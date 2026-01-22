Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤ë½©¤Î¿Íµ¤¾å¾º¥¨¥ê¥¢¤òÊ¬ÀÏ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀ¾ ·¼²ð¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤ÎNAVITIME¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥Áー¥à¤Ï¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ØJapan Travel by NAVITIME¡Ù¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Î½©¤ËË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÂÚºß¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢Äê´üÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊJNTO¡Ë¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖË¬Æü³°µÒ¿ô¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢º£²ó¡¢½©µ¨¤Ë¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤·¤¿»Ô¶èÄ®Â¼¤òÊ¬ÀÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÊ¬ÀÏÆâÍÆ¡ä
2024Ç¯9·î～11·î¤È2025Ç¯9·î～11·î¤òÈæ³Ó¤·¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÂÚºß¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤òÊ¬ÀÏ
Ê¬ÀÏÂÐ¾Ý¡§¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ëË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡Ê¡ØJapan Travel by NAVITIME¡Ù¡Ë¤«¤éÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉGPS¥Çー¥¿¤ÈÂ°À¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÂÚºß¡×¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢30Ê¬°Ê¾åÆ±°ì1km¥á¥Ã¥·¥åÆâ¤ÇÂ¬°Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨1¡ËÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊJNTO¡Ë¡§2025Ç¯12·î¿ä·×ÃÍ 2025Ç¯·×42,683,600¿Í¡Ê¥µ¥¤¥È(https://www.jnto.go.jp/statistics/data/_files/20260121_1615-1.pdf)¡Ë
¢£Ê¬ÀÏ·ë²ÌË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î½©µ¨¤Î¿Íµ¤¾å¾ºTOP10
¥È¥Ã¥×¤ÎÊ¡²¬¸©È¬½÷»Ô¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÂÚºß¿ô¤«¤é4.60ÇÜ¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯ÆàÎÉ¸©ÌÀÆü¹áÂ¼¤Ï4.00ÇÜ¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆàÎÉ¸©¤«¤é¤ÏÀ¸¶ð»Ô¡¢±§ÂË»Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ3»ÔÂ¼¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·¹¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢½ÅÍ×ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¡¢»û±¡¡¢¾ë¡¦¾ëÀ×¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÎò»ËÅª»ñ¸»¤òÍ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢·Ý½ÑºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Îò»Ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÂÚºß¿ôÁý²ÃÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÊ¡²¬¸©È¬½÷»Ô¡¢2°Ì¤ÎÆàÎÉ¸©ÌÀÆü¹áÂ¼¡¢4°Ì¤Î°¦ÃÎ¸©À¶¿Ü»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢·Ý½Ñ´Õ¾Þ¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡¢9°Ì¤ÎÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¡¢10°Ì¤Î¹áÀî¸©Â¿ÅÙÄÅÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÂÚºß¥¨¥ê¥¢¤ä¼þÍ·¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§Ê¡²¬¸©È¬½÷»Ô¡Ê4.60ÇÜ¡Ë
2025Ç¯½©¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿ÍÂÚºß¿ôÁý²ÃÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1°Ì¤ÏÊ¡²¬¸©¤ÎÈ¬½÷»Ô¤Ç¤·¤¿¡£È¬½÷»Ô¤Ç¤ÎÂÚºß¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢È¬½÷Ê¡Åç¤ÎÇòÊÉ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¼þÊÕ¤ª¤è¤ÓËõÃã¥«¥Õ¥§¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¬½÷»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤ËÍèË¬¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤ÏÁ°Ç¯Èæ174¡ó¤È¡¢2024Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡£¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡¢È¬½÷Ê¡Åç¤ÎÇòÊÉ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤äÊ¡ÅçÈ¬È¨µÜ¡¢È¬½÷Ãæ±ûÂçÃã±à¤¬¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢¸ÅÌ±²È¤ò²þ½¤¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤â9·î～11·î¤Î²ÔÆ¯¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Ç¤ÎËõÃã¥Öー¥à¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËõÃã¤òµá¤á¤ÆÍèË¬¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢ÂÚºß¤¬Áý²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¬½÷»Ô¤ÎÂÚºß¼Ô¤¬Â¾¤ËË¬¤ì¤¿»Ô¶èÄ®Â¼¡Ê¼þÍ·Àè¡Ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Ê¡²¬»Ô¡¢·§ËÜ»Ô¡¢ÂÀºËÉÜ»Ô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¤Ï·§ËÜ¾ë¡¢ÂÀºËÉÜ»Ô¤Ç¤ÏÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡§È¬½÷Ê¡Åç¤ÎÇòÊÉ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¡ÊÊ¡²¬¸©È¬½÷»Ô¡Ë
2°Ì¡§ÆàÎÉ¸©ÌÀÆü¹áÂ¼¡Ê4.00ÇÜ¡Ë
