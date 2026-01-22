¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤è¤ê¡¢¤µ¤¯¤é²È¤Î¹á¤ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ëー¥à¥ß¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¤µ¤ó¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬ºÌ¤ë¿·¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÊÆ»³Çî¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡ÖANIGA-TER¡Ê¥¢¥Ë¥²ー¥¿ー¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¯¤é²È¥¤¥áー¥¸¤Î¥ëー¥à¥ß¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´5¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¢§¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸
ANIGA-TER(https://aniga-ter.com/?mode=cate&cbid=2921012&csid=0)
¢§¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¡ü¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù ¥ëー¥à¥ß¥¹¥È¡¡¤µ¤¯¤é²È¥¤¥áー¥¸¤Î¹á¤ê
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤ä¤µ¤·¤¤ºù¤È¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¡¢Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Î¥¤¬¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¹á¤ê¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¤µ¤ó¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â32mm ¡ß H125mm¡ÊÍÆÎÌ¡§50ml¡Ë
À½ÉÊÁÇºà¡§100%¿¢Êª¡ÊÇÀ»ºÊª¡ËÍ³Íè¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¢ÀºÀ½¿å¡¢¥µ¥È¥¦¥¥ÓÃê½ÐÊª¡Ê¾Ã½À®Ê¬¡Ë¡¢¡¡¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¡ÊÀºÌý¡Ë¡¢¹áÎÁ
¡ü¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù 4¥³¥ÞÌ¡²è¥¯¥Ã¥ー
¡Ö¤Þ¤ë»Ò¡×¤È¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÉÁ¤¤¤¿£´¥³¥ÞÌ¡²è¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¯¥Ã¥ー¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ H245mm¡ßW102mm¡ß¸ü¤ß5mm¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ë¡¢H48mm¡ßW48mm¡Ê¥¯¥Ã¥ー¡Ë
Æþ¿ô¡§4ËçÆþ¤ê
¸¶ºàÎÁÌ¾¡§¾®ÇþÊ´¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤)¡¢º½Åü¡¢¥Þー¥¬¥ê¥ó¡¢¥·¥çー¥È¥Ë¥ó¥°¡¢·ÜÍñ¡¢ÀºÀ½±ö¡¿¹áÎÁ¡¢Ãå¿§ÎÁ¡ÊÀÄ1¡¢²«4¡¢ÀÖ102¡¢ÀÖ106¡¢¥«¥í¥Æ¥ó¡Ë¡¢Æý²½ºÞ¡¢»À²½ËÉ»ßºÞ¡ÊV.E)¡¢¡Ê°ìÉô¤Ë¾®Çþ¡¦Íñ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à¡Ë
¡ü¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù 4¥³¥ÞÌ¡²è¥¢¥¯¥ê¥ë¥ß¥Ë¥ー¥Û¥ë¥Àー 5¼ï¥é¥ó¥À¥à
¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë£´¥³¥ÞÌ¡²è¤ò¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë¡£Á´5¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§H55mm¡ßW20mm¡ßD3mm
À½ÉÊÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Å´¡¢°¡±ô¹ç¶â¡¢¿¿ï«
¡ü¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù ´Ì¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È 8¼ï¥é¥ó¥À¥à
¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Ì¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡£Á´8¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó54mm ⌀
À½ÉÊÁÇºà¡§PET¡¢»æ¡¢¥Ö¥ê¥¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
¡ü¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù Î¾ÌÌ¥×¥ê¥ó¥È¥Ýー¥Á¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥Ã¥¯¥Ã¡Ä¡×¤Î¾Ð¤¤¤È°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬¥·¥åー¥ë¤Ê¡ÖÌî¸ý¤µ¤ó¡×¤È¡¢¥é¥¯¥À¤Ë¾è¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤ë»Ò¡×¤È¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥ÈÊÉ²èÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥é¥¯¥À¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡×¤ÎÁ´2¼ï¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÌóH14cm ¡ß W18cm
À½ÉÊÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
(C)¤µ¤¯¤é¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¢§ÈÎÇä³µÍ×
¡¦Í½ÌóÈÎÇä³«»Ï : 2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00～
¡¦¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±»þ´ü : 2026Ç¯3·îÃæ½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷³«»ÏÍ½Äê
¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§ANIGA-TER¡Ê¥¢¥Ë¥²ー¥¿ー¡Ëhttps://aniga-ter.com
¢§¡ÖANIGA-TER¡Ê¥¢¥Ë¥²ー¥¿ー¡Ë¡×¤È¤Ï
2017Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¦EC¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¡£
¡ÖANIGA-TER¡×¡áANI¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ë¡Ü GA¡Ê¥²ー¥à¡Ë+ TER¡Ê¿Í¡¹¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£
¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à´ØÏ¢¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¦¹á¿å¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢³ÆºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä³µÇ°¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@anigater(https://twitter.com/anigater)
¸ø¼°Instagram¡§@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊÃ´Åö¡§ÊÆ»³¡Ë
ÅÅÏÃ¡§03-6435-3912
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@banana-spirits.com
FAX¡§03-6435-3914