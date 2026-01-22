»°Ô¢»Ö8 REMAKE ¡ß »°Ïº´Ý¾øÎ±½ê ¥³¥é¥Ü¥¦¥¤¥¹¥ー¡ÖÎÈ÷¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥«¥¹¥¯ È¯Çä¡ª
¼ãÄá¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©Å×ÇÈ»Ô»°Ïº´Ý¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§°ð³Àµ®É§¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÎò»Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø»°Ô¢»Ö8 REMAKE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø»°Ô¢»Ö8 REMAKE¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉð¾¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ü¥È¥ë¤¬¹ñÆâ¤ÎÃêÁª¤Ç¤Ï¥³¥é¥ÜÁ´ÂÎ¤ÇÌó1,500·ï¤Î¤´±þÊç¤¬¤¢¤êÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤ÏÁ´5¼ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡ÖÎÈ÷¡×¤ËÂ³¤¯Éð¾¤¿¤Á¤¬½ç¼¡ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙ¤ÏÈ¯Çä»þ¤Ë²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥«¥¹¥¯»°Ïº´Ý ÎÈ÷ ¡ô210039¡×
ÍÆÎÌ¡¡700ml
¸¶ºàÎÁ¡¡¥â¥ë¥È
¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¡¡59¡ó
¾øÎ±Ç¯¡¡2021Ç¯¡Ê¥Ü¥È¥ê¥ó¥°Ç¯¡¡2026Ç¯¡Ë
Ã®¼ïÎà¡¡Bourbon Hogshead ¡Ê¥Ðー¥Ü¥ó¥Û¥°¥¹¥Ø¥Ã¥É¡Ë/ cask #210039
¥Ü¥È¥ê¥ó¥°ËÜ¿ô¡¡292ËÜ
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡24,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë/26,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÀè¡§¹ñÆâ¡Ê¼ãÄá¼òÂ¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡¢³¤³°¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡Ë
¢£¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖJW¥í¥´¡×¤òºÎÍÑ¡£
ËÜ¥·¥êー¥º5¼ï¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¢¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¼±ÊÌÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤ËÆüËÜÍÎ¼ò¼òÂ¤ÁÈ¹ç¡ÊJSLMA¡Ë¤¬À©Äê¤·¤¿¡ÖJW¥í¥´¡×¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖJW¥í¥´¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤ËËÜ³Ê»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÉ½¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¼ç´ð½à¡×¤òËþ¤¿¤·¤¿À½ÉÊ¤À¤±¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÇ§¾Ú¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£
¢§ÆüËÜÍÎ¼òÂ¤ÁÈ¹ç¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¡×À©Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ
https://www.yoshu.or.jp/pages/137/detail=1/b_id=770/r_id=152/
¤³¤Î¥í¥´¤ò·Ç¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½¼¨´ð½à¤ò½ç¼é¤·¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤¬°ìÌÜ¤Ç¼±ÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¿®ÍêÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢»°Ïº´Ý¾øÎ±½ê¤ÏÅ¬Àµ¤ÊÉ½¼¨¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¡¢À¿¼Â¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÈ÷¡Ê¤ê¤å¤¦¤Ó¡Ë
´Á²¦¼¼¤ÎËöêã¤Ë¤·¤Æéæ¤Î½éÂå¹ÄÄë¡£
µÁ¤ò½Å¤ó¤¸¡¢´Ø±©¡¦Ä¥Èô¤ÈÅí±à¤ÇÀÀ¤¤¤ò·ë¤Ó¡¢ÍðÀ¤¤òÍýÁÛ¤È¿®Ç°¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¿ÍÊª¡£
Í¥¤·¤µ¤ÈÅÙÎÌ¤ÇÂ¹¾°¹á¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢½ô³ëÎ¼¤äìä±À¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¾¤òÂ«¤Í¡¢éæ¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£
ÈÕÇ¯¤Ï¸â¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÇÔ¤ì¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
²¹¸ü¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¿¼¤ß¤â¤¢¤ëË¤«¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿°ìÃ®¡£
