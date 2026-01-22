¡ÚÂ®Êó¡ÛINAP Vision¡¢ÅìµþÅÔ¡ÖTokyo Future Work Award 2025¡×Í¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡ª
Áí¹çDX»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒINAP Vision¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÅç Í´°ìÏ¯¡¢°Ê²¼ INAP Vision¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖTokyo Future Work Award 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤Ï2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖTokyo Future Work Award¡×¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê
¡ÖTokyo Future Work Award¡×¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¤ÎÌ¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤äDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤òÁª½Ð¤·¡¢É½¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
INAP Vision¤Ç¤Ï¡¢¡Ö"Zoo"¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤Ä¤¯¤ëºÇ¹â¤ÎÆ¯¤¯´Ä¶¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ò°ì¤Ä¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¡ÊZoo¡Ë¤ÈÂª¤¨¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¼Ò°÷¡ÊAnimal¡Ë¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼õ¾ÞÍýÍ³¡§INAP Vision¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈ¼«¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¹â¤¤À®²Ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1. Â¿ÍÍ¤Ç½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¡ÊFlexible & Sustainable¡Ë
À¶»»´ü´Ö3¥ö·î¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¡§ ÈËË»´ü¤È´×»¶´ü¤ò»ÍÈ¾´üÃ±°Ì¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¡£Æ¯¤¤¹¤®ËÉ»ß¤Î¥¢¥éー¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¶ÐÂÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤âÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ÈÉû¶ÈÀ©ÅÙ¡§ Ê¡²¬¸©¤Ø¤Î°Ü½»¼Ô¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤Éµï½»ÃÏ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤ò¼ÂÁ©¡£¤Þ¤¿¡¢Éû¶È¡¦·ó¶È¤ò¿ä¾©¤·¡¢¼Ò³°¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò¼ÒÆâ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®²Ì¡§ ¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤Ë¤è¤ê¡¢·îÊ¿¶Ñ»Ä¶È»þ´Ö¤Ï10»þ´ÖÌ¤Ëþ¡¢½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Ï15%¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤ÊÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡ÊProductivity with Tech¡Ë
À¸À®AI¡ÊGeminiÅù¡Ë¤ÈRPA¤ÎÁ´ÌÌ³èÍÑ¡§ ¼ÒÆâ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®»þ´Ö¤ò3»þ´Ö¤«¤é15Ê¬¤ËÃ»½Ì ¡£RPA¤Ë¤è¤ëÄê·¿¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤ò¿Ê¤á¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ò·î20»þ´Öºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ú¤·Ñ¤®0»þ´Ö¡×¤Î¼Â¸½¡§ ¥¿¥¹¥¯¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤Ë¤è¤êÂ°¿ÍÀ¤òÇÓ½ü¡£»ºµÙ¡¦°éµÙ»þ¤Î°ú¤·Ñ¤®»þ´Ö¤ò¡Ö0»þ´Ö¡×¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¿Íºà°éÀ®¤ÈÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡ÊData Driven Management¡Ë
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¿¥¤¥×¡¦¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤ÎÆ³Æþ¡§ ¡Ö¹¶¤á/¼é¤ê¡×¡ß¡Ö´ÉÍý/ÀìÌçÀ¡×¤Î¼´¤Ç¸Ä¿Í¤Î»Ö¸þÀ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤ÎÇÛÃÖ¤ò¼Â¸½ ¡£
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥¹¥È¥ì¥¹¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¡§ ¸Ä¡¹¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Éé²Ù¾õ¶·¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»Ù±ç¡§ ¶ÈÌ³»þ´ÖÆâ¤Ë·î20»þ´Ö¤Þ¤Ç¤Î³Ø½¬¤òÇ§¤á¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀîÅç Í´°ìÏ¯ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÁÛ¤¤¤ÈÁÛÁüÎÏ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¤Þ¤º»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤òÂÎ¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢PoC¡Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ë¤ò½Å»ë¤·¤¿ÁÈ¿¥±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Í³¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Î§¤ò°é¤Æ¤ëÀß·×¡×¤³¤½¤¬INAP Vision¤ÎÆ¯¤Êý¤Îº¬´´¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼ÒÆâ¶ÈÌ³¤Î80%¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÍßÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤À¤±¤¬µ»½Ñ¤ò»È¤¦À¤³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁíÌ³¤Ê¤É¤Î´ÖÀÜÉôÌç¤ò´Þ¤á¡¢IT¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥Äー¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤Ç¤¤ë――¤½¤ó¤Ê¡ÖÁ´°÷»²²Ã·¿¤ÎDX¡×¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÌ±¼ç²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤è¤êÁÏÂ¤Åª¤Ê¶ÈÌ³¤Çµ±¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Tokyo Future Work Award¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tokyo Future Work Award¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÅìµþ¤ÎÌ¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Àè¿ÊÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤ò¼èÁÈ¤ÎÆÈ¼«À¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¢ÉáµÚÀ¡¦ÌÏÈÏÀ¤ò´ð½à¤Ë¿³ºº¤·¡¢É½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
Tokyo Future Work Award³µÍ×¡§https://mirai-hatarakikata.metro.tokyo.lg.jp/award/
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒINAP Vision¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤ª¤É¤í¤«¤»¤è¤¦¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é³«È¯¡¢Æ³Æþ¸å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÁí¹çDX»Ù±ç»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒINAP Vision
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀîÅç Í´°ìÏ¯
¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É6-29-20 MATSUDA BLD. 4F
¡¡¡¡ÀßÎ©¡§2016Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¡¦¥¯¥é¥¦¥É»Ù±ç
¡¡¡¡URL¡§https://www.inap-vision.co.jp/