¡Ú1·îËö³ÕµÄ·èÄê¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò²òÀâ¡Û°éÀ®½¢Ï«À©ÅÙ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤ï¤«¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡¡¡Ô2026Ç¯2·î20Æü(¶â)10»þ ÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Õ
2027Ç¯4·î¤«¤é¡¢µ»Ç½¼Â½¬À©ÅÙ¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê³°¹ñ¿Íºà¼õÆþ¤ìÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡Ö°éÀ®½¢Ï«À©ÅÙ¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹
µ»Ç½¼Â½¬À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎËÜ³Ê»Ü¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°éÀ®½¢Ï«À©ÅÙ¡×¡£À©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¡¢ÂÐ¾Ý¿¦¼ï¡¢¼õÆþ¤ìÍ×·ï¡¢´ÆÍýÂÎÀ©¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³¾å¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑË¡Ì³¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍGlobalHRStrategy¤Î¿ùÅÄÊÛ¸î»Î¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢°éÀ®½¢Ï«À©ÅÙ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤«¤é´ë¶È¤¬º£¸å½àÈ÷¤¹¤Ù¤¼ÂÌ³ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.nbc.or.jp/tit/seminar/tit-esd-seminar-prtimes-260220/?prtimes01
¤³¤ó¤Ê´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦¸½ºß¡¢µ»Ç½¼Â½¬À¸¡¦ÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È
¡¦°éÀ®½¢Ï«À©ÅÙ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È
¡¦¿·À©ÅÙ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤¿¤¤¿Í»ö¡¦ºÎÍÑ¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¡¦³°¹ñ¿Íºà¤Î¼õÆþ¤ìÂÎÀ©¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤·Ð±ÄÁØ¡¦ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢³°¹ñ¿Íºà¤Î¼õÆþ¤ì¤ò¼Â»ÜÃæ¤Þ¤¿¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤ÎÊý¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢°éÀ®½¢Ï«À©ÅÙ¤Ë¤è¤ë¼õÆþ¤ìÂÐ¾Ý³°¤ÎÊý¤Ï¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.nbc.or.jp/tit/seminar/tit-esd-seminar-prtimes-260220/?prtimes02
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～11:30
Âè1²ó Ï¿²èÇÛ¿®¡§2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë16:30～18:00
Âè2²ó Ï¿²èÇÛ¿®¡§2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë16:30～18:00
Âè3²ó Ï¿²èÇÛ¿®¡§2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:30～18:00
Âè4²ó Ï¿²èÇÛ¿®¡§2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë16:30～18:00
¡Ú³«ºÅ·Á¼°¡Û
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡ÊZoom¡Ë
¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¸åÆü¡¢»ëÄ°URL¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Û
°éÀ®½¢Ï«À©ÅÙ¤È¤Ï ―µ»Ç½¼Â½¬À©ÅÙ¤È¤Î°ã¤¤¤ÈÀ©ÅÙ¼ñ»Ý―
¡¦ÂÐ¾Ý¿¦¼ï¡¦¼õÆþ¤ìÍ×·ï¤ÎÀ°Íý
¡¦¼õÆþ¤ì´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤ÈµÁÌ³
¡¦´ÆÍýÃÄÂÎ¤ÎÌò³ä¤ÈÁªÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦»Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ´ë¶È¤¬½àÈ÷¤¹¤Ù¤¤³¤È
¡¦¼Áµ¿±þÅú
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
ÌµÎÁ
¡Ú¼çºÅ¡Û
https://www.nbc.or.jp/tit/
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.nbc.or.jp/tit/seminar/tit-esd-seminar-prtimes-260220/?prtimes03
¹Ö»Õ¾Ò²ð
¿ùÅÄ ¾»Ê¿
ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍGlobal HR Strategy¡¡ÂåÉ½¼Ò°÷ÊÛ¸î»Î¡Ê¥á¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¡Ë
