¡ÚOWNDAYS | ¥ª¥ó¥Çー¥º¡ÛDITA Lancier¤È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¡£ÆüËÜ¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¥Á¥¿¥óÀ½¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤ò1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä
¥á¥¬¥Í¡¦¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ëOWNDAYS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³¤»³¾æ»Ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDITA¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡ÖDITA Lancier¡Ê¥Ç¥£ー¥¿ ¥é¥ó¥·¥¢¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¡ÖOWNDAYS ¡ß DITA Lancier¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Á¥¿¥óÀ½¥Õ¥ìー¥à3·¿¤òÅ¸³«¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤Æ¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥³ー¥É¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Î¥Æ¥ó¥×¥ë¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥³ー¥É¤òÁõÃå¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OWNDAYS¤Î¸ÂÄêÅ¹ÊÞµÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
OWNDAYS ¡ß DITA Lancier ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§
https://www.owndays.com/jp/ja/news/dita-lancier(https://www.owndays.com/jp/ja/news/dita-lancier)
¢¨¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥ê¥êー¥¹ËÜÊ¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
OWNDAYS ¡ß DITA Lancier
¡ÖDITA Lancier¡×¤È¤Ï
¡ÖDITA Lancier¡×¤Ï1995Ç¯¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖDITA Eyewear¡×¤ÎÊÌ¥é¥¤¥ó¡£Lancier¤È¤Ï¡ÖÎ¦¡ÊLand¡Ë¡×¡Ö³¤¡ÊSea¡Ë¡×¡Ö¶õ¡ÊAir¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤¦¥Õ¥ìー¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÁÇºà¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Á¥¿¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥à¡Ê¥ì¥ó¥ºÏÈ¡Ë¤Ë¤ÏÀºÌ©¤Ê¥³¥¤¥ó¥×¥ì¥¹²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ó¥×¥ë¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¡Ö¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥³ー¥É¡×¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀß·×¡£Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ¡Ç½Èþ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ§- Á´¤Æ¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâÀ½Â¤
- ¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Á¥¿¥óÀ½
ÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥¤¥×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤àÄ¹Êý·Á¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤òÉÁ¤¯¥Îー¥º¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òºÎÍÑ¤·¡¢90Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥ª¥×¥Æ¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥â¥À¥ó¤ËºÆ¹½ÃÛ¡£¹âÉÊ¼Á¥Á¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥³¥¤¥ó¥¨¥Ã¥¸¥×¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¥ê¥à¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ä¥«¥¹¥¿¥à¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¥Îー¥º¥Ñ¥Ã¥É¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µæ¶Ë¤Î²÷Å¬À¤ÈÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¹âµé´¶¤ÈÀöÎý¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¿¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
LSA-114 C1 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
LSA-114 C2 ¥°¥ìー
LSA-114 C3 ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÊÈÖ¡§LSA-114
¥Õ¥ìー¥à¥«¥éー¡§C1 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢C2 ¥°¥ìー¡¢C3 ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
¶â³Û¡§\42,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊURL¡§https://www.owndays.com/jp/ja/products/LSA-114
½À¤é¤«¤µ¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ü¥¹¥È¥ó¥¿¥¤¥×
ÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ý¤±¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÀºÌ©¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÆü¾ï¤Îµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Á¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ê¥à¤Ë¤Ï¥³¥¤¥ó¥¨¥Ã¥¸¥×¥ì¥¹¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç³ê¤ê»ß¤á¥Îー¥º¥Ñ¥Ã¥É¤¬¡¢²÷Å¬¤Ê¤«¤±¿´ÃÏ¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£Æ°¤¤Î¤¢¤ëÆü¾ï¤ËÍ¥²í¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
LSA-122 C1 ¥é¥¤¥È¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É
LSA-122 C2 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
LSA-122 C3 ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÊÈÖ¡§LSA-122
¥Õ¥ìー¥à¥«¥éー¡§C1 ¥é¥¤¥È¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¡¢ C2 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢C3 ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
¶â³Û¡§\42,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊURL¡§https://www.owndays.com/jp/ja/products/LSA-122
