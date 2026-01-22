Ç¤È¿Í¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJess. ¡×¤¬¡¢Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹ ART SPARK 2026¤Ë¤ÆÀè¹Ô¥ê¥êー¥¹
¥Ù¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ / À¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤¬¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖJess.¡Ê¥¸¥§¥¹¡Ë¡× ¤¬¡¢Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ç2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤«¤é3·î2Æü(·î)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖART SPARK 2026¡×¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Jess. KEY VISUAL
ART SPARK 2026
¡Ö¥¢ー¥È¥¹¥Ñー¥¯/ ART SPARK¡×¤Ï¡¢Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤¬¡¢¥¢ー¥È¤ÈÊ¸²½¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤¹¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡¢ÁÏÂ¤¤Î½Ö´Ö¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
Âå´±»³¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤¬»ý¤ÄÃÎÀ¤È´¶À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÄÕ²°½ñÅ¹¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÎÏ¡É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤¬¸òº¹¤·¤¢¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÇ®ÎÌ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖART SPARK¡×¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆâÂ¦¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Êü¤¿¤ì¡¢¸ß¤¤¤ÎÉ½¸½¤Ø¤È²Ð²Ö¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤Ó°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÈÁÏÂ¤¤ÎÏ¢ÇúÅÀ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íè¾ì¼Ô¼«¿È¤Î´¶À¤â»É·ã¤µ¤ì¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÃåÁÛ¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÐÊý¸þÅª¤Ê¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥È¤¬°ì½Ö¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¥¹¥Ñー¥¯¡×¤ò¡¢Âå´±»³¤Î¶õ´Ö¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚInformation¡Û
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î2Æü¡Ê·î¡Ë
9:00～22:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï20:00¤Þ¤Ç¡Ë
Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹ 2¹æ´Û1³¬
First exhibition of Jess.
¤Ë¤ãー¤Ë¤ãー¤Ë¤ãー/2026Ç¯2·î22Æü(Æü¡¦Ç¤ÎÆü) ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥êー¥¹¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Jess. ¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀè¹Ô¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¼«¿È¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹¡¢°ìÉ¤¤Î¹õÇ (ÊÝ¸îÇ)¡Ö¥¸¥§¥¹¡×¤Î°Ù¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¡ÖÇÌÜÀþ / ¿ÍÌÜÀþ¡×¤ò³Ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¡¢²ñ¾ì¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
First Collection
Dalur / Hidden Bench
µ÷Î¥¤òºÆÄêµÁ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¹½Â¤¤Èµ¡Ç½¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢Ç¤È¿Í¤ÎÀÅ¼ä¤Ê±£¤ì²È¡£
Dalur / Hidden Bench
Dalur / ÇÌÜÀþ
Dalur / ¿ÍÌÜÀþ
ÇÌÜÀþ
Ä¾ÀþÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÃæ¤òÀÅ¤«¤ËÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¶õÆ¶¤Ï¡¢ÆÈÎ©¿´¤òÂº½Å¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â·Ù²ü¿´¤òÏÂ¤é¤²¤ë±Æ¤Î²È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾®¹â¤¯Àß¤±¤é¤ì¤¿±ß·Á¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤Ï¡¢¿Í¤Ë¶á¤¤ÌÜÀþ¤òÆÀ¤é¤ì¡¢ËÜÇ½Åª¤Ê¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ÍÌÜÀþ
¿¨¤ì¤ëÅÙ¡¢²º¤ä¤«¤Ê¼«Á³¤Î¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¤ëÌµ¹¤ºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡£Ç¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤äÄã¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¤Ï¡¢²¹¤«¤¯ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·úÃÛÅª¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÈÇ¤Î·ÁÀ×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍµ¡Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê²¿¤«¤òÎ©ÂÎ²½¤·¡¢¶õ´Ö¤ÈÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Skuggi / Scratching Reg
É¹²Ï´ü¤ò±Û¤¨¤¿Èþ¤·¤µ¡£
½©ÅÄ¤Î¼«Á³¤ÈÅÁÅý¤¬ËÂ¤°¡¢Ç¤È¿Í¤Î·Ý½ÑÅª¤Êµ¤Ê¬Å¾´¹¡£
Skuggi / Scratching Reg
Skuggi / ÇÌÜÀþ
Skuggi / ¿ÍÌÜÀþ
ÇÌÜÀþ
½ÏÎý¤·¤¿½©ÅÄ¤Î¿¦¿ÍÃ£¤¬Â¤·Á¤·¤¿Í¥Èþ¤ÊÄÞ¤È¤®¤Ï¡¢ËÜÍè»ý¤Ä¼íÎÄËÜÇ½¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Ä¤Ä°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥íー¥×ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÃ¾¤Ó¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤ÌÊÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢¥íー¥×¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹(ÊÌÇä)¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÊÂ³Åª¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÇÄÞ¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ÍÌÜÀþ
Á¡ºÙ¤ÊÌÚÌÜ¡¢À¶½ã¤ÇÌþ¤·¸ú²Ì¡¦Ã¦½¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¥Õ¥£¥È¥ó¥Á¥Ã¥É¤òÂ¿¤¯´Þ¤à½©ÅÄ¿ù¡£¤³¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥â¥¸¥åー¥ë(ÊÌÇä)¤ò»ÈÍÑ¤·¥µ¥¤¥É¥Æー¥Ö¥ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤½¤³¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÁÅýµ»Ë¡¤Ç¤¢¤ë¡ÖÜ¸»ß¤á¡×¤È¡¢°¦Ç¤Ë¤È¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÆü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ëÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¤Ø¾º²Ú¤·¤Þ¤¹¡£
