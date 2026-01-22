¡ÚGELATO PIQUE KIDS & BABY¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¿·À¸³è¤òºÌ¤ëÆþ±à¡¦Æþ³Ø¥°¥Ã¥º¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡Ú1·î22Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Ìó³«»Ï¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£¹¹¬¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É ¡Ögelato pique¡×¤Î¥¥Ã¥º&¥Ù¥Óー¥é¥¤¥ó¡ÖGELATO PIQUE KIDS & BABY(¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥± ¥¥Ã¥º&¥Ù¥Óー)¡×¤Ï¡¢¿·³Ø´ü¤ò·Þ¤¨¤ëKIDS & BABY¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡ÖÆþ±à¡¦Æþ³Ø¥°¥Ã¥º¡×¤ò1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢MASH STORE¡¢USAGI ONLINE¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò¥¹¥¿ー¥È¡¢2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±Å¹ÊÞ¡¢¾åµ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖGELATO PIQUE KIDS ¡õ BABY ¡ÉSPRING GIFT SHOP¡É¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î27Æü(²Ð)¤Þ¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò1·î22Æü(ÌÚ)12:00(Àµ¸á)¤è¤ê¡¢¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¡¢USAGI ONLINE¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
For the New season!
¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¤ÎÆþ±à¡¦Æþ³Ø¥°¥Ã¥º
¿·¤·¤¤½Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡ÖÆþ±à¡¦Æþ³Ø¥·¥êー¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¢¥ê¥Ü¥ó¡¢¥À¥¤¥Ê¥½ー¡¢¥Ù¥¢¤Î4¤Ä¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¡¢Æþ±à¡¦Æþ³Ø¤ä¿·³ØÇ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÀ¸ÃÏ¤ËÙû¿å²Ã¹©¤·¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥º¤¬Áª¤Ù¤ë¶ÒÃå¤ä¥ì¥Ã¥¹¥ó¥Ð¥Ã¥°¡¢¥é¥ó¥Á¥¯¥í¥¹¥»¥Ã¥È¡¢À®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹¤¯»È¤¨¤ëKIDS¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤ÎÄÌ±à¡¦ÄÌ³Ø¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡ã¥ì¥Ã¥¹¥ó¥Ð¥Ã¥°¡ä
¥¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤È¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¥Ð¥Ã¥°¡£
B4¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÄÌ±à¡¦ÄÌ³Ø¤ä½¬¤¤»ö¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó ¡¢À®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¼ÂÍÑÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¤ªÌ¾Á°¤ò½ñ¤±¤ë¥Íー¥à¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¢ÃÏÉÕ¤¤Ç¾æÉ×¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÙû¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥ëー¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´ù¤Î²£¤Ë³Ý¤±¤ëºÝ¤ËÊØÍø¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¢¥À¥¤¥Ê¥½ー¡¢¥ê¥Ü¥ó¡¢¥Ù¥¢¤Î4¼ïÎà¤«¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¥Ð¥Ã¥° \4,950
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー¡ÊW42cm ¡ß H32cm¡Ë
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ùー¥¸¥å¡¿¥Ö¥ëー
¡ã¥ê¥å¥Ã¥¯¡ä
¸µµ¤¤ËÆ°¤²ó¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤âÇØÉé¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥ë¥È¤ÏÄ¹¤µÄ´Àá¤¬¤Ç¤¡¢À®Ä¹¤ä¤½¤ÎÆü¤ÎÉþÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Ãå¤±³°¤·¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¼ê¤ò¶´¤ß¤Ë¤¯¤¤°ÂÁ´À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ä¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¤ªÌ¾Á°¤ò½ñ¤±¤ë¥Íー¥à¥¿¥°¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¼«¿È¤Ç¤â³«¤±ÊÄ¤á¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤¹¤Ù¤ê¤Ë¤¯¤¤¥·¥ê¥³¥ó¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤Î¿È»ÙÅÙ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÙû¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥ê¥å¥Ã¥¯ \8,140
