ILACY¡Ê¥¢¥¤¥é¥·¥¤¡ËÄ´¤Ù¡¡È±¤¬¤¤ì¤¤¤À¤È»×¤¦½÷ÀÍÌ¾¿Í¡¡1°Ì¡ÖÃç´ÖÍ³µª·Ã¤µ¤ó¡×2°Ì¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡×3°Ì¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡×
¥ê¥¾ー¥È¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î°åÎÅ»ÜÀß¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦±¿±Ä»Ù±ç¤ä¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡¦¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥±¥¢¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸ÅÀîÅ¯Ìé¡¢°Ê²¼¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥±¥¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü～12·î6Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î2Ç¯°ÊÆâ¤Ë½Ð»º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¢¨¡Ë40ºÐ～59ºÐ¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÈ±¤ÎÇº¤ß¤È¡ØÇòÈ±¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖÄ´ºº2026¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢1,000Ì¾¤ÎÍ¸ú¥µ¥ó¥×¥ë¤ò½¸·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄ´ºº¶¨ÎÏµ¡´Ø¡§¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¢¨»º¸åÃ¦ÌÓÅù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ±¤ÎÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¥±ー¥¹¤ò½ü¤¯¤¿¤á¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö2Ç¯°ÊÆâ¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÄ´ºº·ë²Ì¡Ï¡Ú¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸½÷À¤ÎÈ±¤ÎÇº¤ß¡Û
- ¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸½÷À¤¬´¶¤¸¤ëÈ±¤ÎÇº¤ß¡¡¡Ö¥Ñ¥µ¤Ä¤¡¦´¥Áç¡×¡Ö¤¦¤Í¤ê¡¦¤¯¤»ÌÓ¡×¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡É¤È²óÅú
Á´¹ñ¤Î2Ç¯°ÊÆâ¤Ë½Ð»º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¢¨¡Ë40ºÐ～59ºÐ¤Î½÷À1,000Ì¾¡ÊÁ´²óÅú¼Ô¡Ë¤Ë¡¢È±¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨»º¸åÃ¦ÌÓÅù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ±¤ÎÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¥±ー¥¹¤ò½ü¤¯¤¿¤á¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö2Ç¯°ÊÆâ¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢È±¼Á¤äÈ±¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤Î¤¯¤é¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ú¥Ñ¥µ¤Ä¤¡¦´¥Áç¡Û¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤¬13.0%¡¢¡Ö¤ä¤äÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤¬39.5%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡ØÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï52.5%¡¢¡ÖÁ´¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬18.4%¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÇº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬29.1%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡ØÇº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï47.5%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È±¤Î¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤Î³«¤¤ä¤Ï¤¬¤ì¤Ê¤É¤ÇÈ±¤¬¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÚÀÚ¤ìÌÓ¡¦»ÞÌÓ¡Û¤Ç¤Ï¡ØÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê·×¡Ë¡Ù¤¬26.1%¡¢¡ÚÈ±¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ë¡Û¤Ç¤Ï26.7%¡¢¡Ú¥Ï¥ê¡¦¥³¥·¤ÎÄã²¼¡Û¤Ç¤Ï34.8%¡¢¡Ú¥Ä¥ä¤ÎÄã²¼¡Û¤Ç¤Ï42.5%¡¢¡Ú¤¦¤Í¤ê¡¦¤¯¤»ÌÓ¡Û¤Ç¤Ï55.4%¡¢¡ÚÈ´¤±ÌÓ¡¦ÃÏÈ©¤¬¸«¤¨¤ë¡Û¤Ç¤Ï35.2%¤È¤Ê¤ê¡¢È±¤Î¤¦¤Í¤ê¤ä¤¯¤»¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡ÖÇöÌÓ¤À¤È»×¤¦¡×22%¡¢50ÂåÁ°È¾¤Ç¤Ï26%
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬ÇöÌÓ¤À¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬4.8%¡¢¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬17.6%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï22.4%¡¢¡ÖÁ´¤¯¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬39.3%¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬38.3%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡Ø¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï77.6%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÇöÌÓ¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢40Âå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ50Âå¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿50ÂåÁ°È¾¤Ç¤Ï26.4%¤Ç¤·¤¿¡£
