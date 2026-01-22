¡ÚÌ¾¸Å²°½é³«ºÅ¡Û½÷À¼Ò°÷99.9%¡¦1000Ì¾ÁÈ¿¥¤ØµÞÀ®Ä¹¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒLOIVE¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Í»ö¸þ¤±¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMission¡ÇS ¥Õ¥©ー¥é¥à¡÷Ì¾¸Å²°¡×¤ò2·î9Æü¤Ë³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒLOIVE¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°Àî ºÌ¹á¡Ë¤Ï¡¢Å¹ÊÞ·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMission¡ÇS ¥Õ¥©ー¥é¥à¡÷Ì¾¸Å²°¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°¡¦±É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2·î£¹Æü Ì¾¸Å²°¡¦±É¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ÖMission¡ÇS ¥Õ¥©ー¥é¥à¡×
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¡¢°¦¤½¤¦¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ò°¦¤·¡¢µ±¤¯½÷À¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂ¿³ÑÅª¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÄ¾±Ä180Å¹ÊÞ°Ê¾åÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥°¥ëー¥×¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î°éÀ®¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿¿Íºâ°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMission¡ÇS¡×¤ò2025Ç¯10·î¤Ë¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤¬ÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¿Í¤¬µ±¤¯¡×°éÀ®¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë¿Íºâ°éÀ®¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
º£²ó³«ºÅ¤¹¤ë¡ØMission¡ÇS ¥Õ¥©ー¥é¥à¡÷Ì¾¸Å²°¡Ù¤Ï¡¢Å¹ÊÞ·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÁÈ¿¥³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¿Íºâ°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMission'S¡×¤¬·Ç¤²¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà³èÌöÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ö¶È¥°¥íー¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹·Ð±Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Í»öÃ´Åö¼ÔÆ±»Î¤¬°Õ¸«¸ò´¹¤·¡¢Â¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤È¿Íºà°éÀ®¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤¢¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Á°Àî¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢½÷À³ä¹ç99%¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅö¼ÒLOIVE¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸òÎ®²ñ¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°¥¨¥ê¥¢¤Ç»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¥§¥¢¤·¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
¡ØMission¡ÇS ¥Õ¥©ー¥é¥à¡÷Ì¾¸Å²°¡Ù³«ºÅ
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û2·î9Æü¡Ê·î¡Ë16:45～19:00¡Ê³«¾ì16:30¡Ë
¡Ú¾ì¡¡½ê¡ÛCENTRE ±É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¿·±ÉÆóÃúÌÜ1-9 ±ÀÎµ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥ëÅì´Û£±£Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.centre.nagoya/
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡ÛÅ¹ÊÞ·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·Ð±Ä¼ÔÍÍ¡¢¿Í»öÀÕÇ¤¼ÔÍÍ¡¢ÁÈ¿¥³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹Êý
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡Ú»ý¤ÁÊª¡Û¤ªÌ¾»É
¡ÚÅöÆü¤ÎÎ®¤ì¡Û
¡¦¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¡ØÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¿ÍºàÀïÎ¬¡Ù
¡¡～¡Ö¿Í¤ÎÀ®Ä¹¡×¤ò¡Ö»ö¶ÈÀ®Ä¹¡×¤ËÄ¾·ë¤µ¤»¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹·Ð±Ä～
¡¦»²²Ã¼ÔÍÍÆ±»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¡Ê¸òÎ®²ñ¡Ë
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒLOIVE¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Á°ÀîºÌ¹á
¡Ú¿½¹þÀè¡Û
°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»öÁ°¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://forms.gle/y8PUMAegKXK5LBhC7
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒLOIVE¡§¿Íºâ°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMission¡ÇS¡×¡ä
¿Íºâ°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMission¡ÇS¡×
¿Íºâ°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMission¡ÇS¡×
Åö¼Ò¤¬ÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Íºâ°éÀ®¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë¿Íºâ°éÀ®¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹URL¡§
https://missions.hp.peraichi.com/management