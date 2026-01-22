³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥°¥ì¥¹ ÅìµþÅÔ¼çºÅ¡ÖTokyo Future Work Award 2025¡×¤Ë¤Æ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥°¥ì¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®°ìÃúÌÜ£¶ÈÖÃÏ£±¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼¼ÉúÍ¦Æó¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤Æ¯¤Êý¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTokyo Future Work Award 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Tokyo Future Work Award 2025 É½¾´¼°¤è¤ê
¢£ ¡ÖTokyo Future Work Award 2025¡×¤È¤Ï
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤Æ¯¤Êý¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅìµþ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥ïー¥¯´ë¶È¡×ÅÐÏ¿´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤Î»öÎã¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔÆâÃæ¾®´ë¶È¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://mirai-hatarakikata.metro.tokyo.lg.jp/award/
¿³ºº´ð½à
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/111585/table/36_1_224e9c91911c68dacc816de42a4239e0.jpg?v=202601220951 ]
¿³ººÊýË¡
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/111585/table/36_2_59eb113cd3ea6d54a513bd4866756dc9.jpg?v=202601220951 ]
¢£ ¼õ¾ÞÆâÍÆ
º£²ó¤Î¡ÖTokyo Future Work Award 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¾Þ£±¼Ò¡¢Í¥½¨¾Þ£²¼Ò¡¢¾©Îå¾Þ£·¼Ò¤¬¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢Åö¼Ò¤Ï¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËÅìµþÅÔ »º¶ÈÏ«Æ¯¶ÉÄ¹ ÅÄÃæ¿µ°ì¡¢¥×¥í¥°¥ì¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¼ÉúÍ¦Æó¡¢¥×¥í¥°¥ì¥¹ ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ Ãæ»³½¡Åµ
¥×¥í¥°¥ì¥¹¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼õÂ÷¡¦ÀÁÉé³«È¯¤ä»ö¶È²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÍ¤·¡¢¤½¤Î±¿±ÄÂÎÀ©¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥ê¥âー¥È²ñ¼Ò¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¡¦¥Õ¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Ë¡Äê¤òÄ¶¤¨¤ëµÙ²ËÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤ÎÀ°È÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥ïー¥¯¡×¤äNotion³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀ²½¤Ê¤É¡¢¥ê¥âー¥È´Ä¶²¼¤Ç¤Î¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤È¡ÖÀ¸»ºÀ¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¡ØTokyo Future Work Award 2025¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò»ò¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤³¤½¤¬¸Ä¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Î¥¤ì¤ÆÆ¯¤¯Ãæ¤Ç¤â¡Ø¿®Íê¡Ù¤È¡ØÇ®ÎÌ¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡¢»ä¤¿¤ÁÆÈ¼«¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡¦¼è¤êÁÈ¤ß
º£¸å¤â¥×¥í¥°¥ì¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÍýÁÛ·Á¡×¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥°¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥°¥ì¥¹
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®°ìÃúÌÜ£¶ÈÖÃÏ£±¹æ
¡¦ÀßÎ©¡§2020Ç¯12·î4Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§¼¼ÉúÍ¦Æó
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´ë¶ÈÆâ¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼õÂ÷¡¦ÀÁÉé³«È¯¡¢»ö¶È²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¢¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¥µー¥Ó¥¹
¡¦URL¡§https://www.progress-all.co.jp/
¥×¥í¥°¥ì¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¼ç¤È¤·¡¢Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÀß·×³«È¯¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎIT²½¶ÈÌ³²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¦±¿ÍÑÊÝ¼é¤È¤¤¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊPMO¡Ë¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î±ß³ê¤Ê¿ë¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öacomo¡×¤ä¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¹©¿ô¤ò¥µ¥¯¥Ã¤È»»½Ð¤¹¤ë¡Ö¥·¥¹¥â¥ê¡×¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¼õ¾ÞÎò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Õー¥ë¡ÖWell-Being Workers(R) Awards 2025¡×·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿ÊÉôÌç ºÇÍ¥½¨¾Þ(https://corp.lafool.co.jp/awards/well-being-workers-awards2025/)
¡Ö¥é¥Õー¥ë¥µー¥Ù¥¤¡×ÍøÍÑ´ë¶È2,300¼Ò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢·ò¹¯¤ä¸Ä¿Í¥é¥Õー¥ë¥Í¥¹¤Î²þÁ±¤Ç»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¸²Ãø¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¤ª¤µ¤á¤¿´ë¶È¤òÉ½¾´
¡¦ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¥Æ¥ì¥ïー¥¯¿ä¿Ê´ë¶ÈÅù¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿ÃÉ½¾´¡Êµ±¤¯¥Æ¥ì¥ïー¥¯¾Þ¡Ë¡×Í¥½¨¾Þ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44550.html)
¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¥ïー¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¼Â¸½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¾¼Ò¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤òÉ½¾´
¡¦ÁíÌ³¾Ê¡Ö¥Æ¥ì¥ïー¥¯¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー 2024¡×Æþ¾Þ(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000414.html)
¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Î½½Ê¬¤Ê³èÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¸ú²Ì¤ÎÈ¯´ø¤ä¥Æ¥ì¥ïー¥¯Æ³Æþ¤¬ÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÈÂÖ¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥ïー¥¯³èÍÑ¡¦¶ÈÌ³²þ³×Åù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬ÆÃ¿§¤¢¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤òÉ½¾´
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Õー¥ë ¡ÖWell-Being Workers(R) Awards 2024+¡× ÁÈ¿¥²þÁ±ÉôÌç Í¥½¨¾Þ(https://www.lafool.co.jp/awards/well-being-workers-awards2024plus/)
¡Ö¥é¥Õー¥ë¥µー¥Ù¥¤¡×ÍøÍÑ´ë¶È2,000¼Ò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ãø¤·¤¯ÁÈ¿¥²þÁ±¤¬¿Ê¤ó¤À´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´
¡¦ÅìµþÅÔ¼çºÅ ¡ÖÅìµþ¥é¥¤¥Õ¡¦¥ïー¥¯¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹Ç§Äê´ë¶È¡× Ç§Äê(https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/hatarakikata/lwb/ikiiki/nintei25/index.html)
ÅìµþÅÔ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥é¥¤¥Õ¡¦¥ïー¥¯¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹Ç§Äê´ë¶È¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢À¸³è¤È»Å»ö¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦Ãæ¾®´ë¶È¤òÇ§Äê¤·¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤ËPR¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£