¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Èmoji¡É¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÂ¿µ¡Ç½¥Ï¥¤¥Á¥§¥¢¡ÖYIPPY(¥¤¥Ã¥Ôー)¡×¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óESSENCE(¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹)¤ò1·î26Æü(·î)(¢¨)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦EC¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï

Á´¹ñ¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Èunico¡É¡¢¡Èunico loom¡É¤ò49Å¹ÊÞ±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥µ¥ï(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°ß· ÂÀ¡¢°Ê²¼¥ß¥µ¥ï)¤Ï¡¢1·î26Æü(·î)(¢¨)¤è¤ê¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Èmoji¡É¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÂ¿µ¡Ç½¥Ï¥¤¥Á¥§¥¢¡ÖYIPPY(¥¤¥Ã¥Ôー)¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÈÎÇä¤¹¤ëºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÂÑµ×À¤ä¶¯ÅÙÌÌ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤à¥«¥éーÅ¸³«¤Ç¡¢unico¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²È¶ñ¤Ë¤âÆëÀ÷¤à»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä³«»ÏÆü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯»È¤¨¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤ÎÌÚÀ½¥Ï¥¤¥Á¥§¥¢¡£¡Ö¥«¥Á¥Ã¡ª¡×¤È¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î´ÊÃ±Áàºî¤À¤±¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬»È¤¨¤ë¥Á¥§¥¢¤Ë¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¥¹¥¿ー¥¿ー¡¦¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ø¤¬¤¹¤ï¤ëÀ¸¸å6¥ö·îº¢¤Î»Ò¤É¤â¤«¤é»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÂ¿µ¡Ç½¥Á¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
¿·ºî¡ÖYIPPY ESSENCE¡×¤Ï¡¢ÌÚ¤ÎÁÇºà´¶¤È¡¢¤¹¤°¤ì¤¿ÂÑµ×À¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¥Óー¥Á¤ò»ÈÍÑ¡£ÂÑ²Ù½Å¤â½¾Íè¼è¤ê°·¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿COZY¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î90kg¤«¤é¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¡¢Ìó110kg¤È¤è¤ê´è¾æ¤Ë¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ï¹©¶ñÉÔÍ×¤Ç´ÊÃ±¤Ê¾å¤Ë¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¿¥¹¥Èー¥ó¡¿¥»ー¥¸¡¿¥³¥Ã¥È¥ó¤Î4¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤ì¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§\34,650(ÀÇ¹þ)
¾¦ÉÊURL¡§https://www.unico-fan.co.jp/products/u13750061018625z3300
¾¦ÉÊÆ³ÆþÇØ·Ê
º£²óÆ³Æþ¤¹¤ë¡ÖYIPPY(¥¤¥Ã¥Ôー)¡×¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óESSENCE(¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹)¤Ï¡¢ÂÑµ×À¤ä¶¯ÅÙÌÌ¤¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚÌÜ¤äÁÇºà´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¥«¥éーÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢unico¤Î²È¶ñ¤È¤ÎÁêÀ¤â¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¥¥Ã¥º¥Á¥§¥¢¤È¤·¤Æ¡¢unico¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²È¶ñ¤È¤È¤â¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
YIPPY (¥¤¥Ã¥Ôー)¤È¤Ï
»È¤¤¿´ÃÏ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤ÎÌÚÀ½¥Á¥§¥¢¡¢YIPPY(¥¤¥Ã¥Ôー)¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤â¹â¤µÄ´Àá¤Ë¤â¹©¶ñÉÔÍ×¡£Æü¡¹¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ê¥·¥ó¥×¥ëÀß·×¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡¦¼«Î©¤â¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤ÇÀßÃÖ²ÄÇ½¡£¥ª¥×¥·¥ç¥óÌµ¤·¤Ç»Ò¤É¤âÍÑÆ§¤ßÂæ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Á¥§¥¢¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¹ø³Ý¤±¤È¤·¤Æ¤â¡£»È¤¦¿Í¤ÈÍÑÅÓ¤ËÄ¹¤¯¡¢Éý¹¤¯´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Èµ¡Ç½Èþ¤òÈ÷¤¨¡¢²ÈÂ²¤Î ¡Ö¤¿¤¹¤«¤ë¡¦¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À YIPPY(¥¤¥Ã¥Ôー)¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âµ¡Ç½¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡¢¡È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡É¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥§¥¢¡£¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È´ÊÊØÀ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤âÁý²ÃÃæ¤Î¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¿µ¡Ç½¥Á¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
moji¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ömoji¡×¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç36Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Óー¥«ー¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·ー¥È¥áー¥«ー¡ÖABC Design GmbH¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Î·ø¼Â¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¤Îµ¡Ç½Èþ¤òÍ»¹ç¤·¤¿YIPPY¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÈÂ²¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È»Ò°é¤Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤Äó°Æ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
unico¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
unico¡Ê¥¦¥Ë¥³¡Ë¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¿´ÃÏÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤ä¥Ëー¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²È¶ñ¤ä¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿»¨²ß¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òËÉÙ¤Ë¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.unico-fan.co.jp/
unico¸ø¼°SNS
¢£Instagram https://www.instagram.com/unico_fan/
¢£X https://x.com/unico__fan
¢£LINE https://www.unico-fan.co.jp/shop/pages/line.aspx
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò ¥ß¥µ¥ï
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー25³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»°ß· ÂÀ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1959Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Èunico¡É¡¢¡Èunico loom¡É¤Î±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡§https://www.misawa-corp.co.jp/