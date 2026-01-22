¡ÚÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¡ÛÅìµþ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø--±ÇÁüÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¯¡£±ÇÁü¤È¥¢ー¥È¤Î¹ñºÝ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¡Ö·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×2026¡×
ÅìµþÅÔ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÎò»ËÊ¸²½ºâÃÄ ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢±ÇÁüÊ¸²½¤È¥¢ー
¥È¤Î¸½ºß¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¹ñºÝ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¡Ö·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«
¤é2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î16Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢º£²ó¤ÎÁí¹ç¥Æー¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²»¤Ë¡ÃÆü²Öæá²»¡ÃPolyphonic Voices Bathed in Sunlight¡×¤Î¤â¤È¡¢¸÷¤ÈÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦Â¿ÁØÅª¤ÊÉ½¸½¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÅ¸¼¨¡¢¾å±Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÃÏ°èÏ¢·È´ë²è¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¸«¤É¤³¤í¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È30ÁÈ°Ê¾å¤È¡¢¤½¤Î½ÐÅ¸ºîÉÊ¤Î³µÍ×¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¥²¸Þà¡Ôé÷µíÜÛ±à»°Éô¶Ê-啟¹Ò°¿½ª¾Ï¡Õ¡Ê2021¡Ë¹âÍº»ÔÎ©Èþ½Ñ´ÛÂ¢
¸ô×ÞÄâ¡Ô½êÍÅª¾®°¹ Soo-ū -e sio-tsia¡Õ¡Ê2015¡Ëºî²ÈÂ¢
³«ºÅ³µÍ×
·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×2026 ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²»¤Ë¡ÃÆü²Öæá²»¡ÃPolyphonic Voices Bathed in Sunlight¡×
²ñ´ü 2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Î16Æü´Ö¡Ï
¢¨2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ª¤è¤Ó16Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏµÙ´Û
¢¨3FÅ¸¼¨¼¼¤Î¤ß3·î22 Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
»þ´Ö 10:00-20:00¡Ê2·î6Æü～2·î22Æü¡Ë¢¨ºÇ½ªÆü¡Ê2·î23Æü¡Ë¤Ï18:00¤Þ¤Ç
¢¨2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é3·î22 Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3FÅ¸¼¨¼¼¤Ï10:00 ¤«¤é18:00 ¤Þ¤Ç¡ÊÌÚÍË¡¦¶âÍË¤Ï20:00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¡¢·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹³Æ½ê¡¢ÃÏ°èÏ¢·È³Æ½ê¤Û¤«
ÎÁ¶â Å¸¼¨ÌµÎÁ¡Ê¾å±Ç¤È°ìÉô¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ßÍÎÁ¡Ë
¼çºÅ ÅìµþÅÔ¡¿¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÎò»ËÊ¸²½ºâÃÄ ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¡¿ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò
¶¦ºÅ ¥µ¥Ã¥Ý¥íÉÔÆ°»º³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüÊ©²ñ´Û
½õÀ® ¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë
¶¨ÎÏ ºßÆü¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç»È´Û
¸å±ç ÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½è ÂæÏÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡¿J-WAVE 81.3FM
¶¨»¿ YEBISU BREWERY TOKYO¡¿ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û»Ù±ç²ñ°÷¡¿¥À¥¤¥ï¥í¥¤¥Í¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ëÀ¾¿·½ÉPREMIER
Áí¹ç¥Æー¥Þ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²»¤Ë¡ÃÆü²Öæá²»¡Ã Polyphonic Voices Bathed in Sunlight ¡×
