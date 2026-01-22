¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ºÇÅ¬²½A/B¥Æ¥¹¥È¥Äー¥ë AB Tasty¤ÈVWO¤¬Åý¹ç
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢³¤³°SaaS¾¦¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥ã¥×¥é¥¤¥º(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§¹ÃÈå Î¼Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëAB Tasty¼Ò¤ÈVWO (Visual Website Optimizer)¤ò¼è¤ê°·¤¦Wingify¼Ò¤Î2¼Ò¤¬¡¢Åý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
º£²ó¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾åµ¬ÌÏ1²¯¥É¥ë¡ÊÌó140²¯±ß°Ê¾å¡Ë¡¢¸ÜµÒ¿ô4,000¼Ò°Ê¾å¡¢½¾¶È°÷¿ô800Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëµðÂç¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÅý¹ç¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Öµ¬ÌÏ³ÈÂç¡×¤À¤±¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î¾¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤ò¡ÖTwins separated at birth¡ÊÀ¸¤ÊÌ¤ì¤ÎÁÐ»Ò¡Ë¡×¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÍ§¹¥Åª¤ÊÎ¾¼Ò¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖAI¼çÆ³¤Î¼Â¸³¡×¤È¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿¼¤¤¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÊ¬ÀÏ¡×¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡¢¿¿¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ï²¼µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ABTasty¼Ò(https://www.abtasty.com/news/vwo-ab-tasty-join-forces/)
Wingify¼Ò(https://vwo.com/blog/vwo-and-ab-tasty-join-forces/)
¢£Åý¹ç¤Ë¤è¤ë±Æ¶ÁÍ½Â¬1. Ã»´ü¡§Business as Usual¡ÊÄÌ¾ïÄÌ¤ê¡Ë
¸ø¼°È¯É½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î·ÀÌó¡¢²Á³Ê¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡¢SLA¡Ê¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡Ë¤Ë¤ÏÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¥Äー¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2. ÃæÄ¹´üÅª¡§ºÇ¶¯¤ÎUI/UX´ðÈ×¤Ø¤Î¿Ê²½
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ÊÅý¹ç¤äÊÑ¹¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼Â¸³¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¡¦Ê¬ÀÏ¡¦ºÇÅ¬²½ÎÎ°è¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢Î¾¥Äー¥ë¤Îµ¡Ç½Åý¹ç¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
VWO¤¬»ý¤Ä¡Ö¤Ê¤¼¥æー¥¶ー¤¬¤½¤¦Æ°¤¤¤¿¤«¡ÊWhy¡Ë¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹Ê¬ÀÏÎÏ
ABTasty¤¬»ý¤Ä¡Ö¤É¤¦²þÁ±¤¹¤Ù¤¤«¡ÊHow¡Ë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¡¦AI¼Â¹ÔÎÏ
¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤¬Ã±°ì¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç±ß³ê¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ÎUI/UXºÇÅ¬²½¤Ï¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤«¤Ä¿×Â®¤Ë¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤Î¸¦µæ³«È¯¥ê¥½ー¥¹¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¥Ñ¥¿ー¥óºîÀ®¤ä¼«Æ°ºÇÅ¬²½¤Ê¤É¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ®ÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Î¾ðÊó¤Ï¿ï»þÅ¸³«
Åö¼Ò¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤³¤ì¤éÎ¾¥Äー¥ë¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Äー¥ë¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ä¶¯¤ß¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎÅý¹ç¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢¤«¤Ä¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÎ¾¥Äー¥ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¡¢¸ø¼°¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥®¥ã¥×¥é¥¤¥º¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÈ¼«À¤ò³è¤«¤·¡¢Åý¹ç¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥·¥Ê¥¸ー¤äºÇ¿·¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢Àµ³Î¤ËÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ø¶¶ÅÏ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Äー¥ë¤ÎÅý¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤äµ»½ÑÅª¤Ê»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âÎ¾¼Ò¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢MartechLab¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ©ÌÀÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁ´ÂÎÁü¤äÅö¼Ò¤Î»ëÅÀ¤Ê¤É¤ÏMarTechLab(https://martechlab.gaprise.jp/archives/abtest/abtasty-vwo-merger/)¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤òÆÉ¤à :
https://martechlab.gaprise.jp/archives/abtest/abtasty-vwo-merger/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥ã¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¬ー¥È¥Êー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºITÁí»Ù½Ð¡ÊICT»Ô¾ì»Ù½Ð¡Ë¤Ï2023Ç¯¤Ë2022Ç¯Èæ4.7%Áý¤ÎÌó28.5Ãû±ß¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï30Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâ¡¢SaaS»Ô¾ì¤Ï2022Ç¯»þÅÀ¤Ç1.1Ãû±ß¤ÈÁ´ÂÎ¤Î4%¼å¤òÀê¤á¤ë¤Ë²á¤®¤ºÃø¤·¤¤À®Ä¹ÀøºßÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëSaaS»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥®¥ã¥×¥é¥¤¥º¤Ï2012Ç¯°Ê¹ß¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¸«½Ð¤·¡¢Äó°Æ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Çº¹ÊÌ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£monday.com¤äriskified¤Ê¤É¤Î¹ñ³°¾å¾ì´ë¶È¤ä¡¢Contentsquare¤äYotpo¤Î¤è¤¦¤Ê¿ô²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿´ë¶È¡¢À®Ä¹À¤Î¹â¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÃÛ¤¯Ãæ¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤ÎGoogle¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¤¥º¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤ËºÝ¤·¡¢¸ø¼°¿ä¾©¤µ¤ì¤ë3¤Ä¤ÎAB¥Æ¥¹¥È¥Äー¥ë¤ò¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¼è¤ê°·¤¤¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é¤Ï¥µ¥¤¥È¥¹¥Ôー¥É²þÁ±¥Äー¥ë¤òÊ£¿ô¼è¤ê°·¤¦¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¾Ò²ð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëSaaS¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÀè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÆ³Æþ¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡¢Ç§ÃÎ¤ä³ÍÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½¸µÒ¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¡¢AIµ»½Ñ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¼Áö¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥ã¥×¥é¥¤¥º
ÀßÎ© ¡§ 2005Ç¯1·î27Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¹ÃÈå Î¼Ç·
»ñËÜ¶â¡§ 2,000Ëü±ß
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-2-1 KANDA SQUARE WeWork 11F
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.gaprise.com/
