¼«Á³´Ä¶¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡£3£µ¤«½ê¤¢¤ëµÙ²ËÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤Ë¤È¤¤á¤¯¥ê¥¾ー¥È¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³¡¢Ê¸²½¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿´¤¬¼«Á³¤Ë¤È¤¤á¤¯¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£