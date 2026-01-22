¸½¾ì¥Çー¥¿¤ÇÂ¨Èæ³Ó¡ª¼Ì¿¿Â¬ÎÌ¡ß¥ìー¥¶ー¤Î¡È»È¤¤¤É¤³¤í¡É¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëÂ¬ÎÌ¼Â±é¥»¥ß¥Êー¡Ã2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ¡Ì»²²ÃÌµÎÁ¡¦ÀèÃå20Ì¾¡Í
DJI¡Ê¥Ç¥£ー¥¸¥§¥¤¥¢¥¤¡ËÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¥É¥íー¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò»Ù¤¨¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç²¼µ®Ç·¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥Æ¥£ー¥¨¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²£ÅçÂÙÂ¢¡Ë¤È¶¦ºÅ¤·¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ¤è¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ë¤Æ¡ÖDJI»º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó Â¬ÎÌ¼Â±é¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿Â¬ÎÌ¤È¥ìー¥¶ーÂ¬ÎÌ¤ò¡ÈÆ±¤¸¸½¾ìÁÛÄê¡É¤ÇÈæ³Ó¤·¡¢¼èÆÀ¥Çー¥¿¤«¤éÀ®²ÌÊª³ÎÇ§¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢»²²ÃÌµÎÁ¡¦ÀèÃå20Ì¾¤Î¼Â±é²ñ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥É¥íー¥ó¡ÖDJI MATRICE¡Ê¥Þ¥È¥ê¥¹¡Ë 400¡×¤äºÇ¿·LiDAR¡ÖDJI ZENMUSE¡Ê¥¼¥ó¥ß¥åー¥º¡Ë L3¡×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¡¢Â¬ÎÌ¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡Ö¼Ì¿¿Â¬ÎÌ¤Ç½½Ê¬¤Ê¥±ー¥¹¡¿¥ìー¥¶ー¤¬¸ú¤¯¥±ー¥¹¡×¡Ö¿¢À¸¡¦Ë¡ÌÌ¡¦¹½Â¤Êª¤Ê¤ÉÂÐ¾ÝÊÌ¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¡Ö¥Çー¥¿½èÍý¤Î¼êÌá¤ê¤ò¸º¤é¤¹¼è¤ê²ó¤·¡×¤ò¡¢¼Âµ¡¥Ç¥â¤ÈÀ®²Ì¥Çー¥¿¤Î³ÎÇ§¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£±«Å·»þ¤âÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤Æ¼Â»ÜÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÈÆ³ÆþÈ½ÃÇ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤±¡É¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÄÏ¤ß¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Â¬ÎÌ¡¦·úÀß¡¦·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¤Î¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¤ä´ÉÍý¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀºÅÙ¡¦¹©¿ô¡¦°ÂÁ´À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö¼«¼Ò¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤¦±¿ÍÑ¡×¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë¢§
https://sekido-rc.com/?pid=190137223
¢¨ÀèÃå20Ì¾¡ÊÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¡Ë
¡ÈÆ³ÆþÈ½ÃÇ¡É¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à: ¼Â¥Çー¥¿¤ÇÈæ¤Ù¤Æ¡¢±¿ÍÑ¤Î·¿¤Þ¤Ç»ý¤Áµ¢¤ë
¶õÃæ¼Ì¿¿Â¬ÎÌ¡¿¥ìー¥¶ーÂ¬ÎÌ¤Î¤É¤Á¤é¤â¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡È¼«¼Ò¤Î°Æ·ï¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë±¿ÍÑ¡É¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Â±é²ñ¤Ç¤Ï¡¢
¡¡¡¦¤É¤ÎÀ®²ÌÊª¤¬¡¢¤É¤Î¹©Äø¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¼ê´Ö¤Ç½Ð¤ë¤Î¤«
¡¡¡¦¸½¾ì¾ò·ï¡ÊÂÐ¾ÝÊª¡¦¿¢À¸¡¦°ÂÁ´³ÎÊÝ¡¦Î¥È¯Ãå¡¦¥ª¥Ú¿Í¿ô¡Ë¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«
¡¡¡¦´ûÂ¸¼êË¡¡ÊTS¡¿GNSS¡¿ÃÏ¾å¥ìー¥¶ーÅù¡Ë¤È¡¢¤É¤¦Ìò³äÊ¬Ã´¤¹¤ë¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤«
¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Â±é²ñ¥¤¥áー¥¸
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡ü ¼Ì¿¿Â¬ÎÌ¤Ï±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ìー¥¶ーÂ¬ÎÌ¤ÎÄÉ²Ã¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ü ¿¢À¸¡¦Ë¡ÌÌ¡¦¹½Â¤Êª¤ÇÀºÅÙ¤ä¹©¿ô¤¬°ÂÄê¤»¤º¡¢±¿ÍÑ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤
