¥Ò¥é¥½¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸ー ÍÆÎÌ»Ô¾ì¥á¥¤¥ó¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÊ£¿ô°Æ·ï¤òÍî»¥
¥Ò¥é¥½¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸ー ÍÆÎÌ»Ô¾ì¥á¥¤¥ó¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÊ£¿ô°Æ·ï¤òÍî»¥
¥Ò¥é¥½¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Íû Úá¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÍÆÎÌ»Ô¾ì¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÂÐ¾Ý¼Â¼ûµëÇ¯ÅÙ¡§2029Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¤¬Íî»¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢ÆÃÄê²·¶¡µë»ö¶È¼Ô¡Ê¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¡Ë¤È¤·¤ÆÂ¾¤ÎÅÅÎÏ»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ÍÆÎÌ»Ô¾ì¤Ø¤â»²²è¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£¿ô»Ô¾ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿±¿ÍÑÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜ»Ø¤¹À®²Ì
·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Î¼ý±×²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã±°ì¤Î»Ô¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¼ý±×¤ÎÂ¿ÁØ²½¡×¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÃßÅÅ½ê»ö¶È¤Î·×²èÎ©°Æ¤«¤é¡¢»ñºàÄ´Ã£¡¢¹©»ö¡¢¤½¤·¤Æ±¿ÍÑ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼ê³Ý¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë±¿ÍÑ¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÄê²·¶¡µë»ö¶È¼Ô¡Ê¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¾¤ÎÅÅÎÏ»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÆÎÌ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÍî»¥¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ê¶¡µëÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¸»¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÍÆÎÌ»Ô¾ì¥á¥¤¥ó¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë°Æ·ï¤ò´Þ¤à¹ç·×6·ï¡¦Ìó8MW¤Î¶¡µëÎÏ¤¬Íî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´û¤Ë±¿ÍÑÃæ¤ÎÃßÅÅ½ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÊ£¿ôµòÅÀ¤Î·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ°Æ·ï¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÊ¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥ê¥½ー¥¹¡ÊDER¡Ë¤ÎÍø³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥é¥½¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¤Î¶¯¤ß¡§ÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖJ-EMS¡×¤È°ìµ¤ÄÌ´ÓÂÎÀ©
Åö¼Ò¤ÎÃßÅÅ½ê»ö¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖJ-EMS¡×¡Ê¾¦É¸ÅÐÏ¿½Ð´êÃæ¡Ë¤Ç¤¹¡£¡ÖJ-EMS¡×¤Ï¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ëÅÅÎÏ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÅ¬¤Ê¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤È¥¨¥Ã¥¸¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥ÉÂ¦¡Ê»Ô¾ìÏ¢·È¡¦Í½Â¬¡Ë¡§
¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯Åö¼ÒÆÈ¼«³«È¯¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÍ½Â¬µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢È¯ÅÅÎÌ¡¦¼ûÍ×¡¦»Ô¾ì²Á³Ê¤òÍ½Â¬¤·¡¢²·ÅÅÎÏ»Ô¾ì¡¢¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¡¢ÍÆÎÌ»Ô¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î»Ô¾ì¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê½¼ÊüÅÅ·×²è¤ÎÎ©°Æ¤ÈÆþ»¥¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥Ã¥¸Â¦¡Ê¥»¥¥å¥¢¤ÊÀ©¸æ¡Ë¡§
ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤¿°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤È¶¦¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤«¤é¤Î»ØÎá¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ß¥êÉÃÃ±°Ì¤Ç¤ÎÀµ³Î¤ÊÃßÅÅÃÓÀ©¸æ¡Ê½¼ÊüÅÅ¼Â¹Ô¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¡Ë
¥Ò¥é¥½¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖJ-EMS¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÍÑÃÏÁªÄê¤«¤é·×²è¡¢»Ü¹©¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë³«È¯Ç½ÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¤ÎÉáµÚ¤ÈÅÅÎÏ·ÏÅý¤Î°ÂÄê²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¢¨ ¥¨¥Í¥ë¥®ーÀßÈ÷¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤ÈÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë´ØÏ¢µ»ö¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://pplc.co/news/NsQ_qt4K¡Ë¡¦ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://pplc.co/news/i9I5VmJW¡Ë
J-EMS¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍNEDO¤Î½õÀ®»ö¶È¡Ø²ÝÂêÀßÄê·¿»º¶Èµ»½Ñ³«È¯Èñ½õÀ®¶â¡Ê¿·¥¨¥Í¥ë¥®ーÅù¤Î¥·ー¥ºÈ¯·¡¡¦»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡Ë¡Ù¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢µ»½Ñ¸¡¾Ú¤È¹âÀºÅÙ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ò¥é¥½¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×¡Û
¥Ò¥é¥½¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢É´Ç¯Â³¤¯ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹ÅìµþÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î»ö¶ÈÅª²ÁÃÍ¤È¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÅÅ½ê¤ÎÀÇ½ºÆÀ¸»ö¶È¡¢È¯ÅÅ½ê¤Î½¸Ìó²½±¿±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÉ´Ç¯¥½ー¥éー»ö¶È¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ´ØÏ¢¤ÎDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Ò¥é¥½¥ë¡¦¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿7-3-1 ÅìµþÂç³Ø¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥×¥é¥¶501
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡§ Íû Úá
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ É´Ç¯¥½ー¥éー»ö¶È¡¦ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î½¤Á¶¡¦ºÆÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡¦ÃÏ°èÅÅÎÏ»Ù±ç»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ´ØÏ¢¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¦¤½¤ÎÂ¾ÉÕ¿ï¤¹¤ë»ö¶È
¡¦ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2017Ç¯2·î21Æü
¡¦HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://pplc.co