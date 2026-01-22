¡Ú±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë¡Û1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¡¢100¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÌÚ¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²ê¿á¤¤ÎÀä·Ê¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡Ö¤ª¤¤¤é¤»²ê¿á¤¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×³«ºÅ
·ÌÎ®¤òË¾¤à¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à
±üÆþÀ¥·ÌÎ®±è¤¤¤Ë·ú¤ÄÍ£°ì¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë by À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¡×¤Ï¡¢2026Ç¯4·î20Æü¤«¤é5·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢100¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÌÚ¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²ê¿á¤¤ÎÀä·Ê¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡Ö¤ª¤¤¤é¤»²ê¿á¤¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Î½Õ¤ÎÀä·Ê¤Ç¤¢¤ë²ê¿á¤¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤òºÇ¤âÈþ¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ëÆÃÅùÀÊ¤Ø°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥Ö¥Ê¤ä¥«¥Ä¥é¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÚ¡¹¤Î¸ÄÀÅª¤Ê²ê¿á¤¤Î»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥é¥ó¥Á¤È¡¢²ê¿á¤¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿§ºÌ¤Î°Ü¤í¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿3¼ïÎà¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Õ¤ÎÀä·Ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§1¡¡¤½¤ÎÆü°ìÈÖÈþ¤·¤¤²ê¿á¤¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤àÆÃÅùÀÊ
²ê¿á¤¤ËºÌ¤é¤ì¤¿ÆÃÅùÀÊ
±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯4·î²¼½Ü¤«¤é5·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢100¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÍîÍÕ¹ÍÕ¼ù¤¬°ìÀÆ¤Ë²ê¿á¤¡¢Ê£¿ô¤Î¼ù¼ï¤¬º®ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ê¿á¤¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢ËèÇ¯¿·¤·¤¯ÍÕ¤¬À¸¤¨ÊÑ¤ï¤ëÍîÍÕ¹ÍÕ¼ù¤¬Â¿¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²ê¿á¤¤¬ºÇ¤âÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë»þ´ü¤È¾ì½ê¤òÁªÄê¤·¡¢±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Î¼«Á³¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë·ÌÎ®¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¤½¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÀÊ¤Ø°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£·ÌÎ®¤Î¤»¤»¤é¤®¤È²ê¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÅùÀÊ¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§2¡¡ÍÍ¡¹¤Ê²ê¿á¤¤Î»Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥é¥ó¥Á
²ê¿á¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥é¥ó¥Á
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤ËÀ¸°é¤¹¤ë100¼ïÎà¤Î¼ùÌÚ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ê¿á¤¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê3¼ï¤òÁªÄê¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ê¿á¤¤Î·Á¾õ¤ä¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö²ê¿á¤¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥é¥ó¥Á¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢¿·ÎÐ¤Îµ¨Àá¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¿§ºÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢¥¯¥Ã¥ー¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÉÊ¡¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î3¼ï¤ÏÌÚ¡¹¤Î¸ÄÀÅª¤Ê²ê¿á¤¤Î»Ñ¤òÃé¼Â¤ËÉ½¸½¤·¤¿ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥È¥Á¥Î¥¡§²ê¿á¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÕ¤Î¹¤¬¤ê¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÆÃÀ¤ò¡¢¹¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¥êー¥Õ·¿¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¡£
