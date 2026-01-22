ÂçÌîÀº¹©¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Û¥¤¥¢¥ó¹©¾ì½×¹©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÂçÌîÀº¹©³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÌîÎ¶ÂÀÏº)¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë£²µòÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Û¥¤¥¢¥ó¹©¾ì¤ò2026Ç¯1·î16Æü¤Ë½×¹©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ï¡¢¶âÂ°²Ã¹©¡¦»îºîÉÊÀ½ºî¤Î³¤³°µòÅÀ¤Î³ÈÄ¥¤ª¤è¤Ó²Ã¹©ÎÎ°è¤Î³È½¼¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢¹ñÆâ»ö¶È´ðÈ×¶¯²½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£¾Íè¤Î¶âÂ°²Ã¹©¼ûÍ×¤ä»Ô¾ì¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¡¢³«È¯µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤¿µ¡Æ°Åª¤ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¤¥¢¥ó¹©¾ì·úÀß¤Î·Ð°Þ
¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Û¥¤¥¢¥ó»Ô¤Ï´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÄ®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ê´Ñ¸÷¼ýÆþ¤¬·ã¸º¡£·ÐºÑ¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö´Ñ¸÷°ìÊÕÅÝ¡×·ÐºÑ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¡¦À®Ä¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹©¶È´ë¶ÈÍ¶Ã×¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤Î¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ð¥ó¤ä¥Á¥åー¥é¥¤¹©¶ÈÃÄÃÏ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¥Û¥¤¥¢¥ó¼þÊÕ¤ÎÅÚÃÏ³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¡£¥Û¥¤¥¢¥óÀ¾Ë·¥¿¥ó¥Ï¹©¶È¥¯¥é¥¹¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ë¼èÁÈ¤ß¤ÎÃæ¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¡¢²¤½£´ë¶È¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò¾ò·ï¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¹Í¤¨¤ëº£¸å¤Î³¤³°Å¸³«¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿°Ù¡¢¿·¹©¾ì¤Î¿·Àß¤Ø¤È»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥¤¥¢¥ó¿·¹©¾ì¤Ï¥À¥Ê¥ó¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤Ç40Ê¬¡¢¥Û¥¤¥¢¥ó»Ô³¹¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë·úÀß¡£
¥À¥Ê¥ó¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢¥Æ¥£¥¨¥ó¥µ¹Á¡¢¥Á¥åー¥é¥¤¹Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÊªÎ®¤Î²«¶â»°³Ñ·Á¡×¤ÎÃæ¤Ë¥Û¥¤¥¢¥ó¤¬°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Í¢½ÐµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÍ¥°ÌÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¤³¤ÎµòÅÀ¤Ç¤ÎÃÏ°è¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤«¤éÀ¸»º¡¢ÎÌ»ºÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¤¥¢¥ó¹©¾ì³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/85931/table/7_1_641d3984786f5eaa6501dcf5fdfa2883.jpg?v=202601221251 ]
¥Ûー¥Á¥ß¥ó¹©¾ì¤È¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸
½×¹©¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤Ë½×¹©¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤´´Ø·¸¼Ô¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¹©¾ìÆâ¤Î¸«³Ø¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´ÍèÉÐ¡§57Ì¾¡ÊÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äーÍÍ¡¢¾¦¼ÒÍÍ¡¢¶ä¹ÔÍÍ ¤Ê¤É¡Ë
¸½ÃÏ¼Ò°÷¡§12Ì¾
¥Ûー¥Á¥ß¥ó¹©¾ì¼Ò°÷¡§6Ì¾
ÂçÌîÀº¹©ÆüËÜ¹©¾ì¼Ò°÷¡§5Ì¾
ÂçÌîÀº¹©¥Ù¥È¥Ê¥à ¼èÄùÌò ÂçÌîÎ¶ÂÀÏº¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÂçÌîÀº¹©¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÂè2¹©¾ì¤ò¥Û¥¤¥¢¥ó¤Ë¤Æ½×¹©¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¤Ï¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¤Ë¤Æ
³ÈÂç¤¹¤ë·×²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥¤¥¢¥óÃÏ¶è¤Îº£¸å¤ÈÅö¼Ò¤Î¹Í¤¨¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿°Ù¡¢2Ç¯Á°¤è¤ê·×²è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÃ±ÉÊ²Ã¹©¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¥í¥Ã¥ÈÉÊ¤Î²Ã¹©¤¬¤Ç¤¤ë¹©¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Åö¼Ò¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î³«È¯～À¸»º¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÎÌ»º¹©¾ì¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÌîÀº¹©¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆºÇÂç¹©¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¹¶¤áÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÌîÀº¹©³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂçÌîÀº¹©³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2001Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ï¿Í¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô¤òµòÅÀ¤ËÀºÌ©ÉôÉÊÀ½Â¤¡¦¥¢¥°¥ê»ö¶È¡¦¹âÎð¼ÔÊ¡»ã»ö¶È¡¦¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã»ö¶È¤ÈÉý¹¤¯Å¸³«¤¹¤ëÂ¿³Ñ²½´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¼çÎÏ»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÀºÌ©²Ã¹©¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¡¦¹Ò¶õ±§Ãè¡¦È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¡¢¹â¤¤ÀºÅÙ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼£¶ñ¡¦ÁõÃÖ¤ÎÀß·×¤«¤éÀºÌ©²Ã¹©～¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ê¤Þ¤Ç¤â°ì´ÓÂÐ±þ¡£¼«¼Ò¥Ù¥È¥Ê¥à¹©¾ì¤ä¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤ÎÄ´Ã£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¶¡µë¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤È½ÀÆðÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÂÐ±þÎÏ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸»º³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ohnoseiko.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÂçÌîÀº¹©³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§ËÒ¸¶
TEL¡§0563-75-3922
E-mail¡§makihara@ohnoseiko.com