¡ü ¡ÈÀ®²Ì¡É¤Ï½Ð¤»¤Æ¤â¡¢¼ÒÆâãÈµÄ¤ËÉ¬Í×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¡ÊÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡¦ÂÎÀ©¡¦°ÂÁ´¡Ë¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤
¡ü ºÇ¿·¤Î¥É¥íー¥ó¡ÊMatrice 400¡¿Zenmuse L3¤Ê¤É¡Ë¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¸º¤ë¤«³Î¤«¤á¤¿¤¤
¼Â±éÍ½Äê¡§¼Ì¿¿Â¬ÎÌ¡¿¥ìー¥¶ーÂ¬ÎÌ¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¸½ÃÏ¤ÇÈæ³Ó
ÅöÆü¤Ï¡¢Â¬ÎÌ¶ÈÌ³¤òÁÛÄê¤·¤¿¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¡Ê¢¨Å·¸õÅù¤Ë¤è¤êÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¼èÆÀ¥Çー¥¿¤Î³ÎÇ§¤äÀ®²ÌÊª¥¤¥áー¥¸¤Þ¤Ç¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡ÃÆ³ÆþÈ½ÃÇ¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È
²áµî»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÆ³Æþ»öÎã¤ò»ñÎÁ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ³Æþ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÊ¹¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö³ÆÀ½ÉÊ¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¹ØÆþÁ°¤ËÆ³Æþ¹½À®¤ÎÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¥É¥íー¥ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤âÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÎÌµÎÁ¡ÏDJI»º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó Â¬ÎÌ¼Â±é¥»¥ß¥Êー in ËÅÄ¡¡³µÍ×
³«ºÅÆü¡¡¡§¡¡2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡¡¡¡¡§¡¡13»þ00Ê¬～15»þ30Ê¬¡Ê¼õÉÕ¡§12»þ45Ê¬～¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¡¡OISCA ÃæÉôÆüËÜ¸¦½¤¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©470-0328 °¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô´ªÈ¬Ä®´ªÈ¬27-56
Äê°÷¡¡¡¡¡§¡¡ÀèÃå20Ì¾¡ÊÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¡Ë
»²²ÃÈñ¡¡¡§¡¡ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¶È¼ï¡§¡¡¡¦Â¬ÎÌ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦·úÀß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÅÀ¸¡¡¦Ä´ºº
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÁÜº÷¡¦µß½õ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÎÓ¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÅÅÎÏ»ö¶È
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¡¡¡¦¥É¥íー¥óÂ¬ÎÌ¤ÎÁ´ÂÎÁü¡Ê¼Ì¿¿Â¬ÎÌ¡¿¥ìー¥¶ー¤ÎÈ½ÃÇ¼´¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦»ÈÍÑµ¡ºà¡¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¡ÊÅ·¸õ¤Ë¤è¤êÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼èÆÀ¥Çー¥¿¡¿À®²ÌÊª¤Î³ÎÇ§¡¢±¿ÍÑÀß·×¡¦Æ³ÆþÁêÃÌ
¡ÚÊóÆ»¡¦¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡Û
Åö¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Â¬ÎÌ¡¢¶õ´Ö·×Â¬¤Î¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ëºÇ¿·¥É¥íー¥ó¤Î¼Â±é¥Çー¥¿¤ä¸½¾ì±ÇÁü¤ÎÄó¶¡¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÆü¤Ï¹Ö»Õ¤ä»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¸½¾ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë¢§
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=190137223
¡¡¢¨ÀèÃå20Ì¾¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£Ëè²óÁá´ü¤ËËþÀÊ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â±é¡¿¾Ò²ðÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
¡¦DJI MATRICE 400¡Ê»º¶ÈÍÑ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥É¥íー¥ó¡Ë