¤¤¤Þ¼Ò²ñ¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¡¢Ê¸²½¤ä¸À¸ì¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤¿¤È¤¨¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸í²ò¡¢¸íÆÉ¤ÏÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¤Ï»ß¤Þ¤º¡¢³Êº¹¤ÏËä¤Þ¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËà»¤¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÊ£»¨¤Ê¼Ò²ñ¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×2026¤ÎÁí¹ç¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥å¥ìー¥¿ー¡¦î¹Ð²瑄¡ÊChiu Yu-Hsuan/¥Á¥£¥¦¡¦¥æー¥·¥å¥§¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¸ì¤¬µ¯ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÂæÏÑ¸ì¤Ï¸ý¾µ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¸À¸ì¤Ç¡¢19À¤µª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿È¯²»µ¹æ¤ä¡¢20À¤µª¤Î´Á»úÉ½µ¤ÎÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¸¸¥¤¬ÊÔ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï1931Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡¢ÂæÏÑ¸ì-ÆüËÜ¸ì¤Î¼½ñ¡ØÂæÆüÂç¼Åµ¡Ù¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£ÆüËÜ¸ì¤È¤â¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉ½µË¡¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¸À¸ì¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆü²Ö*1¡×¡Ê¥¸¥Ã¥Û¥¨¡¿Jīt-hue¡Ë¤È¡Öæá²»*2¡×¡Ê¥·¥¢ー¥¤¥ó¡¿Siann-im¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÂæÏÑ¸ì¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼²»¤¬¶Á¤¯¶õ´Ö¤Ë¡¢ÌÚ¡¹¤Î´Ö¤«¤é±Ì¤ì¤¿¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÍÍ»Ò¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢½ÅÁÕ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Û¤Ê¤ëÀ¼¤¬¹Ô¤Íè¤·¡¢Â¿À¼Åª¤ËÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤¬ÀÑÁØ¤·¤¿ÂæÏÑ¤Î¸ÀÍÕ¤òÆ³Àþ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Î¼Ò²ñ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¡¢¸À¸ì¤Ê¤É¤¬¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤¦Ê£ÁØÅª¤Ê·Á¤Ë½À¤é¤«¤¯¸÷¤òÃí¤°»×¤¤¤Ç¡¢·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×2026¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔ¶¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¶Á¤¹ç¤¤¡¢½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦»×¹Í¤äÂ¸ºß¤¬¸òº¹¤·¡¢»ë³ÐÅª¡¦Ä°³ÐÅª¤Ê¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ëー*3¤ò¿¼¤¯·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¡¹¤ÎÀ¼¤ä·Á¤Ï¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î»ëÅÀ¤¬¸òº¹¤·¤Æ³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Èþ½Ñ´Û¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢·ÃÈæ¼÷ÃÏ°è¤ÎÊ£ÁØÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç½Ð²ñ¤¦¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½À¤é¤«¤Ê»×º÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*1 ÌÚ±Ì¤ìÍÛ¡£±À´Ö¤â¤·¤¯¤ÏÌÚ¤Î´Ö¤Ê¤É¤è¤ê±Ì¤ìÍè¤ëÆü¸÷¡£¡ØÂæÆüÂç¼Åµ¡Ù¤è¤ê
*2 À¼²»¡¢²»¿§¡¢²»¡¢²»À¼¡£
*3 Ê£¿ô¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¥á¥í¥Ç¥£ー¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¸ß¤¤¤ËÄ´ÏÂ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë²»³ÚÍÑ¸ì¡£¶¦Æ±»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ê³«¤«¤ì¤¿¹½Â¤¤È¤¤¤¦³µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÅ¯³Ø¤äÊ¸²½ÎÎ°è¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«¤É¤³¤í
1. ½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦·Á¤ÈÀ¼¡§¶õ´Ö¤Ç¿¨¤ì¤ëÅ¸¼¨¥×¥í¥°¥é¥à ¡Ê²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û B1F¡¦1F¡¦2F¡Ë
¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ò²£ÃÇ¤·¡¢¿ÍÎà³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡ÖÀ¼¡×¡Ö´Ä¶¡×¡Öµ²±¡×¡Ö¸íÆÉ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÅ¸¼¨¥×¥í¥°¥é¥à¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¸òº¹¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤äÊ¸²½¤Î±ýÍè¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢º®¤¶¤ê¹ç¤¦´Ä¶¤ËÀø¤à¡ÈÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤À¼¡É¤Î¹¤¬¤ê¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ²¼1F¤Ç¤Ï¡È°ÜÆ°¡É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤¬¹¤¬¤ê¡¢2FÅ¸¼¨¼¼¤Ç¤Ï¡¢¸À¸ì¤ä¼Ò²ñ¤Î¥ëー¥ë¤òºÆ¹Í¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥º¥ì¡×¤ä¡Ö¸í²ò¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¼¼Æâ³°¤Ë¶Á¤¯·Á¤Ê¤²»¤¬¡¢»ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ëー¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ä¸À¸ì¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶¦ÌÄ¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Äá´¬°é»Ò¡Ô¿Í¤Ï±Æ¤Ë¤Ê¤ë¡Õ¡Ê2024¡Ë
ÅÄÃæÌ¤ÃÎ¡¿¹â¾¾¼¡Ïº ¸À¸ì³Ú´ï¡Ô¥Ñ¥íー¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ー¡Õ¡Ê1974¡ËÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´ÛÂ¢ Photo by Norihiro Ueno
»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Ä¥²¸Þà¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ó¥Þ¥ó¡Ë¡¢Äá´¬°é»Ò¡¢¥È¥â¥³¡¦¥½¥ô¥¡ー¥¸¥å¡¢¥¥å¥ó¥Á¥ç¥á¡¢FAMEME¡¢ÅÄÃæÌ¤ÃÎ¡¿¹â¾¾¼¡Ïº¡¢¥¹ー¥¶¥ó¡¦¥Ò¥éー¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡¦¥á¥·¥Æ¥£¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥¸¥ç¥ó¡¢¸ô×ÞÄâ¡Ê¥Û¥¦¡¦¥¤ー¥Æ¥£¥ó¡Ë¡¢Ì½Ãú
FEATURED
¡¦ÂæÏÑ¸¶½»Ì±Â²¤Î¥ëー¥Ä¤ò»ý¤ÄÄ¥²¸Þà¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ó¥Þ¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ëÁ¥·Á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Ôé÷µíÜÛ±à»°Éô¶Ê-啟¹Ò°¿½ª¾Ï¡Õ¤Ç¤Ï¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë°Û¤Ê¤ëÅÚÃÏ¤òÅÏ¤êÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿À¸¤Êª¤Îµ²±¤È¡¢ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤ÇÌ¤Íè¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë»Ñ¤òÉ½¸½¡£
¡¦¸ô×ÞÄâ¡Ê¥Û¥¦¡¦¥¤ー¥Æ¥£¥ó¡Ë¡Ô½êÍÅª¾®°¹ Soo-ū -e sio-tsia¡Õ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÂæÏÑ¸ì¤Î²Î»ì¤ò»É½«¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¡¢¸À¸ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÎò»Ë¤ä¼Ò²ñ¤Îµ²±¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£
¡¦»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÀèÆþ´Ñ¤ä¸í²ò¤È¤¤¤¦¥º¥ì¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¡Ö¸«¤ë¤³¤È¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹Äá´¬°é»Ò¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÒALT¡Ó¡£
¡¦ÅÄÃæÌ¤ÃÎ¡¿¹â¾¾¼¡Ïº¤Ë¤è¤ë¸À¸ì³Ú´ï¡Ô¥Ñ¥íー¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ー¡Õ¤ò¡¢¹â¾¾¼¡Ïº¤Î¥É¥íー¥¤¥ó¥°¤ä»û»³½¤»Ê¤Î´ØÏ¢»ñÎÁ¤È¤È¤â¤ËºÆ¹½À®¤¹¤ë¡£
2. ¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤È½Ð²ñ¤¦¡Ö¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ê²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û 3FÅ¸¼¨¼¼¡Ë
ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¤Î·ÑÂ³»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡Ö¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£ÆüËÜ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÁª½Ð¤·¡¢À©ºî°Ñ¾ü¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤ò¡È¿·¤¿¤Ê·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×¡É¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×2026¤Ç¤Ï¡¢Âè2²ó¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þºî²È¤Ç¤¢¤ë¾®¿¹¤Ï¤ë¤«¤Ë¤è¤ë¿·ºîÅ¸¼¨¤ò¡¢Áí¹ç¥Æー¥Þ¤È¸Æ±þ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¶ñ¸½²½¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦É÷·Ê¤ä¿Í¤Î±Ä¤ß¤ËÃúÇ«¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¾®¿¹¤Î¡¢¿·ºî2ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£²ñ´üÃæ¤Ë¤ÏÂè3²ó¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È4Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¾®¿¹¤Ï¤ë¤«¡Ô½Õ¡¢°¤²ì¤Î´ßÊÕ¤Ë¤Æ¡Õ¡Ê2025¡Ë·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×2025¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡Î»²¹Í¿ÞÈÇ¡Ï
3. ³¹¤Ë¤Ò¤é¤«¤ì¤ë¥¢ー¥È--¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÈÅ¸¼¨¡Ê²ñ¾ì¡§·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹ ¥»¥ó¥¿ー¹¾ì¡¢·ÃÈæ¼÷¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥¯¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¶³¦¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¼Â¸³Åª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢ー¥È¤ÎÀè¶î¼Ô ¥¨¥¥½¥Ë¥â¡¢¸Ä¿Í¤È½¸ÃÄ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ËÃåÌÜ¤·¤¿FAMEME¤¬¡¢ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ë¿·¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¶öÈ¯Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ºîÉÊ·²¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤Ë³«¤«¤ì¤¿´Õ¾ÞÂÎ¸³¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
FAMEME¡ÔDuri-grance by FAMEME¡Õ¡Ê2026¡ËCourtesy of the Artist
¥¨¥¥½¥Ë¥â ¡ÔKiss, or Dual Monitors¡Õ¡Ê2017¡ËÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´ÛÂ¢¡Î»²¹Í¿ÞÈÇ¡Ï
FEATURED
¡¦FAMEME¤Ë¤è¤ë¥É¥ê¥¢¥ó¤È¹á¿å¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿¿·´¶³Ð¤Î¿·ºî¡ÔDuri-grance by FAMEME¡Õ¤¬¡¢·ÃÈæ¼÷¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥¯¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª
¡¦·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹ ¥»¥ó¥¿ー¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¿Í¡¹¤Î´é¤¬±Ç¤ëÆó¤Ä¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥¨¥¥½¥Ë¥â¡ÔKiss, or Dual Monitors¡Õ¤¬ÅÐ¾ì¡£2026Ç¯¤Î¿·¥ô¥¡ー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ìó4m¤ËµÚ¤ÖµðÂçLED¥¦¥©ー¥ë¤È¤·¤Æ¿Ê²½¡£ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û2F¤Ë¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë»£±Æ¥Öー¥¹¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4. ±ÇÁü¤ò¡È»ë¤ë¡õÄ°¤¯¡É--¾å±Ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û 1F¥Ûー¥ë¡Ë
·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×¤Î¤¿¤á¤ËÊÔ¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¾å±Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÏ¢Æü³«ºÅ¡£·à±Ç²è¤«¤é¡¢¼Â¸³±Ç²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ½é¸ø³«ºîÉÊ¤ò´Þ¤áÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¿¹¤Ï¤ë¤«¤ÎºîÉÊ¤ÏÅ¸¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¾å±Ç¤Î·Á¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ä¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¥Èー¥¯¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
²Ï¹ç·ò¡Ô¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡ª¡Õ¡Ê2025¡Ë(C)2025 ±Ç²è¡Ø¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡ª¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
ÂçÌÚÍµÇ·¡Ômeta dramatic ·àÅª¡Õ¡Ê2023¡ËÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´ÛÂ¢
FEATURED
