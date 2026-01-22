Ãæ³ØÀ¸¤¬ÃÏ°è¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¤´ÅöÃÏ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÖÇòÉÍ¤¬¤Á¤ã¡×ÂèÆóÃÆ»ÏÆ° ～»º³Ø´±¤¬Ï¢·È¤¹¤ëÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÇòÉÍ¥³¥Í¥¯¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×～
¥ªー¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶âÃ«¿Íº¡Ë¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÇòÉÍ¥³¥Í¥¯¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ë¤Ë»²²è¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤´ÅöÃÏ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤´ë²è¡ÖÇòÉÍ¤¬¤Á¤ã¡×ÂèÆóÃÆ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©À¾Ì¶Ï¬·´ÇòÉÍÄ®¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢»º³Ø´±¤¬Ï¢·È¤·¤¿ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö¶µ°é¡×¡ß¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇòÉÍ¤¬¤Á¤ã¡×Âè°ìÃÆ¤Î¼ÂÀÓ
Âè°ìÃÆ¤Ç¤Ïµª½£»ºÌÚºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò³«È¯¤·¡¢2024Ç¯8·î¤ÎÈÎÇä³«»Ï°Ê¹ß¡¢ÌÜÉ¸ÈÎÇä¿ô10,000¸Ä¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë13,000¸Ä¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çä¾å¤Î°ìÉô¤ÏÃÏ°è´Ô¸µ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÇòÉÍÃæ³Ø¹»¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤È¤Î»ýÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡»ãºî¶È½ê¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ëÀ½Â¤ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤äÃÏ°èÆâÏ¢·È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÇòÉÍ¤¬¤Á¤ã¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¡¦»ö¸å¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇòÉÍÄ®¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê³¹¤À¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬80¡ó¤«¤é94¡ó¤Ø¡¢¡ÖÇòÉÍÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬35¡ó¤«¤é57¡ó¤Ø¤È¤½¤ì¤¾¤ì¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ³«È¯¤äÈÎÇä¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇòÉÍÄ®¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬´Ø¤ï¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÃÏ°è¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë°Õ¼±¤¬°é¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿³Ø¤Ó¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸¼«¿È¤¬Â¾¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ä³Ø¤Ó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Ø½¬À®²Ì¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇòÉÍ¤¬¤Á¤ã¡×ÂèÆóÃÆ¤ÎÆÃÄ§
ÂèÆóÃÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬¾¦ÉÊ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸¡Æ¤¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ö¤¬¤Á¤ã¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇòÉÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¤ä»ñ¸»¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥è¥Æ¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤ÎÃ¼ºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡ÖÃ¼ºà¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë²ÁÃÍ¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾¦ÉÊ²½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼ø¶È¤ÎÃæ¤ÇÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢ÁÇºàÄó¶¡¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥è¥Æ¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡¢°õºþ¤Ë¡ÖÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤³¤í¤ó¡×¡¢ºÛÃÇ¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥³ー¥³¥¸¥Þ¡×¡¢Ë¥À½¤Ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÌ¤Íè¤ÎÈâ¡Ê¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥°¥ëー¥×¡Ë¡×¤È¡¢Ê¡»ãºî¶È½ê¤ò´Þ¤à´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬»²²è¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÈÃÏ°èÏ¢·È¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ø¶È¤Ï2026Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÇòÉÍÃæ³Ø¹»1Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÁ´13～14²ó¡Ê²Ý³°³Ø½¬´Þ¤à¡Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¹ÀôÊ¸²½¡¢´Ñ¸÷¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢SNS³èÍÑ¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡¢ÇòÉÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯5·îº¢¤è¤êÇòÉÍÄ®Æâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤ä»º¶È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Ä®¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¾ÍèÅª¤ËÇòÉÍÄ®¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼ø¶È¤ÎÆüÄø
1·î 15Æü¡¦16Æü¡¦22Æü¡¦23Æü¡¦28Æü¡¦29Æü¡¦30Æü
2·î 5Æü¡¦6Æü¡¦12Æü¡¦13Æü¡¦19Æü¡¦20Æü
3·î 5Æü
3·îËöº¢ ´°À®¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆüÄø¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡Ê50²»½ç¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ïー¥º¡Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡Ë¡¢¥ªー¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þ¥µ¥Ý¡¢
TETAU»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆîµªÇòÉÍ¥¨¥¢¥Ýー¥È¡¢À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒRelic
¢£¾¦ÉÊÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥³ー¥³¥¸¥Þ¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤³¤í¤ó¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÌ¤Íè¤ÎÈâ
¢£¶¨ÎÏ¡§ÇòÉÍÄ®Î©ÇòÉÍÃæ³Ø¹»¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥è¥Æ¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë
¢£¥ªー¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¾®¾¾¸¶Ä®3ÈÖ3¹æ OS¥Ó¥ë12³¬
ÀßÎ©¡§1946Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶âÃ« ¿Íº
µòÅÀ¡§Âçºå¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡¦Ê¼¸Ë¡¦Åìµþ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ØÏ¢»ö¶È¡¿ÉÔÆ°»ºÄÂÂß´ØÏ¢»ö¶È¡¿°û¿©¡¦¥µー¥Ó¥¹´ØÏ¢»ö¶È