¥Ö¥Ê¡¡¡¡¡§»ºÌÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê²ê¿á¤¤òºï¤Ã¤¿¥Áー¥º¤Ç¡¢ÍÕÌ®¤ÎºÙ¤«¤µ¤ò¥Á¥å¥¤¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Áー¥º¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡£
¥«¥Ä¥é¡¡¡§¥Ïー¥È·Á¤ÎÍÕ¤È½Õ¤Î»þ´ü¤Ë¸«¤é¤ì¤ë²«¿§¤ò¡¢¥Ïー¥È·¿¥¯¥Ã¥ー¤ÈÃ¸¤¤¿§Ì£¤ÇÉ½¸½¡£
ÆÃÄ§3¡¡Â¿ºÌ¤Ê²ê¿á¤¤Î¿§ºÌ¤òÉ½¸½¤·¤¿3¼ïÎà¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¥«¥¯¥Æ¥ë
3¼ïÎà¤Î²ê¿á¤¤Î¿§¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¥«¥¯¥Æ¥ë
±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Î²ê¿á¤¤Î¿§¹ç¤¤¤Ï¡¢Æü¾È¤äµ¤²¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¼ùÌÚ¤´¤È¤Ë¿§¤ä·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¡¹ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÊÑ²½¤òÉ½¸½¤·¤¿3¼ïÎà¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È (¡ö1) ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿§ºÌ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Î°Ü¤í¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»ë³Ð¤ÈÌ£³Ð¤ÎÎ¾Êý¤«¤é²ê¿á¤¤Îµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËõÃã¡ß¥ì¥â¥ó¡¡¡§²«¿§¤ÈÇöÎÐ¤¬Í¥¤·¤¯º®¤¶¤ê¡¢¿¹¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¿§¤Å¤¯²ê¿á¤¤Ï¤¸¤á¤Î·Ê¿§¤ò¥¤¥áー¥¸
¥é¥¤¥à¡ß¥¿¥¤¥à¡§¼ãÍÕ¿§¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¿·ÎÐ¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥áー¥¸
¥«¥·¥¹¡ß¥Ù¥êー¡§²ê¿á¤¤Î¿¹¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È±Ç¤¨¤ëÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ë¥«¥Ä¥é¤ÎÍÕ¤ò¥¤¥áー¥¸
¡ö1¡¡ÎÁÍý¤ä°û¤ßÊª¤ËÅº¤¨¤ÆÌ£¤ä¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡Ö¤ª¤¤¤é¤»²ê¿á¤¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×³µÍ×
´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯4·î20Æü～5·î31Æü
»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§11:30～13:30
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1Ì¾ 6,600±ß(ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦±ýÉüÁ÷·Þ¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¥«¥¯¥Æ¥ë
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡§½ÉÇñ¼Ô
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§±üÆþÀ¥·ÌÎ®
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1ÁÈ4Ì¾¤Þ¤Ç
Í½Ìó¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/oirasekeiryu/)¤Ë¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó
È÷¹Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¹ÓÅ·»þ¤ÏÄó¶¡ÆâÍÆ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¾ì½ê¤ÈÄó¶¡ÊýË¡¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±üÆþÀ¥·ÌÎ®¥Û¥Æ¥ë by À±Ìî¥ê¥¾ー¥È
¥í¥Óー ¿¹¤Î¿ÀÏÃ
±üÆþÀ¥·ÌÎ®±è¤¤¤Ë·ú¤ÄÍ£°ì¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ê¡ö2¡Ë¡£·ÌÎ®¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤ä²¬ËÜÂÀÏº¤ÎµðÂçÃÈÏ§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥í¥Óー¤¬Ìþ¤·¤Î¶õ´Ö¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö·ÌÎ®¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿´¤«¤éËþ¤¿¤µ¤ì¤ëÂÚºß¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö2¡¡2025Ç¯9·î ±üÆþÀ¥·ÌÎ®±è¤¤¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÄ´ºº ¼«¼ÒÄ´¤Ù
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©034-0301¡¡ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»ÔÂç»ú±üÀ¥»úÆÊµ×ÊÝ231
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§050-3134-8094¡ÊÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥ÈÍ½Ìó¥»¥ó¥¿ー¡Ë
µÒ¼¼¿ô¡¡¡§187¼¼¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15:00¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§12:00
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§1Çñ25,100±ß～¡Ê2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡¢Í¼Ä«¿©ÉÕ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÈ¬¸Í±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó90Ê¬¡ÊÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê¡¦Í×Í½Ìó¡Ë
URL¡¡¡¡¡§https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/oirasekeiryu/