Äø¤è¤¤¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤È´é¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¥¿¥¤¥×
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤ò¡¢¸½ÂåÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇºÆ²ò¼á¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¥Á¥¿¥ó¤òÍÑ¤¤¤ÆÀº¹ª¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥Õ¥ìー¥à¤Ï¡¢¥ê¥à¤ÎÉôÊ¬¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³¥¤¥ó¥¨¥Ã¥¸¥×¥ì¥¹¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ç¡¢´Ý·¿¤«¤éÊ¿·¿¤Ø¤È¼«Á³¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤òÄÉµá¤·¡¢Ä´À°²ÄÇ½¤Ê¥½¥Õ¥È¥¿¥Ã¥Á¥Îー¥º¥Ñ¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
LSA-123 C1 ¥é¥¤¥È¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É
LSA-123 C2 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
LSA-123 C3 ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÊÈÖ¡§LSA-123
¥Õ¥ìー¥à¥«¥éー¡§C1 ¥é¥¤¥È¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¡¢C2 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢C3 ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
¶â³Û¡§\42,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊURL¡§https://www.owndays.com/jp/ja/products/LSA-123
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー ¡Ê¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥³ー¥É¡Ë
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¥ó¥×¥ë¥¨¥ó¥É¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥³ー¥É¡£¥Õ¥ìー¥à¤ò¼ó¤«¤é²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆ°¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤òÍî¤È¤¹¿´ÇÛ¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
LSA-RSD
LSA-RSD ÀÜÂ³ÉôÊ¬
ÉÊÈÖ: LSA-RSD
¶â³Û¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊURL¡§https://www.owndays.com/jp/ja/products/LSA-RSD
¡ÖOWNDAYS¡ßDITA Lancier¡×¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±ー¥¹¤È¥á¥¬¥Í¿¡¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
OWNDAYS¡ßDITA Lancier ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±ー¥¹ ¥á¥¬¥Í¿¡¤
¡¦ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
È¯ÇäÆü¡§ 2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Å¸³«¾ì½ê¡§
¡¦OWNDAYS ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://www.owndays.com/jp/ja/news/dita-lancier¡Ë
¡¦OWNDAYSÅ¸³«Å¹ÊÞ¡¡
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
»¥ËÚ¥¢¥Ô¥¢
¡Ú´ØÅì¡Û
ÃÓÂÞÀ¾¸ýÅ¹
Àîºê¥À¥¤¥¹
¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹
½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´Û
¤é¤é¤Ýー¤ÈÎ©ÀîÎ©Èô
¾åÌî¥Þ¥ë¥¤
¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶
¥Þ¥í¥Ë¥¨¥²ー¥È¶äºÂ1
½ÂÃ«¥í¥Õ¥È
¶Ó»åÄ®¥Þ¥ë¥¤
SUNAMO
Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯ー¥¢
¥¦¥£¥ó¥°¿·¶¶
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀ®ÅÄ
ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×
¼«Í³¤¬µÖ¥Ç¥å¥¢¥ªー¥Í
¿·½ÉÅì¸ý
¥Þー¥¯¥¤¥º¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤
¡Ú´ØÀ¾¡Û
¥ë¥¯¥¢Âçºå
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëKYOTO
¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©ー¥¯2ÈÖ³¹
¤Ê¤ó¤ÐCITY
¿´ºØ¶¶
¡Ú¶å½£¡Û
¥¢¥ß¥å¥¨¥¹¥ÈÇîÂ¿
¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿
¡Ú²Æì¡Û
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë²Æì¥é¥¤¥«¥à
KADENA AIR BASE
FOSTER CONSESSIONS MALL
¥µ¥ó¥¨ー¥Ñ¥ë¥³¥·¥Æ¥£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§OWNDAYS ¡ß DITA Lancier
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Å¸³«·¿¿ô¡§Á´3·¿ 9SKU
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.owndays.com/jp/ja/news/dita-lancier
OWNDAYS¡ßDITA Lancier º¸¡§LSA-114 C3 ±¦¡§LSA-123 C1
DITA¡Ê¥Ç¥£ー¥¿¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1995Ç¯¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿DITA¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¥Õ¥ìー¥à¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿·¤¿¤Ê·Á¤ÇºÆ²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¶È³¦¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ½Â¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òËá¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥×¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¿¿¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://dita.com/en-jp
OWNDAYS¡Ê¥ª¥ó¥Çー¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
OWN¡Æyour¡ÇDAYS
OWNDAYS¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤ÉÁ´À¤³¦13¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇÌó600Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤¿¤À¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤ÎÀè¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¡¹¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥á¥¬¥Í¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Ö¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¿·¤·¤¤¼ûÍ×¤Î³«Âó¤È¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.owndays.com/jp/ja
