『ペルソナ５: The Phantom X』GiGOのたい焼きとコラボした「P5X焼き」&ノベルティ付きドリンクを1月22日（木）より発売！SNSキャンペーンの開催も

株式会社セガ

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）をモチーフとしたGiGOとのコラボたい焼き「P5X焼き」と、ノベルティ付きのドリンクを、本日1月22日（木）より期間限定で発売することをお知らせします。




【P5X焼き】


「主人公」や「ルフェル」などの顔がデザインされたコラボたい焼きです。ご購入1点につき、『P5X』デザインのオリジナルコースター（全15種）をランダムで1枚プレゼントします。


　


■販売期間：2026年1月22日（木）～2月15日（日）


■販売店舗：GiGOのたい焼き秋葉原


■販売価格：600円［税込］


■フレーバー：プレミアムクリーム


　


【ノベルティ付ドリンク】


ご購入1点につき、ノベルティとしてオリジナルコースター（全15種）がランダムで1枚付いてくるドリンクです。


　


■販売期間：2026年1月22日（木）～2月15日（日）


■販売店舗：コラボ特設サイト(https://campaign.gendagigo.jp/2601/persona5/)をご確認ください。


■販売価格：500円［税込］


※「P5X焼き」およびオリジナルコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。


※数量限定の販売です。なくなり次第終了となります。


※画像・イラストはイメージです。


　


◆コラボ商品発売記念のSNSキャンペーンを開催！




「P5X焼き」とノベルティ付きドリンクの発売を記念し、抽選で3名様にオリジナルコースター（全15種）のコンプリートセットが当たる、SNSキャンペーンを開催します。


　


【開催日時】


2026年2月1日（日）23:59まで


【プレゼント】


・オリジナルコースター（全15種）コンプリートセット×3名様


【応募方法】


（１）『P5X』公式Xアカウント（@P5X_Official_JP(https://x.com/p5x_official_jp)）をフォロー


（２）該当のキャンペーン投稿(https://x.com/P5X_Official_JP/status/2014140958879977599)をリポストするだけで応募完了！


　


　


◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは




東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。


渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。夜は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！


　


放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。


一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？


築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。


夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。


異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。


　


▼『P5X』ダウンロードはこちらから！


iOS：


https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)


　


Google Play：


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)


　


Steam：
https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)



　


▼『P5X』公式ストア


https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)


　


▼『P5X』公式サイト


https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)


　


　


【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】


名称：ペルソナ５: The Phantom X


対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam


配信開始日：2025年6月26日（木）


価格：基本無料（アイテム課金あり）


ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG


メーカー：セガ


著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.


公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)


公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)


公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)


　


　


