¡ÚÀÅ²¬¸© ÉÍ¾¾»Ô¡Û¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤óÅÐ¾ì¡ª´ë¶È¤ÈÃÏ°è¤Ç»Ù¤¨¤ë¡¡»Ò°é¤ÆÀ¤Âå±þ±ç¥Õ¥©ー¥é¥à¤ò³«ºÅ¡Ú¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡Û
ÉÍ¾¾»Ô
¥Õ¥©ー¥é¥à³µÍ×
- Æü»þ
ÎáÏÂ8Ç¯2·î16Æü(·î)14:00-17:00¡Ê³«¾ì13:30¡Ë
- ¾ì½ê
¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ëÉÍ¾¾¡¡Ë±¤Î´Ö¡ÊÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÅì°Ë¾ì1-3-1¡Ë
- ¥×¥í¥°¥é¥à
- - ¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå³èÌö´ë¶È¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÉ½¾´¼°
- - ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤è¤ë¼èÁÈÈ¯É½
- - ¥Èー¥¯¥·¥çー
¥Æー¥Þ¡§É×ÉØ¤Î¡Ø¶¦ÄÌÇ§¼±¡Ù¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ù±ºÂÀÍÛÎ®¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©
ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤«¤éÉÍ¾¾»Ô¤ä¤é¤Þ¤¤¤«Âç»È¤Îµ´Æ¬Î¤»Þ¤µ¤ó¤¬Èë·í¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Þ¤¹
- - ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Æー¥Þ¡§»Ò°é¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ø²ÈÄí¤À¤±¤ÎÇº¤ß¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£～¿¦¾ì¡¦ÃÏ°è¤Ç¤â»Ù¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»Ò°é¤Æ～
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¿ù±ºÂÀÍÛ»á¡¢»°Èø¹¬»Ê»á¡¢¾®ÅÄÌÚÄ«»Ò»á¡¢µ´Æ¬Î¤»Þ»á¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå³èÌö¤Ë¼èÁÈÃÏ°è´ë¶È¡¢ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤ÎÂç³ØÀ¸
- »²²ÃÎÁ
ÌµÎÁ
- Äê°÷
400Ì¾¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃêÁª¡Ë¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤¢¤ê
- ÂÐ¾Ý
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â
- ¿½¹þÊýË¡
°Ê²¼¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¿½¹þ´ü¸Â¡§2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Û
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd49VoYYg1GRqlYP06SohblSPo_bhIeVzV-vXzV7Y992ZIqQQ/viewform?pli=1)
- ÆÃÀßHP
https://service.at-s.com/kosodate
- ¼çºÅ
ÉÍ¾¾»Ô
- ¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò
2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ëÉÍ¾¾¡ÊÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÅì°Ë¾ì1－3－1¡ËË±¤Î´Ö¤Ë¤Æ¡¢¡Ö´ë¶È¤ÈÃÏ°è¤Ç»Ù¤¨¤ë¡¡»Ò°é¤ÆÀ¤Âå±þ±ç¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î³èÌö¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä»Ò°é¤Æ¤äÆ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÀÅ²¬¿·Ê¹¼ÒÉÍ¾¾Áí¶É
TEL:053-455-3335¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯9:00～17:00¡Ë
E-mail:hbc-jigyou@shizuokaonline.com
¾ÜºÙ¡§https://service.at-s.com/kosodate