¡Ú¡¡¡Ø»°Ô¢»Ö8 REMAKE with ¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¥¥Ã¥È¡Ù¤È¤Ï¡©¡Û
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö»°Ô¢»Ö¡×¥·¥êー¥º½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¡Ø»°Ô¢»Ö8 REMAKE¡Ù¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¥¥Ã¥ÈÈÇ¡£
¥·¥êー¥º40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
·¯¼ç¡¢ÅÔÆÄ¡¢ÂÀ¼é¡¢·³»Õ¡¢°ìÈÌ¡¢Æ¬ÎÎ¡¢ºßÌî¡¢³Æ¿ÈÊ¬¤Ç°Û¤Ê¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢¥×¥ì¥¤¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÉð¾°éÀ®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÊõ¼î¡×¡£
»þ¤Î·Ð²á¤äºÒ³²¤Ê¤ÉÅ·²¼¤ÎÆ°ÀÅ¤È¤È¤â¤Ë¹â¤Þ¤ë¡Öµ¡±¿¡×¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÀªÎÏ¤Î¾õ¶·¤äç±Ãå¾õÂÖ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¡ÖÅ¾µ¡¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö´ñºÍ¡×¤ä¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢É¾Äê¤ÈÅÔ»Ô¥³¥Þ¥ó¥É¡¢5ËÜ¤ÎÄÉ²Ã²¾ÁÛ¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢½¼¼Â¤Î¥²ー¥àÆâÊÔ½¸¡¢Ãæ¹ñ¸ì¥Ü¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢Âç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î»°¹ñ»ÖÂÎ¸³¤òÌµ¸Â¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.gamecity.ne.jp/sangokushi8-re/wpk/
¡Ú»°Ïº´Ý¾øÎ±½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÉÙ»³¸©Å×ÇÈ»Ô¤Ë¤¢¤ë¼ãÄá¼òÂ¤¤Î¾øÎ±½ê¤Ç¡¢Àï¸å¤ÎÊÆÉÔÂ¤ÇÆüËÜ¼ò¤Å¤¯¤ê¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢1952Ç¯¤Ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»ñ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2017Ç¯¤Ë¸«³Ø¤¬¤Ç¤¤ë¾øÎ±½ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£
5ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Î°ð³Àµ®É§¤¬ËèÇ¯¿·¤·¤¤ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤äÂ¤¤ê¤Î¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÇ¯°ìÇ¯¡¢·àÅª¤Ë¼ò¼Á¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤ÎÃòÊªÀ½¥Ý¥Ã¥È¥¹¥Á¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ØZEMON¡Ù¤ò³«È¯¡¦Æ³Æþ¡¦ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¾øÎ±½ê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¾øÎ±½ê¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤Èó¾ï¤Ë¥¹¥âー¥ー¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¤Å¤¯¤ê¤ò70Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥éÅç¤Î¥Ôー¥È(Å¥Ãº)¤ò¿æ¤¤¤¿Çþ²ê¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥¹¥âー¥ー¤µ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡¡³µÍ×¡Û
¡¦¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¡¡
¼ãÄá¼òÂ¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö»ä¤È¡¢ALC.¡×¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤ê¼õÉÕ¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¦ÃêÁª¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö¡¡
»°Ô¢»Ö8 REMAKE¡ß»°Ïº´Ý¾øÎ±½ê¥³¥é¥Ü Âè2ÃÆ
¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥«¥¹¥¯ »°Ïº´Ý ÎÈ÷ #210039¡×ÃêÁª
2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)12»þ00Ê¬～2026Ç¯2·î6Æü(¶â)23»þ59Ê¬
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï2·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.wakatsuru.co.jp/saburomaru/sangokushi8remake2nd/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
´ë¶ÈÌ¾¡§ ¼ãÄá¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò
ÁÏ¶È¡§Ê¸µ×2Ç¯(1862Ç¯)
½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©Å×ÇÈ»Ô»°Ïº´Ý208
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹·óCEO¡§°ð³À µ®É§
HP¡§https://www.wakatsuru.co.jp
¡¡¡¡ https://www.wakatsuru.co.jp/saburomaru/