¹âÀºÅÙ¤ÊÂ¬ÎÌ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼¡À¤Âå»º¶ÈÍÑ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥É¥íー¥ó¤Ç¤¹¡£ºÇÂç59Ê¬¤ÎÈô¹Ô»þ´Ö¤È6kg¤Î¥Ú¥¤¥íー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Zenmuse H30T¡¦L2 ¤Ê¤É¤Î¹âÀÇ½¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ²ÄÇ½¡£O4 Enterprise EnhancedÅÁÁ÷¤äÁ´Å·¸õ·¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¡£¼«Æ°²½¤ä±ó³ÖÁàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¸½¾ì¤Î¾ÊÎÏ²½¤È°ÂÁ´À¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡http://sekido-rc.com/?pid=186940565
¡¦DJI ZENMUSE L3¡Ê¿··¿¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯LiDAR¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
DJI¤Î¼¡À¤Âå¹âÀºÅÙ¶õ»£LiDAR¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢È¿¼ÍÎ¨10¡ó¤ÎÂÐ¾ÝÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âºÇÂç950m¤ÎÂ¬µ÷¤¬²ÄÇ½¤ÊÄ¹µ÷Î¥LiDAR¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥å¥¢¥ë100MP RGB¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¥á¥é¤È¹âÀºÅÙPOS¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÍý¶õ´Ö¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢1Æü¤¢¤¿¤êºÇÂç100km²¤Î¥«¥ÐーÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=189239755
¡¦DJI ZENMUSE L2¡ÊÂ¬ÎÌÍÑLiDAR¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
¥Õ¥ìー¥à¥Ùー¥¹¤ÎLiDAR¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¹âÀºÅÙIMU¥·¥¹¥Æ¥à¡¢4/3·¿CMOS RGB¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¥á¥é¤ò°ì¤Ä¤ËÅý¹ç¡£¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÃÏ·Á¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ç¹â¸úÎ¨¤Ê¹Ò¶õÂ¬ÎÌÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=183259195
¡¦DJI ZENMUSE P1¡Ê¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥»¥ó¥µーÅëºÜ¡¦4500Ëü²èÁÇ¤Î²Ä»ë¸÷¥«¥á¥é¡Ë
¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥»¥ó¥µー¥«¥á¥é¤È¸ò´¹²ÄÇ½¤ÊÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤ò3¼´¥¸¥ó¥Ð¥ë¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë¹Ò¶õ¼Ì¿¿Â¬ÎÌÍÑ¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢ÀºÅÙ¤È¸úÎ¨¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=183259193
¡¦DJI ZENMUSE H30T¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¥á¥é¥â¥¸¥åー¥ë¡Ë
¹³Ñ¥«¥á¥é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ»ÍÑ¤ÎºÇÂç400ÇÜÁêÅö¤Î¥ºー¥à¥«¥á¥é¡¢ÀÖ³°Àþ¥µー¥Þ¥ë¥«¥á¥é¡¢¥ìー¥¶ーµ÷Î¥·×¡¢NIRÊä½õ¥é¥¤¥È¤Î5¤Ä¤Î¼çÍ×¥â¥¸¥åー¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆüÃæ¡¢Ìë´Ö¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¡¢ÃÎ³Ð¤È²èÁü½èÍý¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=183259198
¡¦DJI MATRICE 4E¡Ê¼Ì¿¿Â¬ÎÌ¸þ¤±¾®·¿¥É¥íー¥ó¡Ë
Matrice 4E ¤Ï¡¢Â¬ÎÌ¤ä¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢ÅÚÌÚ·úÀß¡¢ºÎ·¡¤Ê¤É¤Î¶õ´Ö·×Â¬ÍÑÅÓ¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4/3 CMOS¤È¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÈ÷¤¨¤¿¹³Ñ¥«¥á¥é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃæË¾±ó¡¿Ë¾±ó¥«¥á¥é¤È¥ìー¥¶ーµ÷Î¥·×¤òÅëºÜ¤·¡¢¹â¸úÎ¨¤«¤ÄÀºÌ©¤Ê¥É¥íー¥óÂ¬ÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=184313004
¡¦DJI TERRA¡Ê¼Ì¿¿²òÀÏ¥½¥Õ¥È¡Ë
¼þÊÕ´Ä¶¤Î¥Çー¥¿¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë´ÊÃ±Áàºî¤Î¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤Ï¶ÈÌ³¸½¾ì¤Î»öÎã¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ØÊÑ´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=141980744