¡¦ºòÇ¯µÞÀÂ¤·¤¿±ÇÁüºî²È¡¦ÂçÌÚÍµÇ·¤Î»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÄÉÅéÆÃ½¸¾å±Ç¤ò¼Â»Ü¡£¸Ä¿ÍÅª¤«¤Ä¼Ò²ñÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò±ý´Ô¤·¤Ê¤¬¤éÀÚ¤êÂó¤«¤ì¤Æ¤¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤Îµ°À×¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸½ºß¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¡£
¡¦²Ï¹ç·ò¤Ë¤è¤ë¸À¸ì¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥º¥ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ô¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡ª¡Õ¤ò¾å±Ç¡£À¼¤ä²ñÏÃ¡¢¾ì¤ÎÀ¸À®¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡£
¡¦¥âー¥¬¥ó¡¦¥¯¥¦¥§¥¤¥ó¥¿¥ó¥¹¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔÆÃ½¸¾å±Ç¡£È¯ÏÃ¹Ô°Ù¤È¥¤¥áー¥¸¤¬¹ç¾§¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë±ÇÁüÉ½¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¯¼£À¤È»íÀ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
5. ½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦À¼¤È¿ÈÂÎ--¥é¥¤¥ô¡¦¥¤¥ô¥§¥ó¥È¡Ê²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û 1F¥Ûー¥ë¡¢1F¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢Å¸¼¨¼¼¡Ë
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¤Ò¤é¤«¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢±ÇÁüÊ¸²½¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¼«¤é¹Í¤¨¡¢ÂÐÏÃ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³ÆºîÉÊ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢Áí¹ç¥Æー¥Þ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÄ¥¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£½ÐÉÊºî²È¤Ç¤¢¤ë¥¥å¥ó¥Á¥ç¥á¡¢Äá´¬°é»Ò¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡¦¥á¥·¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Èー¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¸¶Ä¾µ×¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶½»Ì±Ê¸²½¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ØÏ¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Èºî²È¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎºîÉÊ´Õ¾Þ¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·Á¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ç¤Î²»³ÚºîÉÊ¤ÎÆÃÊÌ±éÁÕ¤â³«ºÅ¡£²Ã¤¨¤Æ·àÃÄ¥´¥Ä¥×¥í¡ª¤Ë¤è¤ë±é·à¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢±ÇÁü¤ÎÎÎ°è¤Î³ÈÄ¥¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¥´¥Ä¥×¥í¡ª¡ß峸·à¾ì ¶¦Æ±À©ºî¡Ô·É·¼¼Ô¡Õ¡ÊÇÒ·¼¡Ë¡Ê2025¡ËPhoto by Rosaline Lu, Courtesy of »³峸À½ºîÀß·×
¥È¥â¥³¡¦¥½¥ô¥¡ー¥¸¥å¡ÊWOSxSONEG¤Ë¤Æ¡¢2018¡ËPhoto by Leo Lopez, Courtesy of the Artist
Ä¥²¸Þà¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× [»²¹Í¿ÞÈÇ] Courtesy of the Artist and Singapore Art Museum
FEATURED
¡¦·àÃÄ¥´¥Ä¥×¥í¡ª¡ß峸·à¾ì¤Ë¤è¤ë¡Ô·É·¼¼Ô¡Õ¡ÊÇÒ·¼¡Ë¤ò¾å±é¡£ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¡¢Àï¸å»Ë¤Î¶¹´Ö¤Ç¸òºø¤·¤¿7ÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡¦¥È¥â¥³¡¦¥½¥ô¥¡ー¥¸¥å¤Ë¤è¤ë¡¢¿å¤È´ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î´Ø·¸À¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë²»¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ÔWaterbowls¡Õ¡£
¡¦¸ô×ÞÄâ¡Ê¥Û¥¦¡¦¥¤ー¥Æ¥£¥ó¡Ë¡Ö¡Ô½êÍÅª¾®°¹ Soo-ū -e sio-tsia¡Õ―µ¹æ¤òË¥¤¤¡¢²Î¤¤Â³¤±¤ë¡×¤ò¡¢¥Üー¥«¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤è¤ê½é¼Â»Ü¡£
¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡¦¥á¥·¥Æ¥£¡¢¥¥å¥ó¥Á¥ç¥á¡¢Äá´¬°é»Ò¡¢¸¶Ä¾µ×¤é½ÐÅ¸ºî²È¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Èー¥¯¤ò³«ºÅ¡£