ÊÛ¸î»Î¡ÊÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¡Ë¡¢Æþ´ÉÆÏ½ÐºÑÊÛ¸î»Î¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡£ ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡Ì³¸¦µæ²ÊÆÃÇ¤¹Ö»Õ¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²ÊÆüËÜË¡¸¦µæ¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡ËÆÃÇ¤¹Ö»Õ¡¢¥Ï¥Î¥¤Ë¡²ÊÂç³ØµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡¦ÌÓÍø¡¦Í§¾ïË¡Î§»öÌ³½ê¶ÐÌ³Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍGlobal HR Strategy¡¡ÂåÉ½¼Ò°÷ÊÛ¸î»Î¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¹ñºÝ¶¨ÎÏÀìÌç°÷¡Ê³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ/Ï«Æ¯´Ø·¸Ë¡ÎáµÚ¤Ó½ÐÆþ¹ñ´ÉÍý´Ø·¸Ë¡Îá¡Ë¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡Ì³¸¦µæ²Ê¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëË¡¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡£
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.nbc.or.jp/tit/seminar/tit-esd-seminar-prtimes-260220/?prtimes04
-----------------------------------------------------------------
¢£¥á¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×
1990Ç¯3·î¤ËÀßÎ©¤·¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î°¶Àû¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß1,708Ì¾°Ê¾å¤Îµ»Ç½¼Â½¬À¸¤¬À½Â¤¶È¤Î¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¾Ò²ð¶ÈÌ³¡¦¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î±¿±Ä¥Õ¥©¥íー¡¦ÆÃÄêµ»Ç½¤ÎÅÐÏ¿»Ù±çµ¡´Ø¡¦Æþ¹ñ¸å¹Ö½¬»ö¶È¡¦³°¹ñ¿Í¸þ¤±ÄÂÂßÊª·ï¼è¼¡¡¦ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¦¸÷²óÀþ»ö¶ÈÅù³°¹ñ¿Í¤Î»Ù±ç»ö¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ã¥¯¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.kmek.co.jp/
µ»Ç½¼Â½¬»ö¶È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nbc.or.jp/tit/
-----------------------------------------------------------------
¡ù¡úµ»Ç½¼Â½¬¡¦ÆÃÄêµ»Ç½¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤òÄê´üÈ¯¿®¡ú¡ù
¢£ÌµÎÁ¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://www.tit.nbc.or.jp/ebook/
¢£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/c/NBCch
¢£µ»Ç½¼Â½¬¤ªÌòÎ©¤Á¥³¥é¥à¡Ê12Ëü¿Í°Ê¾å¤¬±ÜÍ÷Ãæ¡ª¡Ë
https://www.tit.nbc.or.jp/category/blog/
-----------------------------------------------------------------
¢£¥¨¥Ì¡¦¥Óー¡¦¥·ー¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È¤Ï
¥¨¥Ì¡¦¥Óー¡¦¥·ー¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¡¢1993Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë°Û¶È¼ï»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö20Ç¯°Ê¾å¤Î³°¹ñ¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¤Î¼õÆþ¤ì»Ù±ç¡×¡Ö£Å£Ô£Ã¥«ー¥É¤Î¶¦Æ±ÍøÍÑ¡¦Ç³ÎÁ¡¢»öÌ³ÍÑÉÊ¡¢¾ÃÌ×ÉÊÅù¤Î¶¦Æ±¹ØÇã¡×¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢2,900¼Ò°Ê¾å¤ÎÁÈ¹ç°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë·ÐÈñºï¸º¤ä·Ð±Ä¤Î¹çÍý²½¡¢´ë¶È¤Î³èÀ²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ì¡¦¥Óー¡¦¥·ー¶¨Æ±ÁÈ¹ç¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.nbc.or.jp/
¡Ú¥¨¥Ì¡¦¥Óー¡¦¥·ー¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¶¦Â¸¶¦±É¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¸µµ¤¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Û