『ペルソナ５: The Phantom X』GiGOのたい焼きとコラボした「P5X焼き」&ノベルティ付きドリンクを1月22日（木）より発売！SNSキャンペーンの開催も

株式会社セガ

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）をモチーフとしたGiGOとのコラボたい焼き「P5X焼き」と、ノベルティ付きのドリンクを、本日1月22日（木）より期間限定で発売することをお知らせします。

【P5X焼き】

「主人公」や「ルフェル」などの顔がデザインされたコラボたい焼きです。ご購入1点につき、『P5X』デザインのオリジナルコースター（全15種）をランダムで1枚プレゼントします。

■販売期間：2026年1月22日（木）～2月15日（日）

■販売店舗：GiGOのたい焼き秋葉原

■販売価格：600円［税込］

■フレーバー：プレミアムクリーム

【ノベルティ付ドリンク】

ご購入1点につき、ノベルティとしてオリジナルコースター（全15種）がランダムで1枚付いてくるドリンクです。

■販売期間：2026年1月22日（木）～2月15日（日）

■販売店舗：コラボ特設サイト(https://campaign.gendagigo.jp/2601/persona5/)をご確認ください。

■販売価格：500円［税込］

※「P5X焼き」およびオリジナルコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

※数量限定の販売です。なくなり次第終了となります。

※画像・イラストはイメージです。

◆コラボ商品発売記念のSNSキャンペーンを開催！

「P5X焼き」とノベルティ付きドリンクの発売を記念し、抽選で3名様にオリジナルコースター（全15種）のコンプリートセットが当たる、SNSキャンペーンを開催します。

【開催日時】

2026年2月1日（日）23:59まで

【プレゼント】

・オリジナルコースター（全15種）コンプリートセット×3名様

【応募方法】

（１）『P5X』公式Xアカウント（@P5X_Official_JP(https://x.com/p5x_official_jp)）をフォロー

（２）該当のキャンペーン投稿(https://x.com/P5X_Official_JP/status/2014140958879977599)をリポストするだけで応募完了！

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。夜は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

▼『P5X』公式ストア

https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)

▼『P5X』公式サイト

https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称：ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日：2025年6月26日（木）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)

公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)

公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。