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー¡ÊW24.5cm¡ßH32.5cm¡ßD12cm¡Ë
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ùー¥¸¥å¡¿¥Ö¥ëー
¡ã¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥°¡ä
¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
ÂÎÁàÃå¤äÃåÂØ¤¨¤¬Æþ¤ëL¥µ¥¤¥º¡¢¤ªÊÛÅö¤ä¥«¥È¥é¥êー¤¬Æþ¤ëM¥µ¥¤¥º¡¢¥³¥Ã¥×¤ä»õ¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤¬Æþ¤ëS¥µ¥¤¥º¤È¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë3¥µ¥¤¥º¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
L¥µ¥¤¥º¤Ï¥Þ¥Á¤Î¤Ê¤¤¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤¿¤áËèÆü¤Î±à¡¦³Ø¹»À¸³è¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Î½àÈ÷¤ä¤ªÊÒÉÕ¤±¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¼«Á³¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
L¥µ¥¤¥º
M¥µ¥¤¥º
S¥µ¥¤¥º
¶ÒÃåL \2,970
¥µ¥¤¥º¡§L¡ÊW32.5cm¡ßH38cm¡Ë
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ùー¥¸¥å¡¿¥Ö¥ëー
¶ÒÃåM \2,310
¥µ¥¤¥º¡§M¡ÊW19.5cm¡ßH20cm¡ßD12cm¡Ë
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ùー¥¸¥å¡¿¥Ö¥ëー
¶ÒÃåS \1,980
¥µ¥¤¥º¡§S¡ÊW12cm¡ßH19cm¡ßD8cm¡Ë
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ùー¥¸¥å¡¿¥Ö¥ëー
¡ã¥·¥åー¥º¥Ð¥Ã¥°¡ä
ËèÆü¤Î³Ø¹»À¸³è¤Ë¤½¤Ã¤ÈºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥·¥åー¥º¥Ð¥Ã¥°¡£
»ý¤Á¼ê¤ò¥ëー¥×¤ËÄÌ¤¹»ÅÍÍ¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¼ê¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤·Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤¬¾å·¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤·¡¢Î¢ÃÏÉÕ¤¤Î¾æÉ×¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤ÇËèÆü¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤â°Â¿´¡£À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÙû¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀß·×¤Ê¤Î¤Ç¤ª»ÒÍÍ¼«¿È¤Ç¤â½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ä«¤Î½àÈ÷¤äµ¢Âð¸å¤Î¤ªÊÒÉÕ¤±¤â¼«Á³¤È¥¹¥àー¥º¤Ë¡£
¿·¤·¤¤ËèÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿·³Ø´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥·¥åー¥º¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¥·¥åー¥º¥Ð¥Ã¥° \3,960
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー¡ÊW25cm¡ßH32cm¡Ë
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ùー¥¸¥å¡¿¥Ö¥ëー
¡ã¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡ä
ËèÆü¤Î¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤¬¡¢¾¯¤·³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡£
¤ªÊÛÅö¤òÊñ¤ó¤À¤ê¡¢»°³Ñ¶Ò¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·Âç¤¤á¤ÎÀµÊý·Á¥µ¥¤¥º¤Ç ¡¢Éß¤¤¤¿¤êÊñ¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÙû¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
Àö¤¤ÂØ¤¨¤Ë¤âÊØÍø¤Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢»É½«¥í¥´¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ËÆÃÊÌ´¶¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È \2,090
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー¡ÊW45cm¡ßH45cm¡Ë
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ùー¥¸¥å¡¿¥Ö¥ëー
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ßÉ½µ
¢¨¥Ô¥ó¥¯¡Ê¥ê¥Ü¥óÊÁ¡Ë¡¿¥Ùー¥¸¥å¡Ê¥Ù¥¢ÊÁ¡Ë¤ÏÈÎÏ©¸ÂÄê¥«¥éー¤Ç¤¹¡£°ìÉôÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢GELATO PIQUE KIDS & BABY ¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖGELATO PIQUE KIDS ¡õ BABY ¡ÉSPRING GIFT SHOP¡É¡×¤Ç¤ÏÁ´¥«¥éー¼è¤ê°·¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÌ¾¡§Æþ±à¡¦Æþ³Ø¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¢£È¯ÇäÆü¡§