¡¦XGRIDS PortalCam
PortalCam ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î3D¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹¤ÎÆ©²áÉ½¸½¡¢È¿¼Í¡¢ÀºåÌ¤ÊºÙÉô¤Þ¤Ç¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ëºÇ¿·¥Ï¥ó¥Ç¥£3D¥¹¥¥ã¥Êー¤Ç¤¹¡£VR¡¦±ÇÁüÀ©ºî¡¦Ê¸²½ºâÊÝÂ¸¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¡¢3DÀ©ºî¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=188229521
¡¦XGRIDS Lixel L2 Pro
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÀÇ½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡¢ºÇ¿·¤ÎSLAM¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤È¹âÀÇ½¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ç¥£LiDAR¥¹¥¥ã¥Êー¡£¤É¤³¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¹âÀºÅÙ¤Ê3DÅÀ·²¤ò¼èÆÀ¡¦½èÍý¤·¡¢ËèÉÃ32ËüÅÀ¤Î¹âÌ©ÅÙ¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²°Æâ³°¤òÌä¤ï¤º¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¸½¾ìÂ¬ÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=183548975
▶»²²ÃÌµÎÁ¡Ã»öÁ°¿½¹þÀ©¡ÊÀèÃå20Ì¾¡Ë¡¡ºÇÃ»60ÉÃ¤ÇÅÐÏ¿´°Î»
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=190137223
¥»¥¥É¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×1,950²ó°Ê¾å¤Î³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¡¢±ä¤Ù21,000Ì¾°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬¤ï¤«¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ
¥»¥¥É¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥É¥íー¥ó¤ä´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤äÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦º£¸å³«ºÅÍ½Äê¤ÎÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È °ìÍ÷
¡¡https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ú¥»¥¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ45,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ä´±¸øÄ£ÍÍ¤È¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡¢¥É¥íー¥óÈÎÇä¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£ÆüËÜ¤ÇÀè¶î¤±¤Æ¥É¥íー¥ó»ö¶È¤ò»Ï¤á¡¢¸å¤Ë¥É¥íー¥ó¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê DJI¼Ò¤ÎÆüËÜ½é¤ÎÂåÍýÅ¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¸×¥ÎÌç¤È¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¤Ë¤Æ¥É¥íー¥óÁí¹ç»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø·¸²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥É¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ç¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¼¡À¤ÂåÇÀ¶È´ØÏ¢¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö½ÕÆüÉô¤ß¤É¤ê¤ÎPARK¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¥»¥¥É »º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥óÁêÃÌÁë¸ý¡Ï
¡¡https://sekidocorp.com/industry/
¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶2ÃúÌÜ35ÈÖ5¹æ
¡¡TEL¡§03-5843-7836¡¡FAX¡§03-5843-7837
¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00～17:30
¡Î¥»¥¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ï
¡¡https://sekido-rc.com/
¡ÎDJIÇ§Äê¥¹¥È¥¢ Åìµþ¸×¥ÎÌç¡Ï
¡¡https://sekidocorp.com/toranomon/
¡ÎDJIÇ§Äê¥¹¥È¥¢ Ê¡²¬ÇîÂ¿¡Ï
¡¡https://sekidocorp.com/hakata/
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡ã¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§
¡¡https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254
TEL¡§03-5843-7836¡¡FAX¡§03-5843-7837
¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü 11:00～17:00