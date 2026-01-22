¡Ú¸¦½¤Êó¹ð¡ÛÀÐÀî¸©Ä£¡ßPolimill¡ÖQommonsAI´ðÁÃ¸¦½¤¡×¤ò³«ºÅ

À¸À®AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¥êー¥É¤¹¤ëPolimill³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£¤¢¤ä¤á¡¿Ã«¸ýÌîÇµ²Ö¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÀÐÀî¸©Ä£¤ÈÏ¢·È¤·¡ÖQommonsAI´ðÁÃ¸¦½¤¡×¤ò¸½ÃÏ¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊMicrosoft Teams¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Ë¸ø³«¤·¤¿ËÜ¸¦½¤¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î»²²Ã¤¬¤¢¤ê¡¢96.3%¤¬¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÌòÎ©¤Ä¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£




¼Â»Ü³µÍ×

ÀÐÀî¸©Ä£¡ßPolimill¡ÖQommonsAI´ðÁÃ¸¦½¤¡×


Æü»þ¡§2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:30～15:00¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿Microsoft Teams¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë


ÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¿¦°÷


·Á¼°¡§¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¹ÖµÁ¡Ü¥Ç¥â¡Ü¼ÂÁ©¥ïー¥¯


¼çºÅ¡§Polimill³ô¼°²ñ¼Ò


¶¨ÎÏ¡§ÀÐÀî¸©Ä£


¢¨ÅöÆü¤Ï¸ø³«·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢ÀÐÀî¸©Æâ³°¤Î¿¦°÷¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à

¡¦À¸À®AI¤Î´ðËÜ¤ÈÍøÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ


¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¿¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¡¢¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥óÂÐºö¡¢¹ÔÀ¯¤Ç¤ÎÁ°Äó


¡¦Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑÎã


µÄ²ñÂÐ±þ¡¢½»Ì±ÀâÌÀÊ¸¡¢¹­Êó¡¢Ê¸½ñ¹»Àµ¡¢Í×Ìó¡¦¹½À®°Æ¤Å¤¯¤ê Åù


¡¦QommonsAI³Æ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¾Ò²ð


µ¡Ç½Èæ³Ó¤È¹ÔÀ¯ÍøÍÑ¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹


¡¦¼ÂÁ©¥ïー¥¯


¡ÖQommonsAI¤Ç¤Þ¤ë¤Ã¤È¶ÈÌ³ÂÎ¸³¡×-¥×¥í¥ó¥×¥ÈºîÀ®～¸¡¾Ú¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó


»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì

²óÅú¿ô¡§108


ËþÂ­ÅÙ¡§Ê¿¶Ñ 4.19¡¿5¡¢83.3%¤¬¡Ö¡ú4～¡ú5¡×¤È²óÅú


³Ø½¬¸ú²Ì¡§99.1%¤¬¡Ö¿·¤¿¤ÊÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¡Ê¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡¿¤½¤¦»×¤¦¡Ë


¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ø¤Î´üÂÔ¡§96.3%¤¬¡Ö¹âÂ®²½¡¦ÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È²óÅú¡Ê¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡¿¤½¤¦»×¤¦¡Ë


»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡ÊÈ´¿è¡Ë


¡ÖÃ»»þ´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×


¡Ö¹Ö»Õ¤ÎÏÃ¤·Êý¤¬Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥ê¥âー¥È»²²Ã¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤­¡¢³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×


¡Ö½é³Ø¼Ô¤Ë´«¤á¤¿¤¤¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ÆÂçÊÑ¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×


¡Ö¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î½ñ¤­Êý¤¬³Ø¤Ù¤ÆÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡×


¡ÖÀÐÀî¸©¤ÎµÄ²ñÅúÊÛ¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿²òÀâ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¡×


¡ÖÉáÃÊ¤Ï¹»Àµ¤À¤±¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÈÌ³¤ÎÉý¤¬¹­¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×


¡ÖDX¿ä¿Ê¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤­´¶¼Õ¡£¸ø¶¦DX¤Î¤±¤ó°úÌò¤È¤·¤Æº£¸å¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×


²þÁ±Í×Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸åÈ¾¤¬¶î¤±Â­¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ïー¥¯¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó°Ê¹ß¡¢±é½¬»þ´Ö¤Î³È½¼¡¦¥Úー¥¹ÇÛÊ¬¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£


¹Ö»Õ¡¦±¿±Ä¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È

¡Ö¹ÔÀ¯¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë°ÂÁ´¤ÇºÆ¸½À­¤Î¤¢¤ë»È¤¤Êý¤ò¡¢¶ñÂÎÎã¤È¼ê¤òÆ°¤«¤¹¥ïー¥¯¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¿×Â®¤Ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¸¦½¤¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢¡Ø¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¡ÙÀ¸À®AI¤ò³Æ¼«¼£ÂÎ¤ØÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×


¢¨ÅöÆü¡¢°ìÉô¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç²»À¼¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Î¶¯²½Åù¤Î²þÁ±¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡²ó¤Ï¤è¤ê±ß³ê¤ÊÇÛ¿®¤òÅ°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


QommonsAI¡Ê¥³¥â¥ó¥ºAI¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

Polimill³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¸þ¤±À¸À®AI¡ÖQommonsAI¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎË¡Î§¡¦À¯ºö¡¦ÏÀÊ¸¡¦¼«¼£ÂÎ»öÎã¤Ê¤É¿ôÀéËü·ï¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥Ùー¥¹¤Ç¼«¼£ÂÎ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ600°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÆ³Æþ¡£µÄ²ñÂÐ±þ¡¢À¯ºöÎ©°Æ¡¢½»Ì±ÂÐ±þ¡¢¹­Êó¶ÈÌ³¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤¶ÈÌ³¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤ÏQommonsAI¾å¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Äー¥ë¡Ê°ìÉôÍ­½þ¡Ë¤ò½ç¼¡Å¸³«¤·¡¢¹ÔÀ¯É¸½à¤ÎµðÂç¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://info.qommons.ai/


