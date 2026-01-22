¡Ú¸¦½¤Êó¹ð¡ÛÀÐÀî¸©Ä£¡ßPolimill¡ÖQommonsAI´ðÁÃ¸¦½¤¡×¤ò³«ºÅ
À¸À®AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¥êー¥É¤¹¤ëPolimill³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£¤¢¤ä¤á¡¿Ã«¸ýÌîÇµ²Ö¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÀÐÀî¸©Ä£¤ÈÏ¢·È¤·¡ÖQommonsAI´ðÁÃ¸¦½¤¡×¤ò¸½ÃÏ¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊMicrosoft Teams¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Ë¸ø³«¤·¤¿ËÜ¸¦½¤¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î»²²Ã¤¬¤¢¤ê¡¢96.3%¤¬¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÌòÎ©¤Ä¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â»Ü³µÍ×
ÀÐÀî¸©Ä£¡ßPolimill¡ÖQommonsAI´ðÁÃ¸¦½¤¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:30～15:00¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿Microsoft Teams¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¿¦°÷
·Á¼°¡§¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¹ÖµÁ¡Ü¥Ç¥â¡Ü¼ÂÁ©¥ïー¥¯
¼çºÅ¡§Polimill³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨ÎÏ¡§ÀÐÀî¸©Ä£
¢¨ÅöÆü¤Ï¸ø³«·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢ÀÐÀî¸©Æâ³°¤Î¿¦°÷¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦À¸À®AI¤Î´ðËÜ¤ÈÍøÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¿¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¡¢¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥óÂÐºö¡¢¹ÔÀ¯¤Ç¤ÎÁ°Äó
¡¦Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑÎã
µÄ²ñÂÐ±þ¡¢½»Ì±ÀâÌÀÊ¸¡¢¹Êó¡¢Ê¸½ñ¹»Àµ¡¢Í×Ìó¡¦¹½À®°Æ¤Å¤¯¤ê Åù
¡¦QommonsAI³Æ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¾Ò²ð
µ¡Ç½Èæ³Ó¤È¹ÔÀ¯ÍøÍÑ¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹
¡¦¼ÂÁ©¥ïー¥¯
¡ÖQommonsAI¤Ç¤Þ¤ë¤Ã¤È¶ÈÌ³ÂÎ¸³¡×-¥×¥í¥ó¥×¥ÈºîÀ®～¸¡¾Ú¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó
»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
²óÅú¿ô¡§108
ËþÂÅÙ¡§Ê¿¶Ñ 4.19¡¿5¡¢83.3%¤¬¡Ö¡ú4～¡ú5¡×¤È²óÅú
³Ø½¬¸ú²Ì¡§99.1%¤¬¡Ö¿·¤¿¤ÊÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¡Ê¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡¿¤½¤¦»×¤¦¡Ë
¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ø¤Î´üÂÔ¡§96.3%¤¬¡Ö¹âÂ®²½¡¦ÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È²óÅú¡Ê¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡¿¤½¤¦»×¤¦¡Ë
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡ÖÃ»»þ´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¹Ö»Õ¤ÎÏÃ¤·Êý¤¬Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥ê¥âー¥È»²²Ã¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¡¢³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö½é³Ø¼Ô¤Ë´«¤á¤¿¤¤¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ÆÂçÊÑ¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î½ñ¤Êý¤¬³Ø¤Ù¤ÆÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ÖÀÐÀî¸©¤ÎµÄ²ñÅúÊÛ¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿²òÀâ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¹»Àµ¤À¤±¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÈÌ³¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ÖDX¿ä¿Ê¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¡£¸ø¶¦DX¤Î¤±¤ó°úÌò¤È¤·¤Æº£¸å¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
²þÁ±Í×Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸åÈ¾¤¬¶î¤±Â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ïー¥¯¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó°Ê¹ß¡¢±é½¬»þ´Ö¤Î³È½¼¡¦¥Úー¥¹ÇÛÊ¬¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¡¦±¿±Ä¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¹ÔÀ¯¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë°ÂÁ´¤ÇºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë»È¤¤Êý¤ò¡¢¶ñÂÎÎã¤È¼ê¤òÆ°¤«¤¹¥ïー¥¯¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¿×Â®¤Ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¸¦½¤¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢¡Ø¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¡ÙÀ¸À®AI¤ò³Æ¼«¼£ÂÎ¤ØÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢¨ÅöÆü¡¢°ìÉô¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç²»À¼¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Î¶¯²½Åù¤Î²þÁ±¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡²ó¤Ï¤è¤ê±ß³ê¤ÊÇÛ¿®¤òÅ°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
QommonsAI¡Ê¥³¥â¥ó¥ºAI¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Polimill³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¸þ¤±À¸À®AI¡ÖQommonsAI¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎË¡Î§¡¦À¯ºö¡¦ÏÀÊ¸¡¦¼«¼£ÂÎ»öÎã¤Ê¤É¿ôÀéËü·ï¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥Ùー¥¹¤Ç¼«¼£ÂÎ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ600°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÆ³Æþ¡£µÄ²ñÂÐ±þ¡¢À¯ºöÎ©°Æ¡¢½»Ì±ÂÐ±þ¡¢¹Êó¶ÈÌ³¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤ÏQommonsAI¾å¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Äー¥ë¡Ê°ìÉôÍ½þ¡Ë¤ò½ç¼¡Å¸³«¤·¡¢¹ÔÀ¯É¸½à¤ÎµðÂç¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://info.qommons.ai/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§Polimill³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °ËÆ£¤¢¤ä¤á¡¿Ã«¸ýÌîÇµ²Ö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹ÔÀ¯¸þ¤±À¸À®AI¡ÖQommonsAI¡×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSurfvote¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä ¤Û¤«¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://polimill.jp/