ÌÀÆü¹áÂ¼¤Ç¤ÎÂÚºß¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÈôÄ»»û¡¢¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²¬»û¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÂ¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Ï¥¢¥¸¥¢·÷¡Ê´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Ê¤É¡Ë¤«¤é¤ÎÍèË¬¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Ï²¤½£¡ÊÆÃ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¤Î¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£´Ñ¸÷¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¡Ø¤¢¤Â¤µ¤ð²óÏ¡Ù¤ä¡Ø¹ÈÍÕ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë²¬»û¤Î¤Û¤«¡¢Â¼Æâ¤ËËÉÙ¤Ë¤¢¤ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ø¾ßÌý¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡Ù¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü¹áÂ¼¤ÎÂÚºß¼Ô¤Î¼þÍ·Àè¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÂçºå»Ô¡¢µþÅÔ»Ô¡¢ÆàÎÉ»Ô¤¬Â¿¤¯¡¢±§¼£»Ô¤ÎÊ¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤â¹ç¤ï¤»¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡§À¾¹ñÂè¼·ÈÖ¡¡²¬»û¡ÊÆàÎÉ¸©ÌÀÆü¹áÂ¼¡Ë
4°Ì¡§°¦ÃÎ¸©À¶¿Ü»Ô¡Ê3.40ÇÜ¡Ë
À¶¿Ü»Ô¤Ç¤ÎÂÚºß¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢À¶½§¾ë¡¢À¶½§¸Å¾ëÀ×¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬Â¿¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿Ü»Ô¤ÎÂÚºß¼Ô¤Î¼þÍ·Àè¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÌ¾¸Å²°»Ô¤ò¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¹â»³»Ô¡¢´ôÉì»Ô¡¢Ä¹µ×¼ê»Ô¡¢¸¤»³»Ô¡¢ÇòÀîÂ¼¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤»³»Ô¤Ç¤Ï¸¤»³¾ë¤Ç¤ÎÂÚºß¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÌ¾¸Å²°¾ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¾ë½ä¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¹â»³»Ô¤äÇòÀîÂ¼¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤ß¤ä¹ç¾¸Â¤¤ê¤ò´Ñ¸÷¤·¤Æ¤ª¤êÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·úÃÛ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡§À¶½§¾ë¡Ê°¦ÃÎ¸©À¶¿Ü»Ô¡Ë
9°Ì¡§ÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¡Ê2.88ÇÜ¡Ë
±§ÂË»Ô¤Ç¤ÎÂÚºß¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¼¼À¸¥¨¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼¼À¸»³¾å¸ø±à·Ý½Ñ¤Î¿¹¤Ø¤ÎÂÚºß¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½÷¿Í¹âÌî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¼¼À¸»û¤ä¡¢¤½¤Î±üÇ·±¡¤Ç¤ÎÂÚºß¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
±§ÂË»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼¼À¸¤Î´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¤ËÊÐ¤é¤Ê¤¤¡¢Â¿¿ô¤Î³°¹ñ¿Í¤ÎÍè¾ì¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£µ¨ÀáÊÁ¡¢¼¼À¸»³¾å¸ø±à·Ý½Ñ¤Î¿¹¤È¼¼À¸»û¤Ø¤ÎÂÚºß¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÚºß¤¬Áý²Ã¤·¤¿Í×°ø¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±§ÂË»Ô¤ÎÂÚºß¼Ô¤Î¼þÍ·Àè¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Âçºå»Ô¡¢µþÅÔ»Ô¡¢ÆàÎÉ»Ô¡¢¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿Âçºå»Ô¤Ï¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÍøÊØÀ¤¬°ì°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëºù°æ»Ô¤Ç¤ÏÄ¹Ã«»û¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡§¼¼À¸»³¾å¸ø±à·Ý½Ñ¤Î¿¹ ÍæÀû¤Î¿åÏ©¡ÊÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¡Ë
10°Ì¡§¹áÀî¸©Â¿ÅÙÄÅÄ®¡Ê2.86ÇÜ¡Ë
Â¿ÅÙÄÅÄ®¤Ç¤ÎÂÚºß²Õ½ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¹â¸«Åç¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¸«Åç¤ÏÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡Ê¢¨2¡Ë¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½Õ¡¦²Æ¡¦½©¤Î3²ñ´ü¤Î¤¦¤Á½©²ñ´ü¡Ê2025Ç¯10·î3Æü～11·î9Æü¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿¿ô¤ÎÍèË¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¿ÅÙÄÅÄ®¤ÎÂÚºß¼Ô¤Î¼þÍ·Àè¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëÅç¡¹¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨2¡Ë»²¹Í¡§À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¡Ê¥µ¥¤¥È(https://setouchi-artfest.jp/)¡Ë
¼Ì¿¿¡§À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025 ¹â¸«Åç¡Ê¹áÀî¸©Â¿ÅÙÄÅÄ®¡Ë
¡¡¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎNAVITIME¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥Áー¥à¤Ç¤Ï¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÆ°ÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯·¡¤äÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/26884/table/535_1_3b716ff5e6cb73fe905518f3a32c0518.jpg?v=202601231221 ]
¡ü¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉGPS¡×¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉGPS¡×¥Çー¥¿¤È¤Ï¡¢¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ëË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ØJapan Travel by NAVITIME¡Ù(https://www.navitime.co.jp/pcstorage/html/japan_travel/english/)¤Ë¤Æ¥æー¥¶ー¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î°ÜÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Ç¤¹¡£
