ÃÏ¾å100m¤«¤é¹­¤¬¤ëÀÄ¶õ¤ÈÌë·Ê¤¬ºÌ¤ë¡¢¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§ÉÕ¤­¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡×Ãë¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢Ìë¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°ì»®°ì»®¤¬ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤ò!¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Êー¡×

¡Ö¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-2-1¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§µÜ±Û ¿¿Íý»Ò¡ËÆâ¡¢¡Ö¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§ÉÕ¤¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³ー¥¹¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Êー¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡× ¥¤¥áー¥¸
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥Êー¡×¥¤¥áー¥¸
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢Áª¤Ù¤ëÁ°ºÚ¤È¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Î3ÉÊ¥³ー¥¹¤ò¡£¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢
»Ï¤Þ¤ê¤Î°ì»®¤ËÂ³¤¡¢Á°ºÚ¡¢¥¹ー¥×¡¢Áª¤Ù¤ë¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Î4ÉÊ¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öçõ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ñ¥Õ¥§¡×¥¤¥áー¥¸
¤¤¤º¤ì¤Î¥³ー¥¹¤â¡¢µ¨Àá¤Î¿©ºà¤òÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿ÎÁÍý¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¡Öçõ¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¯¥êー¥à¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー¥À¥¤¥Ë¥ó¥°Å¹Æâ
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¸ªÉªÄ¥¤é¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂç¿Í¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤Î¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¡Ö¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Êー¡×³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/42655/table/203_1_a15ee7f298da1ba0666f3db6c097bbb0.jpg?v=202601221251 ]
¥á¥Ë¥åー¡§¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥ó¥Á¡Û
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥é¥ó¥Á¡× ¥¤¥áー¥¸
Á°ºÚ¡Ê°ìÉÊ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¦µ¨ÀáÌîºÚ¤Î¥¹ー¥×¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¦¿å¹ÌºÏÇÝ¥ì¥¿¥¹¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¥µ¥é¥À
¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡§°Ê²¼¤è¤ê°ìÉÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦ËÜÆü¤ÎµûÎÁÍý
¡¦ËÜÆü¤ÎÆùÎÁÍý
¡¦¸üÀÚ¤ê¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ Î³¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥µ¥ë¥µ¥ô¥§¥ë¥Ç¥½ー¥¹ +\496¡Ê600¡Ë
¥Ç¥¶ー¥È¡§çõ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ñ¥Õ¥§
¡Ú¥Ç¥£¥Êー¡Û
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥Êー¡× ¥¤¥áー¥¸
Á°ºÚ¡¡µþ³û¤Î¥¹¥íー¥¯¥Ã¥¯¤È²¼¿ÎÅÄ¥Í¥®¤Î¥×¥ì¥¹ ¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥½ー¥¹
¥¹ー¥×
¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡§°Ê²¼¤è¤ê°ìÉÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦ËÜÆü¤ÎµûÎÁÍý
¡¦Çò¿Èµû¡¢³¤Ï·¡¢¥àー¥ë³¤ÎÊñ¤ß¾ø¤· ¥ë¥¤¥æ¥½ー¥¹¤òÅº¤¨¤Æ
¡¦ÉÙ»Î¤Î¿þÌî¤è¤êÆÏ¤¤¤¿¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¼¯Æù¤Î¥°¥ê¥ë ½Ü¤Î¥¥Î¥³¤È¤È¤â¤Ë
¡¦¿ÀÆàÀî¸©»º¤Ï¤Þ¥Ýー¥¯¤Î¸üÀÚ¤ê¥íー¥¹¥È Åìµþ»º¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ë¥½ー¥¹
¡¦¹ñ»ºµí¥Õ¥£¥ìÆù¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤ ¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡¦¥Ö¥Ã¥éー¥¿¤Î¥°¥é¥Á¥Í Ç»¸ü¤ÊÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½ー¥¹ +\1,653¡Ê2,000¡Ë
¥Ç¥¶ー¥È¡§çõ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ñ¥Õ¥§
* Åö¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ö¡Ê¡¡¡ËÆâ¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤È¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¤ª»ÙÊ§¤¤¶â³Û¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤è¤êÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
* ¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¡¢Äó¶¡ÊýË¡¤Ê¤É¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹ :
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§03-5354-2172¡Ê¥Û¥Æ¥ëÍ½Ìó / ¼õÉÕ»þ´Ö 9:00～18:00¡Ë
¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·½É¸æ±ñ¤è¤êÎ×¤à¥Û¥Æ¥ë³°´Ñ
¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー¤Ï¡¢ÃÏ²¼4³¬¡¢ÃÏ¾å36³¬·ú¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤Ê¤ëÊ£¹ç·¿¹âÁØ¥Ó¥ë¡Ö¾®ÅÄµÞ¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー¡×Æâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë³¬¤Ï19³¬¤«¤é35³¬¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¥í¥Óー¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï20³¬¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
375¼¼¤¢¤ëÁ´µÒ¼¼¤Ï¡¢22³¬¤«¤é35³¬¤Þ¤Ç¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¡¦µÒ¼¼¤«¤é¤ÏÍÚ¤«ÈàÊý¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÅìµþ¤Î·Ê¿§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¡§375¼¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡§3¡¢±ã²ñ¾ì¡¦²ñµÄ¼¼¡§2
¡Ú¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛJR¤Û¤«¿·½É±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢JR¿·½É±Ø¹Ã½£³¹Æ»²þ»¥¡¢¿·Æî²þ»¥¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬ ¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¿·½É±ØA1½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢ ¼óÅÔ¹âÂ®4¹æÀþ¡Ö¿·½É¥é¥ó¥×¡×¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©151-8583 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-2-1¡¡TEL. 03-5354-0111¡ÊÂåÉ½¡Ë