¡¦Ä¥²¸Þà¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ó¥Þ¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¸¶½»Ì±Â²Ê¸²½¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢Äá´¬°é»Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼Ì¿¿´Õ¾Þ¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£
6. ¸ì¤ê¹ç¤¦--¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ê²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û 1F¥Ûー¥ë¡¢ÆüÊ©²ñ´Û¥Ûー¥ë¡Ë
¹ñÆâ³°¤Î¥¥å¥ìー¥¿ー¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤ò·Þ¤¨¡¢¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥¢ー¥«¥¤¥ô¡¢¸À¸ì¤ÈÊ¸²½¤Î¸òº¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢±ÇÁü¤ÎÌ¤Íè¤ò¤á¤°¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÃÎ¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Áí¹ç¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿Ê¸²½Åª¤Ê»ëÅÀ¡¢¸À¸ì¤ÎÌò³ä¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ª¤è¤Ó±ÇÁü¥¢ー¥«¥¤¥ô¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£4¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤òÀß¤±¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿ºÌ¤ÊÅÐÃÅ¼Ô¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±ÇÁü¡¢¼Ì¿¿¤È²»¤¬»ý¤ÄÂ¿µÁÀ¤È²ÄÇ½À¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
7. ÅìµþÅÔ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆÃÊÌ¸ø³«¡Ê²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û 3FÅ¸¼¨¼¼¡Ë
ÅìµþÅÔ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢Áí¹ç¥Æー¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²»¤Ë¡ÃÆü²Öæá²»¡ÃPolyphonic Voices Bathed in Sunlight¡×¤òÉ³²ò¤¯»ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½Âå¤ÈÎò»Ë¡×¤òÀÚ¤ê¸ý¤ËºîÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡¢ÅìµþÅÔÄí±àÈþ½Ñ´Û¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¼ýÂ¢ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¡¦»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢Îú¡Ê¤µ¤¶¤Ê¤ß¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë°ãÏÂ´¶¤ò¥ê¥ìー·Á¼°¤Ç¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á´ÆüËÜ¼Ì¿¿ºàÎÁ¾¦ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ô¥«¥á¥éÁÐÏ»¡Õ¡Ê¾¼ÏÂÃæ´ü¡ËÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´ÛÂ¢
¤µ¤ï¤Ò¤é¤¡Ôpilgrim¡Õ¡Ê2022¡ËÅìµþÅÔÄí±àÈþ½Ñ´ÛÂ¢
FEATURED
¡¦ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢¥¨¥¥½¥Ë¥â¡ÔJoiner - Collage Camera¡Õ¡Ê2010¡Ë¤ò¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê½¤Éü¡ËºîÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¡£
¡¦½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¡Ê1802-1814¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¾¼ÏÂÃæ´ü¤Î¡Ô¥«¥á¥éÁÐÏ»¡Õ¤òÅ¸¼¨¡£ÁÐÏ»¤È¼Ì¿¿Ê¸²½¤Î´Ø·¸¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¡¦ÅìµþÅÔÄí±àÈþ½Ñ´Û¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤µ¤ï¤Ò¤é¤¤Ë¤è¤ë±ÇÁüºîÉÊ¡Ôpilgrim¡Õ¡Ê2022¡Ë¤ò¡¢1933Ç¯½×¹©»þ¤Î¡ÔÄ«¹áµÜÅ¡½×¹©¼Ì¿¿¡Õ¤È¤È¤â¤ËÅ¸¼¨¡£·úÃÛ¤Ë½Å¤Ê¤ë»þ´Ö¤ÎÁØ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£
8. Ê¸²½¤¬¶Á¤¹ç¤¦ÅÔ»Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯--ÃÏ°èÏ¢·È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê²ñ¾ì¡§ÃÏ°èÏ¢·È³Æ½ê¡Ë
