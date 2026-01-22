AI x 3D¥×¥ê¥ó¥ÈµÁ»èÁõ¶ñ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ê¥à¡¢UNIDO¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¡£Í½»»µ¬ÌÏ10²¯±ß¤Ç¥¤¥ó¥ÉÁ´¹ñ¤ÎµÁ»èÁõ¶ñÀ½Â¤¤òDX²½¤·¡¢µÁÂ¡¦µÁ»èÁõ¶ñ¤Î¿Í¸ý¥«¥ÐーÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥
AI¤ª¤è¤Ó3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¤³¦½é¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎAI x 3D¥×¥ê¥ó¥ÈµÁ»èÁõ¶ñÀ½Â¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ê¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÆÁÅç ÂÙ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÏ¢¹ç¹©¶È³«È¯µ¡´Ø¡ÊUNIDO¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤Ø¤ÎÆüËÜ¤«¤é¤Îµ»½Ñ°ÜÅ¾¤òÄÌ¤¸¤¿»º¶È¶¨ÎÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎµÁ»èÁõ¶ñ¤Î¼ûÍ×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¡µëÎÌ¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¿Í¤ËµÁÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µÁ»èÁõ¶ñ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¥¤¥ó¥ÉÁ´¹ñ¤ª¤è¤ÓÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Ãæµ¬ÌÏ°Ê¾å¤ÎµÁÂ¡¦µÁ»èÁõ¶ñ¤ÎÀ½Â¤»ÜÀß¡ÊµÁ»èÁõ¶ñÀ½ºî½ê¡¢ÉÂ±¡¡¢NGOÅù¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î¹°èÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤ËÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÊAI¥Ð¥ó¥É¥ë¤Î3D-CAD¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¢µÁÂÀ½Â¤¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µ»½ÑÅù¡Ë¤ò³«È¯¤·¡¢Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÆ³ÆþÀè¤ÎÀ½Â¤½ê¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Åù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ÜÀß¤ÎÁ´À¸»ºÎÌ¤Î50%°Ê¾å¤òÅö¼Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÀ½Â¤¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëµÁÂ¡¦µÁ»èÁõ¶ñ¤Î¶¡µëÎÌ¤òÁýÂç¤µ¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµÁÂ¡¦µÁ»èÁõ¶ñ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ë¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊµÁÂ¡¦µÁ»èÁõ¶ñ¤òÉáµÚ¤µ¤»¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëµÁÂ¡¦µÁ»èÁõ¶ñ¶¡µë¤ÎÃÏÍýÅª¡¦·ÐºÑÅª¤Ê³Êº¹²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖµÁ»èÁõ¶ñ¤Î¶¡µë³Êº¹¡×
¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂÀ¤Î²õáÔ¤ä¸òÄÌ»ö¸ÎÅù¤Ë¤è¤ë»Í»èÀÚÃÇ¼Ô¤ª¤è¤Ó½ýÉÂ¼Ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ËÄÂç¤ÊµÁÂ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎµÁ»èÁõ¶ñ¤Î¼ûÍ×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½¾õ¡¢µÁÂ¡¦µÁ»èÁõ¶ñ¤ÎÄó¶¡¾ì½ê¤ÏÂçÅÔ»Ô¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊýÉô¤Ø¤Î¶¡µë¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏNGOÅù¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¤ÇÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÌµÎÁ¤Ê¤¤¤·Äã²Á³Ê¤ÎµÁÂ¡¦µÁ»èÁõ¶ñ¤Ï¡¢µ»½ÑÉÔÂÅù¤Ë¤è¤ê¡¢Å¬¹çÀ¤Ê¤É¤ÎÉÊ¼Á¤¬É¬¤º¤·¤â¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢°ìÊý¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¤â¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â²Á¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡ÖÉÊ¼Á¤È¥³¥¹¥È¤ÎÎ¾Î©¡×¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¼Â¾Ú»ö¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎµÁÂÀ½Â¤ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¤¥ó¥ÉµÁÂÀ½Â¤¸ø¼Ò¡ÊALIMCO ¢¨2¡Ë¡×¤ä¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎµÁÂÄó¶¡NGO¡Ö¥¸¥ã¥¤¥×ー¥ë¥Õ¥Ã¥È¡ÊBMVSS Jaipur Foot ¢¨3¡Ë¡×¤Ø3DµÁÂÀ½Â¤µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÁ´¹ñ¤ÎÃæµ¬ÌÏ°Ê¾å¤Î»ÜÀß¡ÊµÁ»èÁõ¶ñÀ½ºî½ê¡¢ÉÂ±¡¡¢NGOÅù¡Ë¤ò¹ÈÏ¤ËÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢°Ê²¼¤Î1～4¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊµÁ»èÁõ¶ñ¤Î¤¿¤á¤ÎÀ½Â¤DX¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥É¹°èÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÅ¬²½¡¦É¸½à²½À¸»ºµ¡Ç½¤Î¤ß¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¦¸ÜµÒ´ÉÍýµ¡Ç½¤ò´Þ¤á¤¿¡¢µÁ»èÁõ¶ñÀ½Â¤¤ÎEnd to End¤Î¥Èー¥¿¥ë¤Êµ¡Ç½¤ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÆ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¤Þ¤¹¡£
- »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡§¾åµ1.¤Î¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÆ³ÆþÀè¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¤Ø¤ÎÀìÍÑÁÇºà¡Ê¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¡Ë¤ÎÈÎÇä¤È¡¢³Æ¼ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¥ì¥Ù¥Ë¥åー¥·¥§¥¢¤ò¼´¤È¤·¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Ñー¥È¥Êー¤ÎµÁ»èÁõ¶ñÀ¸»º¼êÃÊ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ¾´¹¡ÊDX²½¡Ë¡§3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÆ³Æþ¤Èµ»½Ñ°ÜÅ¾¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢10µòÅÀ°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥Êー»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´À¸»ºÎÌ¤Î50%°Ê¾å¤òÅö¼Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¤ØÅ¾´¹¤·¡¢µÁ»èÁõ¶ñ¤Î¶¡µëÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- Æî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ø¤Î²£Å¸³«¤È¸½ÃÏ¿Íºà¤Î°éÀ®¡§¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ»ö¶È¤ÎÀ®²Ì¤òÂ³Ý¤«¤ê¤È¤·¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ê¤ÉÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Î¼þÊÕ¹ñ¤Ø¤Î²£Å¸³«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÂç³ØÅù¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¾Íè¤ÎµÁ»èÁõ¶ñÀ½Â¤¥¹¥¿¥Ã¥ÕÅù¤Ø¤Î3DµÁÂÀ½Â¤µ»½Ñ¤Î¶µ°é³èÆ°Åù¤âÄÌ¤¸¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ë»ýÂ³Åª¤ÊµÁÂ¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÇ½ÎÏ¹½ÃÛ¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ØÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢¼Á¤Î¹â¤¤µÁ»èÁõ¶ñ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¡Ù¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¾ðÊó¡Û
¹ñºÝÏ¢¹ç¹©¶È³«È¯µ¡´Ø¡ÊUNIDO¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ë»ñ¶âµò½Ð¤Î¤â¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÂç·¿¼Â¾Ú¤Î¼Â»Ü¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤ÈÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ³×¿·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¯²½¡¢»º¶È¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³ÎÎ©¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤Ø¤ÎÆüËÜ¤«¤é¤Îµ»½Ñ°ÜÅ¾¤òÄÌ¤¸¤¿»º¶È¶¨ÎÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ·ÐºÑ»º¶È¾Ê ÄÌ¾¦À¯ºö¶ÉËÇ°×¿¶¶½²Ý¡§ÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙÊäÀµ¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹Ì¤Íè»Ö¸þ·¿¶¦ÁÏÅù»ö¶È¡ÊÂç·¿¼Â¾Ú ÈóASEAN²ÃÌÁ¹ñ¡Ë¤Î¸øÊç»ö¶È¤ÎºÎÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/oda/r5hosei_unido_1.html