- ÉáÃÊ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢
¡Ö¥·¥ã¥ó¥×ー¡Ê»ÔÈÎÉÊ¡Ë¡×83%¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡Ê»ÔÈÎÉÊ¡Ë¡×71%¡¢¡Öµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¡×18%
- ÇöÌÓ¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î8¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÉáÃÊ¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ç°éÌÓºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú
¼¡¤Ë¡¢ÉáÃÊ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥·¥ã¥ó¥×ー¡Ê»ÔÈÎÉÊ¡Ë¡×¡Ê83.2%¡Ë¤È¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡Ê»ÔÈÎÉÊ¡Ë¡×¡Ê70.8%¡Ë¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÆüº¢¤«¤é¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¡×¡Ê17.6%¡Ë¡¢¡Ö¥·¥ã¥ó¥×ー¡Ê¥µ¥í¥óÀìÇäÉÊ¡Ë¡×¡Ê10.6%¡Ë¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡Ê¥µ¥í¥óÀìÇäÉÊ¡Ë¡×¡Ê9.1%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥í¥óÀìÇä¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇöÌÓ¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¿Í¡Ê224Ì¾¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢8¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö°éÌÓºÞ¡×¡Ê12.1%¡Ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸½÷À¤ÎÇòÈ±¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖ¡Û
- ¡ÖÇòÈ±¤¬¤¢¤ë¡×91%¡¢40ÂåÁ°È¾¤Ç¤â80%¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú
- ¡ÖÇòÈ±¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×ÇòÈ±¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î69%¡¢50Âå¸åÈ¾¤Ç¤Ï74%
- ¡ÖÇòÈ±À÷¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÇòÈ±¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î61%
ÇòÈ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÇòÈ±¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤¢¤ë¡×¤¬13.0%¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤¢¤ë¡×¤¬39.5%¡¢¡Ö¾¯¤·¤¢¤ë¡×¤¬38.1%¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ë¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï90.6%¡¢¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ï9.4%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø¤¢¤ë¡Ê·×¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÇ¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿50Âå¸åÈ¾¤Ç¤Ï96.4%¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿40ÂåÁ°È¾¤Ç¤â80.4%¤¬¡Ø¤¢¤ë¡Ê·×¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÈ±¤¬¤¢¤ë¿Í¡Ê906Ì¾¡Ë¤Ë¡¢ÇòÈ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤¬28.9%¡¢¡Ö¤ä¤äÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤¬40.2%¤Ç¡¢¡ØÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï69.1%¡¢¡ÖÁ´¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬7.5%¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÇº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬23.4%¤Ç¡¢¡ØÇº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï30.9%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÈ±¤ÎÂ¸ºß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤êÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï50Âå¸åÈ¾¡Ê73.9%¡Ë¤Ç7³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇòÈ±À÷¤á¡Êº¬¸µ¤Î¥ê¥¿¥Ã¥Á¤â´Þ¤à¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï32.8%¡¢¡ÖÈþÍÆ±¡¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï36.1%¤Ç¡¢ÇòÈ±À÷¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï61.4%¡¢¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ï38.6%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÇòÈ±À÷¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÇ¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿50Âå¸åÈ¾¤Ç¤Ï78.0%¤Ç¤·¤¿¡£