Orka / Pour Over Bowl
¸½ÂåÅª¤Ç¼«Í³¼«ºß¡£
À®Ä¹¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢Ç¤È¿Í¤ÎÌ¤Íè¤Ê´ï¡£
Orka / Pour Over Bowl
Orka / ÇÌÜÀþ
Orka / ¿ÍÌÜÀþ
ÇÌÜÀþ
ÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¹½Â¤¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢<¥Ü¥¦¥ëÉôÊ¬>¾å²¼¡¦º¸±¦¡¦³ÑÅÙ¤¬¼«Í³¼«ºß¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê²ÄÆ°¼°¥Õー¥É¥Ü¥¦¥ë¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯Îð¡¦ÂÎ³Ê¡¦»ÑÀª¤Ê¤É¡¢À®Ä¹¤ËÈ¼¤¦º³ºÙ¤ÊÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢±ÊÂ³Åª¤Ë¹¥¤ß¤Î»ÑÀª¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤´ÈÓ¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¿ÍÌÜÀþ
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê°ìÇÕ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢À¥¸Í¾Æ¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥Ñー¡£¥Õー¥É¥Ü¥¦¥ë¤òÉÕÂ°¤ÎÀìÍÑ¥É¥ê¥Ã¥Ñー¤Ë¼è¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊàÝàê»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥«¥Ã¥×¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥ê¥Ã¥Ñー¤Î°ÌÃÖ¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èô¤Ó»¶¤ê¤òËÉ»ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚInformation¡Û
Å¸¼¨´ü´ÖÃæ¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¡ÖJess. ¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://jess.jp/)¡×¤«¤é¼õÃíÍ½Ìó¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://jess.jp/¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
About Jess.
Jess. BRAND LOGO
Two lines of sight
ÇÌÜÀþ/¿ÍÌÜÀþ
Æó¤Ä¤ÎÀþ¤¬¸òº¹¤·¶¦À¸¤¹¤ë¡¢¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¸÷¤È±Æ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë·úÃÛÅª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢ÀÅ¼ä¤Ê¶õ´ÖÊ¸²½¤òÀ¸¤ß¡¢¤¿¤ª¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
Jess. ¤Ï¡¢°ìÉ¤¤Î¹õÇ(ÊÝ¸îÇ)¤Î°Ù¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°¦Ç¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¹õÇ¤Ë¡¢¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
»È¤¤¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥¸¥§¥¹¤ËÁê±þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¡£
¿Í¤Î»Ò¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Ç¤Ï»ô¤¤¼ç¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¹¬¤»¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤³¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÊý¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÀ¸¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤È°¦Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë¼ê½õ¤±¤¬½ÐÍè¤¿¤é
¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
By
Taishi Mikami/»°¾åÂç»Ö
Àß·×»öÌ³½êHUFFÂåÉ½/¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£1982Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©ÃáÉã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
¡Ö·úÃÛÅª»×¹Í¡×¤Ç¡¢´ë¶È¤äÅ¹ÊÞÅù¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
Branding of Jess.
Jess. ¤Ï¡¢¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£ー²½¤·¤¿»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ©¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀÅ¼ä¡×¤µ¤ò¡¢¤É¤ì¤À¤±¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¼¨¤»¤ë¤«¡¢¤¿¤À¤½¤Î°ìÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BEAR BRANDING INC.
BEAR BRANDING INC.
¥Ù¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖBE MORE UNIQUE¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¡¦Å¹ÊÞ¡¦¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Åù¡¢¡ÖÂßÀÚ·¿¡×¤Ç¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£(¤³¤ì¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¿¤À¤Î¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤¹)
AWARD
German Design Award
¥É¥¤¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥óÉ¾µÄ²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡£¥Î¥ß¥Íー¥È¡Ê¼õ¾Þ¸õÊä¡Ë¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥óÉ¾µÄ²ñ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤À¤±¤¬¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Ì¾ÍÀ¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¾Þ¤ÎÃæ¤Î¾Þ¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢German Design Award ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëSpecial Mention¡ÊÆÃÊÌ¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
K-DESIGN AWARD
K-DESIGN AWARD¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É¤Î°ì¤Ä¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢¡Ö¿¼ÈþÀ¡×¡¦¡Ö´õ¾¯²ÁÃÍ¡×¡¦¡Ö¼ÂÍÑÀ¡×¤ò¿³ºº´ð½à¤È¤·¡¢³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¿³ºº°÷¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í¥¤ì¤¿¤â¤Î¤òÁªÄê¤·¤Æ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢K-DESIGN AWARD ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëWINNER¡ÊÍ¥½¨¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ContactART SPARK 2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹
WEB: https://store.tsite.jp/daikanyama/
Jess. ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Jess. / ¥¸¥§¥¹
MAIL: contact@jess.jp
WEB: https://jess.jp/
¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«
¥Ù¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
BEAR BRANDING INC. / ¥Ù¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
MAIL: bmu@bear-branding.co.jp
WEB: https://bear-branding.co.jp/