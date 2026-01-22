¡Ö²èÌÌÅê±Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ê²ñµÄ¤ò¼Â¸½¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹É½¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤III¡×È¯Çä
¡¡IT¤Ç²ñµÄDX¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ê¥¤¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â³Ø·³¡Ë¤Ï¡¢ 2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë²ñµÄ¼¼ÍÑ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤MAXHUB¡Ö¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤II¡×¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤È¤·¤Æ¡¢MAXHUB¡Ö¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤III¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢PC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Åê±Æ¤Ç¤¤ë¥¹¥àー¥º¤µ¤È¡¢BYOD¡ÊBring Your Own Device¡Ë´Ä¶¤Ç¡ÈÂ¨²ñµÄ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡ÉÁàºîÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤Î²ñµÄ¼¼¸þ¤±¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://nicemobile.jp/news/260122/ ¡Ë
▪²ñµÄ¤ò»ß¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë²èÌÌÅê±Æ
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¤ÎÄêÃå¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ò°Õ¼±¤»¤ºµ¤·Ú¤Ë²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº(*)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1½µ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢²ñµÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë»þ´Ö¤ÏÌó5.6»þ´Ö¡¢1½µ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬40»þ´Ö¡Ê8»þ´Ö¡ß5Æü¡Ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¶ÈÌ³¤ÎÌó14%¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ñµÄ¼¼¤Ç¤Ï¡ÖÅê±Æ¤Þ¤Ç¤Ë¼ê´Ö¼è¤ë¡×¡ÖÃ¼Ëö¤äOS¤Î¸ß´¹À¤ÎÌäÂê¤Ç±Ç¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÜÂ³ÊýË¡¤¬²ñµÄ¼¼¤ÎÀßÈ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢²ñµÄ¤Î¿Ê¹Ô¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÉ½¼¨¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¡É¤Ï¡¢µÄÏÀ¤ÎÎ®¤ì¤òÃÇ¤Á¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÃÙ¤ì¤äÀ¸»ºÀÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²óÅö¼Ò¤Ï¡¢²ñµÄ¤ò»ß¤á¤Ê¤¤Åê±Æ´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ö¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤III¡×¤ò2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
* ¥»¥ë¥Õ·¿¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á| Fastask¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¡ÊÄ´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î14Æü～ 5·î15Æü¡¡¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§550¡Ë
▪²ñµÄ¤ò»ß¤á¤Ê¤¤Åê±Æ´Ä¶¹½ÃÛ¤ÇÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ø
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢PC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç²èÌÌÅê±Æ¤ò´°Î»¤Ç¤¡¢¾ðÊó¶¦Í¤ò¡ÈÃ¯¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º¡É¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ AirPlay¡¿Miracast¡¿Chromecast¡¿ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖMAXHUB Share¡×¡¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥É¥ó¥°¥ë(2¸ÄÉÕÂ°)¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÅê±ÆÊý¼°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°µ¡¼ï°Ê¾å¤Ë´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤«¤ÄÍÆ°×¤ËÅê±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°ÉôÆþÎÏ¡ÊHDMI/USB Type-C¡Ë±ÇÁü¤òAndroid²èÌÌ¤Ë¾®¤µ¤Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò½Å¤Í¤ÆÆ±»þ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡ÖPIP¡ÊPicture in Picture¡Ë¡×¡¢º¸±¦¤ËÊ¬³ä¤·¤ÆÆ±»þ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡ÖPBP¡ÊPicture by Picture¡Ëµ¡Ç½¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢»ñÎÁÅê±Æ¤·¤Ê¤¬¤éWEB²ñµÄ»²²Ã¼Ô¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥º¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï43～98·¿¤Î7¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñµÄ¼¼¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ôー¥«ー½ÐÎÏ¤Ï16W¡ß2¤Ø¶¯²½¤·¡¢¶¦Í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»ëÄ°¡¦²»À¼ÌÌ¤Ç¤â²ñµÄÂÎ¸³¤òÄì¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ïº£¸å¤â¡¢²ñµÄ¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤Ê¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¸þ¾å¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¡¢²ñµÄDX¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