- ¹ñºÝÏ¢¹ç¹©¶È³«È¯µ¡´Ø¡ÊUNIDO¡Ë¡§¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤Ø¤ÎÆüËÜ¤«¤é¤Îµ»½Ñ°ÜÅ¾¤òÄÌ¤¸¤¿»º¶È¶¨ÎÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë·¸¤ë¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥ÈÀ®Î©¼Â¾Ú»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://itpo-tokyo.unido.org/outcome/other_activities/16487/
¢£ ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ê¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ²ñ¼Ò³µÍ×- ²ñ¼ÒÌ¾¡§ ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ê¥à³ô¼°²ñ¼Ò
- ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÆÁÅç ÂÙ
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§ 3D¥×¥ê¥ó¥ÈµÁ»èÁõ¶ñ¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
- URL¡§ https://www.instalimb.com/
- ¼Â¾Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ https://www.instalimb.com/jp#contactGlobal
- ½êºßÃÏ¡§
- - Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²£Àî1-16-3
- - ¥¤¥ó¥É¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ 592, Udyog Vihar Phase V Rd, Udyog Vihar, Sector 19, Gurugram, Haryana, India
- - ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ Unit 2503, Centuria Medical Makati, Kalayaan Avenue, Brgy. Poblacion, Makati City, Metro Manila, Philippines.
¡Êº¸¤«¤é¡ËÅö¼Ò¤Î3D¥×¥ê¥ó¥ÈµÁÂ¡¢Åö¼Ò³«È¯¡¦À½Â¤¤ÎµÁÂÍÑ3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿µÁÂÀß·×ÍÑ3D-CAD
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ê¥à¤Ë¤è¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÎ×¾²³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¡£ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¥¤¥ó¥ÉÁ´¹ñ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ØÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡§À¤³¦½é¡áÅö¼ÒÄ´¤Ù¡ÊWEBµ»ö¡¢¥Ë¥åー¥¹µ»ö¡¢ÏÀÊ¸Åù¤è¤ê¡Ë¡£Ã±¤Ê¤ë»î¶¡ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥¹¥¿¥àÎÌ»ºÂÎÀ©¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¦CADµÁÂ»ö¶È¤È¤·¤Æ¡£¤Ê¤ª¡¢¥«¥¹¥¿¥àÎÌ»ºÂÎÀ©¡Ê¥Þ¥¹¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¸Ä¿Í¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤È¡¢ÂçÎÌÀ¸»ºÊÂ¤ß¤ÎÄã¥³¥¹¥È¤Ê¶¡µë¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¡£µÁÂ¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ï´µ¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÃÇÃ¼¡ÊÀÚÃÇÉô¡Ë¤Î·Á¾õ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥à/¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿·Á¾õ¤Ç¤Î°ìÉÊÀ¸»º¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤Ã¤ÆµÁÂ¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÉáµÚ¤Ë¤Ï¡¢Äã¥³¥¹¥È¤ÊÂçÎÌÀ¸»º¤È¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¼õÃíÀ¸»º¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨2¡§¥¤¥ó¥ÉµÁÂÀ½Â¤¸ø¼Ò¡áArtificial Limbs Manufacturing Corporation of India¡¢Â¯¾Î ALIMCO¡£À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¸øÅªµÁÂÀ½Â¤¸ø¼Ò¤Ç¡¢Ç¯´Ö15ËüËÜ¤ÎµÁÂÀ½Â¤¤ÈÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡§ https://alimco.in/
¢¨3¡§BMVSS¡áÂ¯¾ÎJaipur Foot¡Ê¥¸¥ã¥¤¥×ー¥ë¥Õ¥Ã¥È¡Ë¡£À¤³¦42¥«¹ñ¤Ç¡¢Ç¯´Ö34000ËÜ¤ÎÌµÎÁµÁÂÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡¢ºÇÂçµé¤ÎµÁÂÄó¶¡NGO¡Ë: https://www.jaipurfoot.org/