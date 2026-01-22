Á¥Î¹¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë ¡ª¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Õ¥§¥êー¡Ö¤¢¤ª¤¤¡×Á¥Æâ¤ÇÌÓÉÛÂß½Ð¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
¡¡¿À¸Í-¾®Æ¦Åç-¹â¾¾¤ò·ë¤Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Õ¥§¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿À¸Í»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§»³¿ÀÀµµÁ¡Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Á¥Æâ¤ÇÌÓÉÛ¤ÎÂß½Ð¥µー¥Ó¥¹¡ÊÍÎÁ¡Ë¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡§2026Ç¯1·î23Æü¡¡¹â¾¾1:00È¯ÊØ¤è¤ê
Âß¤·½Ð¤·¾ì½ê¡§¡Ø¤¢¤ª¤¤¡ÙÁ¥ÆâÇäÅ¹
¢¨¡Ø¤ê¤Ä¤ê¤ó2¡Ù¤Ç¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÌÓÉÛ¤ÏËè²ó¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À¶·é¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¼«Í³ÀÊ¡¦¥×¥ì¥ß¥¢ÀÊ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÁ¶â
ÄÌ¾ï1Ëç 650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª ´ü´Ö¸ÂÄê¡¡550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ 2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç
¢£ ¤´ÍøÍÑÊýË¡£±.¤ª»ÙÊ§¤¤
¡¡Âß½ÐÌÓÉÛ¤ÏÁ¥ÆâÇäÅ¹¤ËÄÄÎó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÓÉÛ¤Î³°ÂÞ¤ËÅ½ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂß½Ð¿½¹þ½ñ¤Î¥Ðー¥³ー¥É¤ò¡¢
¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ë¤«¤¶¤·¤ÆÂå¶â¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¥¿½¹þ½ñ¤ÎµÆþ¡õÅêÈ¡
¡¡Âß½Ð¿½¹þ½ñ¤Ë»áÌ¾¤ª¤è¤Ó¤´Ï¢ÍíÀè¤ò¤´µÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸²£¤Î¡Ö¿½¹þ½ñ²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ø¤ªÆþ¤ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢Âß½Ð´ÉÍý¤ÎÌÜÅª°Ê³°¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
£³¡¥»ÈÍÑºÑ¤ßÌÓÉÛ¤ÎÊÖµÑ
¡¡¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÓÉÛ¤Ï²¼Á¥»þ¤Ë¡¢2³¬¥í¥Óー¤Î¡ÖÌÓÉÛ²ó¼ý¥«¥´¡×¤ØÉ¬¤º¤´ÊÖµÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¤Õ¤ÍÇñ¡×¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢1±ýÉü¤Î´Ö¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÓÉÛ¤Î¥µ¥¤¥º
¡¡ÌÓÉÛ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï100¡ß140cm¡£
²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊñ¤ß¹þ¤á¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¤¿¤¿¤ó¤ÇÉ¨¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¡¢¹¤²¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È±©¿¥¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¤¤¨¤ë½½Ê¬¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¤Î¤Ó¤Î¤ÓÀÊ
¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°ÀÊ
¢£»ÈÍÑÌÓÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Âß½ÐÌÓÉÛ¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥±¾¦»ö¤Î¡Ö¥µ¥ó¥´¥Þ¥¤¥äーÆñÇ³ÌÓÉÛ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ËºÙ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁ¡°Ý¤ò¥Þ¥¤¥äーÊÔ¤ß¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥´¥Þ¥¤¥äー¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿È©¿¨¤ê¤ÈÊÝ²¹À¤ò¼Â¸½¡£ÀÅÅÅµ¤¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜËÉ²Ð¶¨²ñÇ§Äê¤ÎÆñÇ³ÌÓÉÛ¤Î¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ãí°Õ»ö¹à- Á¥³°¤Ø¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ý¤Áµ¢¤ê¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
- Âß¼ç¤Î¤ß¡¢ÂßÍ¿¡¦¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
- Ì¤ÊÖµÑ¡¢Ê¶¼º¡¦Ãø¤·¤¤±ø¤ì¡¦ÇËÂ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ÂÈñ¤ò¤´ÀÁµá¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ÌÓÉÛ¤ÎÂß½Ð¤Ï¡¢³ÆÊØ¤´¤È¤ËËç¿ô¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¤ËÁ¥Æâ¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£