▪WEB²ñµÄ¤â¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥¿ー¥È
¡¡Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢²ñµÄ¼¼¤Ø¸Ä¿ÍÃ¼Ëö¤ò»ý¤Á¹þ¤àBYOD´Ä¶¤ÇWEB²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·BYOD´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤´¤È¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëOS¤äµ¡´ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²ñµÄ¼¼¤ÎÀßÈ÷¤È¤Î¸ß´¹À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢½àÈ÷ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤III¡×¤ÏPC¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥É¥ó¥°¥ë¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡Ö¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤III¡×¤È»öÁ°¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¥«¥á¥é¡¦¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¹¥Ôー¥«ー¤¬¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤«¤ÄÃ¼ËöÀßÄê¤ä¥¢¥×¥êÁàºîÉÔÍ×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¡£²ñµÄ¤Î³«»Ï¤òÃÙ¤é¤»¤º²ñµÄÃæ¤ÎÎ®¤ì¤â»ß¤á¤Ê¤¤¸úÎ¨Åª¤Ê²ñµÄ¤ä¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
▪¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤III
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó
▪¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ
¢£MAXHUB¤È¤Ï
MAXHUB¤Ç¤Ï²¿Ëü²ó¤â¤Î²ñµÄ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢½¾Íè¤Î²ñµÄ¼¼¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é
À½ÉÊ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¿È¤ËÃå¤±¤ëÍÎÉþ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¡£
MAXHUB¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÆ¯¤Êý¤Ø½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤Ç´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¤ÎÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤µ¤äÇÛÀþ¡¦ÀÜÂ³ÀßÄê¤ÎÊ£»¨¤µ¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤ò³«Êü¤·¡¢
²ñµÄ´Ä¶¤òºÇÅ¬¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
▪¥Ê¥¤¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥¤¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤ÏWEB²ñµÄ¤ò¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¡¢´Ê·é¤Ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤ÎWEB²ñµÄ¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
´ë¶È¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¸»ºÅª¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖIT¤Ç²ñµÄDX¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢ ÆüËÜ¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¡¡¡¡¼Ò¡ÛÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ôºû²ì5958
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Tel¡§0263-87-2298¡¡Fax¡§0263-87-2208
¡Ú»¥ËÚ»ÙÅ¹¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 03-5577-2809 ¡ÊÁë¸ý¡§Åìµþ»ÙÅ¹¡Ë
¡ÚÀçÂæ»ÙÅ¹¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 03-5577-2809 ¡ÊÁë¸ý¡§Åìµþ»ÙÅ¹¡Ë
¡Ú¿·³ã±Ä¶È½ê¡ÊÀçÂæ»ÙÅ¹´É³í¡Ë¡Û 03-5577-2809 ¡ÊÁë¸ý¡§Åìµþ»ÙÅ¹¡Ë
¡ÚÅìµþ»ÙÅ¹¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 03-5577-2809
¡Ú¶âÂô»ÙÅ¹¡Û¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0263-87-2298 ¡ÊÁë¸ý¡§ËÜ¼Ò¡Ë
¡ÚÌ¾¸Å²°»ÙÅ¹¡Û¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡052-228-2552
¡ÚÂçºå»ÙÅ¹¡Û¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡06-6136-8138
¡Ú¹Åç»ÙÅ¹¡Û¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡06-6136-8138 ¡ÊÁë¸ý¡§Âçºå»ÙÅ¹¡Ë
¡ÚÊ¡²¬»ÙÅ¹¡Û¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡092-260-8522
¡Ú·§ËÜ±Ä¶È½ê¡ÊÊ¡²¬»ÙÅ¹´É³í¡Ë¡Û 092-260-8522 ¡ÊÁë¸ý¡§Ê¡²¬»ÙÅ¹¡Ë
¡ÚNimo Korea Co., Ltd.¡Ê´°Á´»Ò²ñ¼Ò¡Ë¡Û
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://nicemobile.jp(https://nicemobile.jp)
¸ø¼°X(µìTwitter¡Ë¡§https://x.com/nicemobile_jp(https://x.com/nicemobile_jp)
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/nicemobile_jp/(https://www.instagram.com/nicemobile_jp/)
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@maxhub445(https://www.youtube.com/@maxhub445)
¼èºà¡¢¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://nicemobile.jp/contact/(https://nicemobile.jp/contact/)
¢§°Ê²¼¥Ü¥¿¥ó¤«¤éËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤òPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://prtimes.jp/a/?f=d48231-63-3ec587b1cebd4a22621ebb3562e94201.pdf