¡¦Á´¹ñÄ¾±ÄÅ¹¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë³Æ¾¦¶È»ÜÀß±Ä¶È³«»Ï»þ´Ö¤è¤êÈ¯Çä
¡¦²¼µ¤Î³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00(Àµ¸á)¤è¤êÍ½ÌóÈÎÇä
¢¨¤ªÆÏ¤±¤Ï2·î¾å½Ü¤«¤é½ç¼¡¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¢£ÈÎÏ©¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óµÚ¤Ó¥¢¥×¥ê¡Ë¡§
¡¦gelato pique¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://gelatopique.com/)
¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ëー¥×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMASH STORE¡×(https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415 )
¡¦USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/floor/gelatopique/)
¢¨¾¦ÉÊºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÏ©¡ÊÅ¹ÊÞ¡Ë
²¼µÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦GELATO PIQUE KIDS & BABY ¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹
¡¦¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±°ìÉôÄ¾±ÄÅ¹
É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹
½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ shinQsÅ¹
¥ë¥ß¥ÍÃÓÂÞÅ¹
¥ë¥ß¥ÍÎ©ÀîÅ¹
¶ÌÀî¹âÅç²°S¡¦CÅ¹
¥ë¥ß¥Í²£ÉÍÅ¹
¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ùÅ¹
¥é¥¾ー¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶Å¹
¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾Å¹
°ËÀªÃ°±ºÏÂÅ¹
¥³¥¯ー¥ó¥·¥Æ¥£Å¹
¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó kazeÅ¹
¤é¤é¤Ýー¤ÈTOKYO-BAYÅ¹
¤é¤é¤Ýー¤È°¦ÃÎÅì¶¿Å¹
¶âÂô¥ê¥ó¥ÈÅ¹
¤é¤é¤Ýー¤ÈEXPO CITYÅ¹
¤é¤é¤Ýー¤ÈºæÅ¹
¿À¸ÍÂç´ÝÅ¹
À¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥ºÅ¹
¥ß¥Ê¥â¥¢¹ÅçÅ¹
¤é¤é¤Ýー¤ÈÊ¡²¬Å¹
¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¾®ÁÒÅ¹
Äá²°É´²ßÅ¹
¢£Àè¹ÔÈÎÇäÃæ¡¡
¡¦GELATO PIQUE KIDS ¡õ BABY ¡ÉSPRING GIFT SHOP¡É
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î14Æü(¿å)～1·î27Æü(²Ð)
²ñ¾ì¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û6³¬ ¥»¥ó¥¿ー¥Ñー¥¯¡¿¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸#6
¢©160-0022¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3ÃúÌÜ14-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
¢¨±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Úgelato pique(¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±)¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤«¤é2008Ç¯½©¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÉÂç¿Í¤Î¥Ç¥¶ー¥È¡É¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈ©¿¨¤ê¤Èµ¡Ç½À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯½©¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËÏ©ÌÌÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÚGELATO PIQUE KIDS & BABY ¡Ê¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥± ¥¥Ã¥º&¥Ù¥Óー¡Ë¡Û
À¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤È¹¬¤»¤ÊÈ©¿¨¤ê¤ò¡£
¥¸¥§¥éー¥È¥Ô¥±¤ÎÃå¿´ÃÏ¤Ï¤³¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¤Ã¤È¾Ð´é¤Ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤«¤é2008Ç¯½©¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿gelato pique¤Î¥¥Ã¥º¡õ¥Ù¥Óー¥é¥¤¥ó¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈ©¿¨¤ê¤Èµ¡Ç½À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿gelato piqueÆ±ÍÍ¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î¥Ù¥Óー¤ä¥¥Ã¥º¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÈ©¤Ë¤â¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥§¥¢¤ä¥°¥Ã¥º¤ò¥µ¥¤¥º¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