·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×2026¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤ÎÈÏ°Ï¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¡¢·ÃÈæ¼÷¶áÎÙ¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤¬Â¿¿ô¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ÆüÊ©²ñ´Û¡¢CCBT¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë18»ÜÀß¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢³¹Á´ÂÎ¤Ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢·ÃÈæ¼÷¶þ»Ø¤Î¥Ç¥£ー¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö·ÃÈæ¼÷ ÃÏ²¼ Ì£¤Î°û¿©³¹¡×¤ä¡¢·ÃÈæ¼÷¥¨¥ê¥¢¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Ðー¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢Ãë¤«¤éÌë¤Þ¤Ç·ÃÈæ¼÷¤Î³¹Á´ÂÎ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·ー¥ë¥é¥êー¤â¼Â»Ü¤·¡¢¥·ー¥ë¤ò½¸¤á¤ë¤È±Ç¼Ìµ¡¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¡Öye(b)izo¤Á¤ã¤ó¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥¢ー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ³¹¤òÊâ¤¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ye(b)izo¤Á¤ã¤ó (C)︎¤Ò¤é¤Î¤ê¤ç¤¦
²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±.ÅìµþÅÔ¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û
Å¸¼¨¡Ê¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´Þ¤à¡Ë
¾å±Ç¡¢¥é¥¤¥ô¡¦¥¤¥ô¥§¥ó¥È¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¢¶µ°éÉáµÚ¥×¥í¥°¥é¥à
£².·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹³Æ½ê¡Ê¥»¥ó¥¿ー¹¾ì¡¢¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥¯¡Ë
¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÈÅ¸¼¨
£³.·ÃÈæ¼÷ÃÏ°èÊ¸²½»ÜÀß¤ª¤è¤Ó¥®¥ã¥é¥êー¤Ê¤É
ÃÏ°èÏ¢·È¥×¥í¥°¥é¥à
¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£ & ¥µ¥Ýー¥È
ÆýÍÄ»ù¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢³¤³°¤Ë¥ëー¥Ä¤ò¤â¤Ä¿Í¤â¡¢¤À¤ì¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè´ÛÁ°¤Î»²¹Í¤Ë¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¥Úー¥¸¡Ö¤À¤ì¤Ç¤âTOP¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾ðÊóÊÝ¾ã
¡¦²»À¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥¬¥¤¥É¡×
¡¦¥ªー¥ë¡¦¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥Çー¡Ê2·î14Æü¡ÎÅÚ¡Ï13:30-17¡§00¡Ë
¡¦¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÀßÈ÷
¡¦Áí¹ç¼õÉÕ¤Î¥µ¥Ýー¥È
Â¿¸À¸ì¡§±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡ÊËèÆü¡Ë¡¢ÆüËÜ¼êÏÃ¡Ê¶âÅÚÆü½Ë¡Ë ¤Ê¤É
¶µ°éÉáµÚ¥×¥í¥°¥é¥à
·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×2026¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤¬¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¶µ°éÉáµÚ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢À©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¿½¹þÀ©¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅöÆü±ÇÁüº×´Õ¾ÞÅÓÃæ¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢³§ÍÍ¤Î¤´ÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¼Â»Ü ¡Î»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ï
¥À¥ó¥¹¡¦¥¦¥§¥ë¤ÎÍÍ»Ò
É®ÃÌ´Õ¾Þ²ñ¤ÎÍÍ»Ò
·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×¤È¤Ï
·ÃÈæ¼÷±ÇÁüº×¤Ï¡¢Ê¿À®21¡Ê2009¡ËÇ¯¤ÎÂè1²ó³«ºÅ°ÊÍè¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ·ÃÈæ¼÷¤ÎÃÏ¤Ç¡¢Å¸¼¨¡¢¾å±Ç¡¢¥é¥¤¥ô¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥Èー¥¯¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÊ£¹çÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿±ÇÁü¤È¥¢ー¥È¤Î¹ñºÝ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ë¤Ç¤¹¡£±ÇÁüÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÁÏÂ¤³èÆ°¤Î³èÀ²½¤È¡¢±ÇÁüÉ½¸½¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤¤¤«¤Ë°é¤ß¡¢·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¹ñºÝÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶¯²½¤·¡¢°ìÁØ¤Î½¼¼Â¤ÈÈ¯Å¸¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£