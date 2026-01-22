¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó·¤Å¹¡×ÍÍ¡¢¿·µ¬¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌóÄù·ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó·¤Å¹¡×ÍÍ¤Ë¤´¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó·¤Å¹¡×ÍÍ¿·µ¬¥Ñー¥È¥Êー·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£·ÀÌóÆâÍÆ
¥Ö¥í¥ó¥º¥Ñー¥È¥Êー
¢£Ë¡¿ÍÌ¾/ÂåÉ½¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó·¤Å¹ / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÌÀî¡¡Íµµ×
¢©939-2731 ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»ÔÉØÃæÄ®ÀÄÅç401ÈÖÃÏ
TEL 076-461-5610
FAX 076-465-3887
¢£¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.washington-shoes.co.jp
¢£¶ÈÌ³ÆâÍÆ
¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥åー¥º¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Ëー¥«ー¡¢¥ä¥ó¥°¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥åー¥º¤Ê¤É·¤µÚ¤ÓÉþ¾þ»¨²ß¤ÎÈÎÇäµÚ¤Ó»ÅÆþ¡¢´ë²è¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¡£
Á´¹ñ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë·¤ÀìÌçÅ¹¡ÖParade¡×¤È¥¤ー¥³¥Þー¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë·¤¤ÎÀìÌçÅ¹¥Á¥§ー¥ó
¢£ÂåÉ½¡¡ËÌÀîÍµµ×ÍÍ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂôÍÍ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ ÊÀ¼Ò¤Ï¡ØParade¡Ê¥Ñ¥ìー¥É¡Ë¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¸µ¤«¤éÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Î»ÑÀª¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§ÍÍ¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤ÈJ2¾º³Ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£