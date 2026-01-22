¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢SME¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»Ô¾ì¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÆ³Æþ¡¦¶ÈÌ³¼«Æ°²½¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë137²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ØÀ®Ä¹¤·CAGR7.1¡ó¤Ç»ýÂ³Åª³ÈÂç¤¬¿Ê¹Ô
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢SME¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»Ô¾ì¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë74²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é137²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Â¬´ü´ÖÃæ¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï7.1¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤¬¼ç¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸ÜµÒ´Ø·¸´ÉÍý¡ÊCRM¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢²ñ·×¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬»ö¶È±¿±Ä¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Äー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤È¤½¤Î±Æ¶Á
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢SME¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»Ô¾ì¤ÏµÞÂ®¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ê²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë5,000Ëü¿Í¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥æー¥¶ー¿ô¤ÏµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âE¥³¥Þー¥¹¤ÎµÞÀ®Ä¹¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÆâ¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÉáµÚÎ¨¤¬70¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¸ÜµÒ¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹
ASEANÃÏ°è¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë·ÐºÑ¤Ï¡¢13²¯°Ê¾å¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÀÜÂ³¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥â¥Ð¥¤¥ëÂÐ±þ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤ò¶¯¤¯²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÌó88¡ó¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¿Í¸ý¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ©Ìó
¸Â¤é¤ì¤¿ºâÌ³»ñ¸»
°ìÊý¤Ç¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿ºâÌ³»ñ¸»¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Æ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¹â¥³¥¹¥È¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Èó¸ø¼°¤ÊÍ»»ñ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤âÂ¿¤¯¡¢Àµ¼°¤Ê¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ñ¶â³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¤¬ÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÂæÆ¬
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÎÏ¤ÊÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ»»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ñ¶â¥®¥ã¥Ã¥×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Î½õÀ®¶â¤äÄãÍøÍ»»ñ¤Î»Üºö¤â¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
¡ü Yonyou
¡ü Microsoft
¡ü Infor
¡ü Epicor
¡ü Kingdee
¡ü Unit4
¡ü Intuit
¡ü Aplicor
¡ü Oracle (NetSuite)
¡ü Xero
¡ü Sage Intacct
¡ü Assit cornerstone
¡ü SAP
¡ü FreshBooks
¡ü Acclivity
¡ü Workday
¡ü Globallinker
»Ô¾ìµ¡²ñ
¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÉáµÚ
¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤È¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤è¤ëÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥º¡¦¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹¡ÊSaaS¡Ë¥â¥Ç¥ë¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½ÀÆð¤Ë±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ûÍ×¤ÏµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î60¡ó°Ê¾å¤¬¥¯¥é¥¦¥É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÏµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤ÎAI¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÎÍøÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
