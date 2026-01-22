¡ÖKING OF POP¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò¾Î¤¨¤ë¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬1·î24Æü¤è¤êROSE BUDÁ´Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾ÊýÍººî¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¸þ¤±¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖROSE BUD¡Ê¥íー¥º ¥Ð¥Ã¥É¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¡ÖKING OF POP¡¿¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¥Ã¥×¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò¾Î¤¨¤ë¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êROSE BUDÁ´Å¹ÊÞ¡Ê¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á°ÌÌ¤Ë¡ÖKING OF POP¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¥³¥ó¥µー¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹²èÁü¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡¢Á°ÌÌ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDangerous¡Ù¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥µー¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ðー¥·¥Æ¥£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²èÁü¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡¢¡ÖScream¡×¤Î¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÀÅ»ß²è¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î6Ëç¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥½¥í¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
BEAT IT SWEAT¡¡\9,900(tax.inc)
Color: CHARCOAL / GREY
DANGEROUS SWEAT¡¡\9,900(tax.inc)
Color: CHARCOAL / GREY
THRILLER LONG SLEEVE T-SHIRTS¡¡\7,700(tax.inc)
Color: WHITE / BLACK
SCREAM LONG SLEEVE T-SHRTS¡¡\7,700(tax.inc)
Color: WHITE / BLACK
COVER ART LONG SLEEVE T-SHIRTS¡¡\7,700(tax.inc)
Color: WHITE
Michael Jackson(R); Rights of the Publicity and Persona Rights: Triumph International, LLC. (C) 2025 Triumph International, LLC. Licensing Representative: International Management Group Ltd
ー ROSE BUD Exclusive Michael Jackson Capsule Collection ー
¢£È¯ÇäÆü
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ROSE BUDÁ´Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¡Ê¢¨¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¤Ï½ü¤¯¡Ë
¢£È¯ÇäÅ¹ÊÞ¾ðÊó
ROSE BUD¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§ https://rosebud-web.com/
ROSE BUD ¿·½É
☎︎03-53682-767
¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-38-1 ¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É ÃÏ²¼2³¬
Ê¿Æü 11:00-20:00¡¡ÅÚÆü½Ë 10:30-21:00
ROSE BUD »¥ËÚ
☎︎011-209-5244
¢©060-0005 ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ¸Þ¾òÀ¾£²ÃúÌÜ »¥ËÚ¥¹¥Æ¥é¥×¥ì¥¤¥¹ EAST 2F
10:00-21:00
ROSE BUD mozo¥ï¥ó¥Àー¥·¥Æ¥£
☎︎052-982-7090
¢©450-0002 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÆóÊýÄ®40¡¡mozo¥ï¥ó¥Àー¥·¥Æ¥£ 1F
10:00-21:00
ROSE BUD ÇßÅÄ
☎︎06-6151-1244
¢©530-8558 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3 ¥ë¥¯¥¢3F
10:30-20:30
ROSE BUD Å·²¦»û
☎︎06-6773-5375
¢©543-0055 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅ·²¦»û¶èÈáÅÄ±¡Ä®10-39¡¡Å·²¦»û¥ß¥ªËÜ´Û2F
11:00-21:00
ROSE BUD ¤Ê¤ó¤Ð¥·¥Æ¥£
☎︎06-6556-7451
¢©542-0076 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ5-1-60 ¤Ê¤ó¤Ð¥·¥Æ¥£ËÜ´ÛB1F
11:00-21:00
ROSE BUD ¹Åç
☎︎082-248-7474
¢©730-0035 ¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶èËÜÄÌ10－1 ¹Åç¥Ñ¥ë¥³ËÜ´Û2F
10:00-20:30
ROSE BUD ¼¯»ùÅç
☎︎099-248-9511
¢©892-0826 ¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¸âÉþÄ®6-5¡¡¥Þ¥ë¥ä¥¬ー¥Ç¥ó¥º1F
10:00-20:00
[About ROSE BUD]
1993Ç¯¡¢¸¶½É¤È½ÂÃ«¤ò·ë¤ÖÌÀ¼£ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤ÆROSE BUD¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖROSE BUD¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥¤¥ó¥Ýー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥âー¥É´¶°î¤ì¤ë¥É¥ì¥¹¤ä¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â·¤¤¡¢Î¹Àè¤Ç¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡ÉROSE BUD¡É¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¥Ð¥é¤Îé²¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥é¤Îé²¤Ë¤Ï´õË¾¤È¤¤¤Ã¤¿²Ö¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿é²¤¬²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ROSE BUD¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î±ï¤òÂçÀÚ¤ËÌ¤Íè¤Ø·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§ https://www.instagram.com/rosebud_official_