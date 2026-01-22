¥Ù¥ë¥¹¥¿ーÅìµþ¡ÃÈþ¿©¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹¡ØBellustar Journey¡Ù Âè12ÃÆ¤ò3·î26Æü¡¦4·î23Æü¤Ë³«ºÅ
BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡À¾Àî¹î»Ö¡Ë¤Ï¡¢45³¬¤Î¥á¥¤¥ó¥Ðー¡ÖBar Bellustar¡×¤Ë¤Æ¡¢´õ¾¯¤Ê¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò¥³ー¥¹ÎÁÍý¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ØBellustar Journey ～Japanese Whisky Pairing Course Experience～¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î2Ìë¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
BELLUSTAR TOKYO¤Ç¤Ï¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤È¥·¥§¥Õ¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤ª¼ò¤È¤½¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬°é¤à¿©ºà¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡ÖBellustar Journey¡×¤òÄê´üÅª¤Ë¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè12ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜ´ë²è¡ÖJapanese Whisky Pairing Course Experience¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー µÈÅÄÌÐ¼ù¤ÈRestaurant Bellustar¥·¥§¥Õ ÃÝËö½¡¹°¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ö¶Á17Ç¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´õ¾¯¤Ê5ÌÃÊÁ¤ò¸·Áª¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°û¤ßÊý¤ÈÎÁÍý¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ä¿©¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¥·¥§¥Õ¡¢¥½¥à¥ê¥¨¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Î´¶À¤Èµ»½Ñ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹¤òÁÏ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µÈÅÄ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ô¤Ë¸Â¤ê¤Î¤¢¤ë´õ¾¯ÌÃÊÁ¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³«ºÅ¤Ï2Ìë¤Î¤ß¤Î¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー µÈÅÄ ÌÐ¼ù ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö³ÆÃÏ¤Î¾øÎ¯½ê¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¿©»ö¤È¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¡¢Î¹¤ÎÂé¸ïÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ»º¥¦¥¤¥¹¥ー¤À¤±¤Ç¤â¡¢¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤ÎÉý¤¬Èó¾ï¤Ë¹¤¯¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¥³ー¥¹¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤ÄÄø¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¥³ー¥¹ÎÁÍý¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÄó¶¡½ç¤Ë¥°¥ëー¥×Ê¬¤±¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¥·¥§¥Õ¤ËÄó°Æ¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿©ºà¤äÏÂ¤ÎÁÇºà¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ðー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥³ー¥¹¹½À®¤ò¥·¥§¥Õ¤È¤È¤â¤ËÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹á¤ê¤äÍ¾±¤¤¬¶Á¤¹ç¤¦¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÌÏº÷¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Æñ¤·¤µ¤ÈÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤È¤ÎÁêÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹°û¤ßÊý¤Ç¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡µÈÅÄÌÐ¼ù
Restaurant Bellustar¥·¥§¥Õ¡¡ÃÝËö ½¡¹° ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡ØBellustar Journey¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¸ÄÀ¤ä¥Æ¥í¥ïー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎÁÍý¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÄÌ¾ï¤È¤ÏµÕ¤ÎÈ¯ÁÛ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ÏËè²ó¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤äÃ®¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡¢¥Ôー¥È´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢±öÌ£¡¦»ÀÌ£¡¦¥¹¥âー¥¯´¶¡¦È¯¹ÚÍ×ÁÇ¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤·¡¢°ì»®¤´¤È¤Ë¶Á¤¹ç¤¦¹á¤ê¤ÈÍ¾±¤¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤È¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤¦¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¡¢¤¼¤Ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
Restaurant Bellustar¥·¥§¥Õ¡¡ÃÝËö ½¡¹°
¢£ÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ä¿©¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¥·¥§¥Õ¡¢¥½¥à¥ê¥¨¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Î´¶À¤Èµ»½Ñ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹
¥¢¥ß¥åー¥º
¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥ÈÍ¾»Ô¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¤ー¥¹¥È2022 ¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥íー¥È ¥ì¥â¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Ï¥¤¥Üー¥ë
¡ß ºùËð¤Î¥¥Ã¥·¥å¡¡È¯¹Ú¥¯¥êー¥à
¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¥ì¥â¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤òÅ»¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ç¡£¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥µ¥¯¥é¥Þ¥¹¤Î¥¥Ã¥·¥å¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢È¯¹Ú¥¯¥êー¥à¤È¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤âÍÏ¤±¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤à¤¿¤Ó¤Ë¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ë¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤¬ÂÐÎ®¤òÀ¸¤ß¡¢°ì¸ý¤´¤È¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ì£¤ï¤¤¤âÌû¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥É¥Ö¥ë
¥¤¥Á¥íー¥º¥â¥ë¥ÈÃáÉã¥ì¥Ã¥É¥ï¥¤¥ó¥«¥¹¥¯2023
¡ß ³û¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥Ñ¥Æ¡¦¥¢¥ó¥¯¥ëー¥È ÆàÎÉÄÒ¤±¤ÈÌ£Á¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥Þ¥ó
ÀÖ¥ï¥¤¥óÃ®¤Î¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ù¥êー¤Î¹á¤ê¤ò»ý¤Ä¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò¡¢¥Ç¥¥ã¥ó¥¿¤Ç¥¹¥ï¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¹á¤ê¤ò¤¿¤¿¤»¤Æ¤«¤é¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¡¦¥¢¥ó¥¯¥ëー¥È¤ÎÌîÀÌ£¤¢¤ëÊ£»¨¤µ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤¬Ã®¤ÎÍ×ÁÇ¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃáÉãÌ£Á¹¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÆàÎÉÄÒ¤±¤Î¿©´¶¤ä´ÅÌ£¤¢¤ë¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¸ÄÀ¤È¶Á¤¤¢¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌû¤·¤á¤ëìÔÂô¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
µûÎÁÍý
¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¶ð¥ö³Ù¡¿¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥ÈÄÅ´Ó ¸ÞÅç ¥¦¥¤¥¹¥ー¥«¥¯¥Æ¥ë
¡ß ÈÁÎ©³¤Î¤ªÊÆ¾Æ¤ ±·¤ÎßîÀ½ ÀõÍø¤Î¥¨¥¥åー¥à
2025Ç¯½©¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¶ð¥ö³Ù¤ÈÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥¤¥¹¥ー ¡ÖÄÅ´Ó¡¡¸ÞÅç¡×¤ò¥Ú¥Ë¥·¥ê¥ó¤Î¥Ä¥¤¥¹¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë¡£ÍÎÍü¤ä¥ì¥â¥óËªÌª¡¦À¸Õª¤ò²Ã¤¨¤¿¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê¹á¤ê¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Ï¥Û¥¿¥Æ¤Î¥Ý¥¢¥ì¤ËÃº²Ð¤Ç¥Ñ¥ê¥Ã¤ÈÉ½ÌÌ¤ò¾Æ¤¾å¤²¤¿±·¤ÎßîÀ½¤ò½Å¤Í¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥¹¥âー¥ー¤µ¡¢¥ß¥Í¥é¥ë´¶¡¢¥èー¥É¹á¤È¹ç¤ï¤»¤ë°ì»®¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÆùÎÁÍý
¶Á17Ç¯
¡ß ÏÎ¤Çßî¤·¤¿ÇòÏ·µí¤Î¥°¥ê¥ë ¹Ô¼ÔÂçÉÇ ¥ª¥é¥ó¥Çー¥º¥½ー¥¹
2018Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¸¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥Éµ»½Ñ¤¬·ë¼Â¤·¤¿ºÇ¹âÊö¡Ö¶Á17Ç¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
°ð¤ï¤é¤Ç¾ø¤·¤¿¹õÌÓÏÂµí¤Ë¡¢ÏÂµí¤òÌ£¤ï¤¦ÆüËÜÎÁÍý¤Î¿è¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿´Å¿É¤¤¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ì»®¤È¤È¤â¤Ë¡£¶Á17Ç¯¤Î¿¼¤¤½ÏÀ®´¶¤È¡¢ÏÂ¤Î»ÝÌ£¤¬½Å¤Ê¤ëìÔÂô¤Ê¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶ー¥È
¸ü´ß¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ーÎ©½Õ
¡ß ¹ñ»º¥Ö¥ëー¥Áー¥º¤Î¥Þ¥É¥ìー¥Ì ËªÌª¡¦¸ÕÅí¡¦¥ìー¥º¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹
¥³ー¥¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢¸ü´ß24Àáµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤òÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤·¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ôー¥È¤È´ÅÌ£¤ò¤â¤ÄÌ£¤ï¤¤¤ò¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ç¡£¹ñ»º¥Ö¥ëー¥Áー¥º¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê±öÌ£¤È¸ÕÅí¤Î¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Þ¥É¥ìー¥Ì¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¥ìー¥º¥ó¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤òÍí¤á¡¢´Å¤ß¤È±öÌ£¤ÎÄ´ÏÂ¤¹¤ë°ì»®¡£´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥Ôー¥È´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÄÒ¤±¥ìー¥º¥ó¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚBellustar Journey ～Japanese Whisky Pairing Course Experience～ ³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡2Ìë¸ÂÄê³«ºÅ
»þ´Ö¡§19¡§00³«»Ï～21¡§00½ªÎ»Í½Äê¡¡¡Ê18:30³«¾ì¡Ë¡¡
ÎÁ¶â: 35,000±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
Í½Ìó¼õÉÕ: ¤´ÍøÍÑÁ°Æü18:00¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¡£ÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤Ï¥¦¥§¥Ö¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃ¡§03-6233-8455¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
¢¨É½¼¨¶â³Û¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡Ê15¡ó¡Ë¤È¾ÃÈñÀÇ¡Ê10¡ó¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ë¡Îá¤Ë¤è¤ê¤ª¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ëÊý¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÄó¶¡¤Ï°ìÀÚ¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©ºà¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£