- ÇòÈ±À÷¤á¤ÎÉÑÅÙ¡¡¡Ö1¤«·î¤Ë1²ó°Ê¾å¡×39%¡¢¡Ö1¤«·îÈ¾¤Ë1²ó¡×11%¡¢¡Ö2¤«·î¤Ë1²ó¡×21%¡¢¡Ö3¤«·î¤Ë1²ó°Ê²¼¡×30%
- ÇòÈ±À÷¤á¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤Îº¤¤ê¤´¤È1°Ì¡Ö¿§»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡×2°Ì¡ÖÀ÷¤á»Ä¤·¡¦À÷¥à¥é¤¬¤Ç¤¤ë¡×3°Ì¡Ö½àÈ÷¡¦¸å½èÍý¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×
ÇòÈ±À÷¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê556Ì¾¡Ë¤Ë¡¢ÇòÈ±À÷¤á¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÇòÈ±À÷¤á¡Êº¬¸µ¤Î¥ê¥¿¥Ã¥Á¤â´Þ¤à¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö2½µ´Ö¤Ë1²ó°Ê¾å¡×¤¬11.2%¡¢¡Ö1¤«·î¤Ë1²ó¡×¤¬27.7%¤Ç¡¢¡Ø1¤«·î¤Ë1²ó°Ê¾å¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï38.9%¡¢¡Ö1¤«·îÈ¾¤Ë1²ó¡×¤¬11.0%¡¢¡Ö2¤«·î¤Ë1²ó¡×¤¬20.7%¡¢¡Ö3¤«·î¤Ë1²ó°Ê²¼¡×¤¬29.5%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÈ±À÷¤á¤Î¼Â»Ü¾õ¶·ÊÌ¤ËÉÑÅÙ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø1¤«·î¤Ë1²ó°Ê¾å¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÇòÈ±À÷¤á¤òÈþÍÆ±¡¤Ç¤Ï¤»¤º¼«Ê¬¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï50.2%¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤»¤ºÈþÍÆ±¡¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê22.4%¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÈ±À÷¤á¤ò¼«Ê¬¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÈþÍÆ±¡Âå¤¬¤«¤«¤é¤º·ÐºÑÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¼«Ê¬¤ÇÇòÈ±À÷¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿§»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢À÷¥à¥é¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ÷¤áÄ¾¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇòÈ±À÷¤á¤ÎÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤ÇÇòÈ±À÷¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê297Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¦ÇòÈ±À÷¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¤¤ê¤´¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿§»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡Ê¤¹¤°¤Ëêô¿§¤¹¤ë¡Ë¡×¡Ê41.8%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀ÷¤á»Ä¤·¡¦À÷¥à¥é¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê32.0%¡Ë¡¢¡Ö½àÈ÷¡¦¸å½èÍý¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ê25.9%¡Ë¡¢¡ÖÈ±¤¬ÄË¤à¡×¡Ê24.6%¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê21.5%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤È¾å¼ê¤¯À÷¤á¤é¤ì¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤ä½àÈ÷¡¦¸å½èÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê´Ö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
- ¡ÖÇòÈ±±£¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÊÇòÈ±À÷¤á¤Ï½ü¤¯¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×25%¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡1°Ì¡Ö¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡×2°Ì¡Ö¥Ø¥¢¥±¥¢¥Þ¥¹¥«¥é¡×3°Ì¡Ö¥Ø¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡×
ÇòÈ±¤¬¤¢¤ë¿Í¡Ê906Ì¾¡Ë¤Ë¡¢ÇòÈ±±£¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÊÇòÈ±À÷¤á¤Ï½ü¤¯¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï25.2%¡¢¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ï74.8%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿50Âå¸åÈ¾¤Ç¤Ï28.6%¤Ç¤·¤¿¡£
ÇòÈ±±£¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÊÇòÈ±À÷¤á¤Ï½ü¤¯¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê228Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡×¡Ê46.1%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ò¥«¥éー¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ËÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼¡¤¤¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥¢¥±¥¢¥Þ¥¹¥«¥é¡×¡Ê23.7%¡Ë¡¢¡Ö¥Ø¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡×¡Ê14.0%¡Ë¡¢¡Ö¥«¥éー¥·¥ã¥ó¥×ー¡Ê¥ê¥ó¥¹¥¤¥ó¤â´Þ¤à¡Ë¡×¡Ê13.2%¡Ë¡¢¡Ö¥Ø¥¢¥«¥éー¥³¥ó¥·ー¥éー¡×¡Ê11.0%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÈ±¤ÎÇº¤ß¡ß½÷ÀÍÌ¾¿Í¡Û
