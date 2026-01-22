¼¡À¤Âå¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡£¥¤¥Þー¥·¥Ö»ÜÀß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¼ÂÎã¤ò¥×¥í¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª 3 temple circus¤Ë¤è¤ëÁ´3²ó¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー»ÏÆ°
¢£ ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¤¤¤Þ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡Ö´Õ¾Þ¡×¤«¤é¡ÖË×Æþ¡Ê¥¤¥Þー¥·¥Ö¡Ë¡×¤Ø¤È·àÅª¤ÊÊÑÍÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤ÎÄ¬Î®¤Ï¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤ä¡Öµ»½ÑÅªº¬µò¡×¤Ï¡¢Ì¤¤À°ìÈÌ¤Ë¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹Sphere¡×¤Îµ»½Ñ²òÀâ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¤¥Þー¥·¥ÖÂÎ¸³¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤éÌ¤Íè¤ÎÄ¬Î®¤Þ¤Ç¤ò¡¢Á´3²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÅ°ÄìÅª¤ËÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Î¾Ò²ð¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ö¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆË×Æþ¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âå¤ÎÂÎ¸³Àß·×¤ò¥êー¥É¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤ËÊû¤²¤ë¡¢³Ø¤Ó¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Þー¥·¥Ö¤Î´ðÁÃÅª¤ÊÉôÊ¬¤«¤éºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÌÖÍå¤¹¤ë3²ó¥·¥êー¥º¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§»öÁ°ÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à(https://forms.gle/d27g3v8YipWcHKyG8) https://forms.gle/d27g3v8YipWcHKyG8
No.£±¡§1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00-12:00 ¥¤¥Þー¥·¥ÖÆÃ½¸ - ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ Sphere
»ë³¦¤òÊ¤¤¦¹âÀººÙLED¤ÎµåÂÎ¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥Þー¥·¥Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¤äÂÎ´¶ÁõÃÖ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¤¥Þー¥·¥Ö´Ä¶¤È¤â¸À¤¨¤ë Sphere¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÌÌ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Sphere¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
No.£²¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00-12:00 ¥¤¥Þー¥·¥ÖÆÃ½¸ - ¥¤¥Þー¥·¥Ö¡¦¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¹
µåÂÎ¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Þー¥·¥ÖÂÎ¸³¡£¥¤¥Þー¥·¥Ö»ÜÀß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¥ー¤È¤Ê¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁªÄê¤Ê¤É¥¤¥Þー¥·¥Ö»ÜÀß¤Î´ðÁÃ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
No.£³¡§3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00-12:00 ¥¤¥Þー¥·¥ÖÆÃ½¸ - ¥¤¥Þー¥·¥ÖÂÎ¸³¤ÎÄ¬Î®
À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¾®ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Þー¥·¥ÖÂÎ¸³¡£¼ÂºÝ¤Î»ÜÀß¤Î¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¤½¤ÎÆÃÄ§¤äµ»½Ñ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Þー¥·¥Ö¤Ïº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥Þー¥·¥Ö¤ÎÄ¬Î®¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÆü»þ¤ÏÅÔ¹ç¤¬°¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤â¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼Â»ÜÆü»þ¤¬¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢»²²ÃÍÑURL¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é iida@3templecircus.com ¤Þ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦¥¤¥Þー¥·¥Ö»ÜÀß¤ÎÆ³Æþ¤ä´ë²è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡¦»ÜÀß±¿±Ä¼Ô
¡¦ºÇ¿·¤Î¶õ´Ö±é½Ðµ»½Ñ¤ä²»¶Á¡¦±ÇÁü¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
¡¦À¤³¦Åª¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¥Þー¥±¥¿ー
¡¦¡ÖSphere¡×¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¢£ ²òÀâ¼Ô
»°»û ¹ä»Ë
3 temple circus inc. ÂåÉ½
Disguise Japan¼ÒÄ¹ÂàÇ¤¸å¡¢3 temple circus inc. ¤òÁÏ¶È¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤ª¤è¤Ó¥¤¥Þー¥·¥Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÆ°¸þ¤ËÀºÄÌ¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤È¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ïー¥¯¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î³¤³°»ë»¡¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¡¢ºÇ¿·¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥ì¥ó¥É¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤ØºÇÅ¬²½¤·¤ÆÆÏ¤±¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
ÈÓÅÄ ¸üÆó
3 temple circus inc. ¼èÄùÌò
¥íー¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç³«È¯¡¢À½ÉÊ´ë²è¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Á¡¢Disguise Japan ¤Ë»²²è¡£¤½¤Î¸å¡¢3 temple circus inc. ¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£
±ÇÁü¡¢²»¶Á¡¢IT¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢±é½Ð¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢É¬Í×¤Êµ»½ÑÅª¼êË¡ÁªÄê¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤òÍý²ò¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îµ»½ÑÅªÃÎ¸«¤«¤éºÇ¿·»ÜÀß¤ÎÎ¢Â¦¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢£ ¼çºÅ3 temple circus ³ô¼°²ñ¼Ò
¥¤¥Þー¥·¥Ö¡ÊË×Æþ·¿¡Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò´Þ¤á¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢±é½Ð¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥³ー¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¡¦¥Áー¥à¡£ºÇÀèÃ¼¤Î»öÎã¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¡ÖSphere¡×¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿Í¡¹¤Î¸Þ´¶¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¼¡À¤Âå¤ÎÂÎ¸³¶õ´Ö¤ò²òÀâ/¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë²èÎ©°Æ¤«¤é¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÀß·×¡¢¹ñÆâ³°¤ÎºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢Ë×ÆþÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£