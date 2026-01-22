PINGU(TM)¤«¤é¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¤¬¤Þ¤°¤Á¡×¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ßÀ ¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡ÖPINGU(TM)¡¡¥·¥ê¥³¥ó¤¬¤Þ¤°¤Á¡×¡Ê1²ó400±ß¡¦ÀÇ10%¹þ¡¢Á´5¼ï¡Ë¤ò2026Ç¯1·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
2025Ç¯¤ÇÃÂÀ¸¤«¤é45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿PINGU(TM)¤¬¡¢¥·¥ê¥³¥óÀ½¤Î¤¬¤Þ¤°¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¡ª
Ãù¶âÈ¢¤Ê¤É¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤¨¤ë¥Ô¥ó¥°ー¤ä¥Ô¥ó¥¬¡¢¥í¥Ó¤¬°¦¤é¤·¤µËþÅÀ¡ª
¥Ô¥ó¥°ー¤é¤·¤¤¥Ý¥Ã¥×¤ÊÇÛ¿§¤È¡¢¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾®Á¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¾®Êª¤òÆþ¤ì¤ë¥ß¥Ë¥Ýー¥Á¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¥·¥ê¥³¥óÀ½¤Ê¤Î¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ô¥ó¥°ー¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡Ë
¥Ô¥ó¥¬¡Ê¤¦¤µ¤®¡Ë
¥Ô¥ó¥°ー¡Ê¤Á¤ç¤¤ó¤Ð¤³¡Ë
¥í¥Ó¡Ê¤Á¤ç¤¤ó¤Ð¤³¡Ë
¥Ô¥ó¥¬¡Ê¤Á¤ç¤¤ó¤Ð¤³¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÀâÌÀ¡Û
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§PINGU(TM)¡¡¥·¥ê¥³¥ó¤¬¤Þ¤°¤Á
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê
¡ü²Á³Ê¡§1²ó400±ß
¡üÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÍ°Ê¾å
¡ü¼ïÎà¿ô¡§Á´5¼ï
¡ü¾¦ÉÊÁÇºà¡§¥·¥ê¥³ー¥ó¡¢Å´
¡üÀ¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
¡ü¼è°·¤¤¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡ÀßÃÖ¾ì½ê
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡üÈ¯Çä¸µ¡§¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¡
ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï2026Ç¯1·î¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¡¡
¡Ú¥Ô¥ó¥°ー¤È¤Ï¡Ä¡Û
¥¹¥¤¥¹¤Î±ÇÁüºî²È¥ª¥Ã¥È¥Þー¡¦¥°¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡£
1980Ç¯¤Ë¡Ö¥Ô¥ó¥°ー¡×¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¥Æ¥¹¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2025Ç¯¤Ç45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1990Ç¯°Ê¹ß¡¢TV¥·¥êー¥º¤ÏÀ¤³¦155°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ö¥Ô¥ó¥°ー¡×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤Ç¥æー¥â¥¢¤¢¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°HP https://www.pingu.jp/¡¡
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/@pingu_jp
¢§¥Ô¥ó¥°ー¸ø¼°YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu
(C)2026 JOKER.
¡Ú¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È(¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù)¡¢¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È
X¡§https://x.com/ip4_cpsl¡¡¡Ê¡÷ip4_cpsl¡Ë
Instagram¡§https://www.instagram.com/ip4_official/¡¡¡Ê¡÷ip4_official¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@ip4.co.jp