- È±¤¬¤¤ì¤¤¤À¤È»×¤¦½÷ÀÍÌ¾¿Í¡¡1°Ì¡ÖÃç´ÖÍ³µª·Ã¤µ¤ó¡×2°Ì¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡×3°Ì¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡×
- ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦½÷ÀÍÌ¾¿Í¡¡¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡×¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¡¢2°Ì¡ÖµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÈÈ±¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤¦½÷ÀÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´²óÅú¼Ô¡Ê1,000Ì¾¡Ë¤Ë¡¢È±¤¬¤¤ì¤¤¤À¤È»×¤¦½÷ÀÍÌ¾¿Í¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡ÖÃç´ÖÍ³µª·Ã¤µ¤ó¡×¡Ê102Ì¾¡Ë¡¢2°Ì¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡×¡Ê94Ì¾¡Ë¡¢3°Ì¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡×¡Ê44Ì¾¡Ë¡¢4°Ì¡ÖºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¡×¡Ê43Ì¾¡Ë¡¢5°Ì¡ÖÀ¸¸«°¦ÎÜ¤µ¤ó¡×¡Ê36Ì¾¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢40Âå²óÅú¼Ô¡¦50Âå²óÅú¼Ô¤È¤â¤ËTOP5¤ÏÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢40Âå²óÅú¼Ô¤Ç¤Ï¡Ö¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¡×¡Ö¾®Àã¤µ¤ó¡×¡ÖÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó¡×¡Öº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡×¡Ö¿·³À·ë°á¤µ¤ó¡×¡¢50Âå²óÅú¼Ô¤Ç¤Ï¡ÖÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¡×¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡×¡Ö¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡×¡ÖèßÅÄµ×»Ò¤µ¤ó¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìTOP10¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦½÷ÀÍÌ¾¿Í¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡×¡Ê60Ì¾¡Ë¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Î¡È¾åÉÊ¤µ¤ÎÉº¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°Ê¹ß¡¢2°Ì¡ÖµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¡×¡Ê25Ì¾¡Ë¡¢3°Ì¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡×¡Ê24Ì¾¡Ë¡¢4°Ì¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡×¡ÖÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â14Ì¾¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢40Âå²óÅú¼Ô¤Ç¤Ï1°Ì¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡×¡Ê29Ì¾¡Ë¡¢2°Ì¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡×¡Ê16Ì¾¡Ë¡¢3°Ì¡ÖÆâÅÄÍµª¤µ¤ó¡×¡Ê7Ì¾¡Ë¡¢50Âå²óÅú¼Ô¤Ç¤Ï1°Ì¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡×¡Ê31Ì¾¡Ë¡¢2°Ì¡ÖµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¡×¡Ê19Ì¾¡Ë¡¢3°Ì¡ÖÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¡×¡Ê13Ì¾¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×¢£
Ä´ºº¥¿¥¤¥È¥ë ¡§È±¤ÎÇº¤ß¤È¡ÖÇòÈ±¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖÄ´ºº2026
Ä´ººÂÐ¾Ý ¡§¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢¥ê¥µー¥Á¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿ー²ñ°÷¤òÊì½¸ÃÄ¤È¤¹¤ë2Ç¯°ÊÆâ¤Ë½Ð»º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¢¨¡Ë40ºÐ～59ºÐ¤Î½÷À
¢¨»º¸åÃ¦ÌÓÅù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ±¤ÎÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¥±ー¥¹¤ò½ü¤¯¤¿¤á¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö2Ç¯°ÊÆâ¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÃÏ°è ¡§Á´¹ñ
Ä´ººÊýË¡ ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö ¡§2025Ç¯12·î5Æü～12·î6Æü¤Î2Æü´Ö
Í¸ú²óÅú¿ô ¡§1,000¥µ¥ó¥×¥ë
¼Â»Üµ¡´Ø ¡§¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¡ãILACY¡Ê¥¢¥¤¥é¥·¥¤¡Ë¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥±¥¢¤Ï¡¢¡ÖILACY¡Ê¥¢¥¤¥é¥·¥¤¡Ë¡×¡Êhttps://www.ilacy.jp/¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖILACY¡Ê¥¢¥¤¥é¥·¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È(R)¡¢¹¹Ç¯´ü¡¢ÉØ¿Í²Ê¼À´µ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤Ê¤É
¥ìー¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ë¤æ¤é¤°Âç¿Í½÷À¤Î¿´¤ÈÂÎ¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
°åÎÅ¤ÎÀìÌç²È¤ò¤Þ¤¸¤¨¤¿¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£