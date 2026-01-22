ÂÔË¾¤Î¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ªÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤ä½ÕµÙ¤ß¤ÎÎ¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ú¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë²Æì»ÄÇÈÌ¨¥ê¥¾ー¥È¡Û
²ÆìÍ¿ô¤Î·Ê¾¡ÃÏ¡¦»ÄÇÈÌ¨¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë²Æì»ÄÇÈÌ¨¥ê¥¾ー¥È¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§²Æì¸©ÃæÆ¬·´ÆÉÃ«Â¼¡¿Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¼êÄÍ ½©·¼¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î10Æü¤«¤é¡¢¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î±Ä¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¥¤¤Ê¶ñºà¤òÁª¤ó¤Çºî¤ë¼ê´¬¤¼÷»Ê¤ä¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡¢Ç®¡¹¤Ë»Å¾å¤²¤¿Æù¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆ«ÈÄ¾Æ¤¤Ê¤É¡¢¹¥¤ß¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë¤äË¢À¹¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯¤âÎÁ¶âÆâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿ー¥È¤ÎÇØ·Ê
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÏÄ«Í¼¤Ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥ó¥Á¤ÎÄó¶¡¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯´Ö½ÉÇñ¼Ô¤Î¤¦¤ÁÌó8³ä(*)¤¬Ï¢Çñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÂÚºßÃæ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î³°¤Ë½Ð¤º¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Æ¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç¥é¥ó¥Á¤âÄó¶¡¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯Äó¶¡¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
* 2025Ç¯1·î1Æü～12·î31Æü´ü´Ö¼ÂÀÓ
¢£±Ä¶È³µÍ×
¡ÚÄó¶¡¥Û¥Æ¥ë¡Û¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë²Æì»ÄÇÈÌ¨¥ê¥¾ー¥È
¡ÚÄó¶¡¾ì½ê¡Û¡¡2³¬¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó Le Sensoriel ¡Ê¥ë¡¦¥µ¥ó¥½¥ê¥¨¥ë¡Ë
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û¡¡12:00～14:00 ¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹13:30¡Ë
¡ÚÄêµÙÆü¡Û¡¡¡¡ÌµµÙ¡¡¡Ê¥Û¥Æ¥ëµÙ´ÛÆü¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Æü¤Ê¤ÉÎ×»þµÙ¶È¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û¡¡¡¡¡¡Âç¿Í3,600±ß¡¢¾®³ØÀ¸2,000±ß¡¢ÍÄ»ù1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨3ºÐÌ¤ËþÌµÎÁ
¢¨¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÎÎÁ¶â¤Ï¡¢1Çñ2¿©¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö½ÉÇñÎÁ¶â¤È¤ÏÊÌÅÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·°æ¤¬¹â¤¯ÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤Ë¡¢ËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÂ¤Ö Le Sensoriel¡Ê¥ë¡¦¥µ¥ó¥½¥ê¥¨¥ë¡Ë
¼«Ê¬¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥åー¤ä¥Ç¥¶ー¥È¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤âÁ´¤ÆÎÁ¶âÆâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë
¢£¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÎÌ¥ÎÏ
£±¡¥¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ç²ñÏÃ¤âÃÆ¤à
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥µ¥é¥À¤äÏÂÍÎ¤ÎËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥åー¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç50¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤°¤í¤ä³¤Ï·¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤òÁª¤ó¤Çºî¤ë¼ê´¬¤¼÷»Ê¡¢¾®¤Ö¤ê¤Ê¥Ð¥ó¥º¤Ë¥Óー¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤ä¥Áー¥º¡¢ÌîºÚ¤ò¶´¤à¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡¢¥Æー¥Ö¥ë¾å¤ÇÄ´Íý¤·Ç®¡¹¤Ë»Å¾å¤²¤¿Æù¤ò³Ú¤·¤àÆ«ÈÄ¾Æ¤¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¼«¿È¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥åー¤òÍÑ°Õ¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±¤¸¥á¥Ë¥åー¤Ç¤âÀ¹¤êÉÕ¤±¤ä¶ñºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤äÌ£¤â°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È²ñÏÃ¤âÃÆ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤°¤í¤ä¥µー¥â¥ó¡¢¿Íµ¤¤Î¶ñºà¤Ç³Ú¤·¤à¼ê´¬¤¼÷»Ê
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥½ー¥¹¤Î¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ê¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー
Æ«ÈÄ¾Æ¤¤Ç¤Ï¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤ÎÆù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌîºÚ¤È°ì½ï¤Ë
Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä¥Üー¥É¡×¤â³Ú¤·¤á¤ë
2.¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë°û¤ßÊüÂê¤âÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤áµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë
¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸¥Óー¥ë¤ÈË¢À¹¤Î°û¤ßÊüÂê¤âÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë¤ÎÀ¸¥Óー¥ë¤ä¡¢Ë¢À¹¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÌÃÊÁ¡Ö»ÄÇÈ¡×¤Ï¥·ー¥¯¥ïー¥µー¥ê¥¥åー¥ë¤ò²Ã¤¨¤ÆÃº»À¤Ç³ä¤Ã¤Æ°û¤à¤Î¤â¤ªÁ¦¤á¤Ç¤¹¡£ËÜ½£¤è¤ê°ìÂÁá¤¯½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë²Æì¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹¢±Û¤·¤òÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á¯ÅÙÈ´·²¤Î¥ª¥ê¥ª¥óÀ¸¥Óー¥ë
¥½ー¥À³ä¤Î·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¡öÌ¤À®Ç¯¤ÎÊý¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÄó¶¡¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë²Æì»ÄÇÈÌ¨¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ÆìÍ¿ô¤Î·Ê¾¡ÃÏ¡Ö»ÄÇÈÌ¨¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Î¥Óー¥Á¥ê¥¾ー¥È¡£²Æì¸©ÆâºÇÂçµé¤Î¥×ー¥ë¥¨¥ê¥¢¤ÏÄÌÇ¯±Ä¶È¤Î¤¿¤á¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Æ¥¤¡¢²Æì»þ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³¤¤òÄ¯¤á¤ëÅ¸Ë¾É÷Ï¤¤Ç¤ÎÅòÍá¤ß¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤ä¶¿ÅÚÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¸Þ´¶¤Ç²Æì¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
²Æì¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅ·¤ÎÀî¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¤Æ¤£¤ó¤¬ー¤é¡×¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿Î®¤ì¤ë¥×ー¥ë
³¤¤Îµ¤ÇÛ¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¡¢Í¼¾Æ¤±¤ËÀ÷¤Þ¤ë¶õ¤òÄ¯¤á¤ëÅ¸Ë¾É÷Ï¤
²Æì¸©»º¤Þ¤°¤í¤ò¤ªÂ¤¤ê¤ä³¤Á¯Ð§¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©904-0328 ²Æì¸©ÃæÆ¬·´ÆÉÃ«Â¼»ú±§ºÂ1575ÈÖÃÏ
¡ÚTEL¡Û03-6627-4738¡ÊÍ½Ìó¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¡¡1Çñ 29,500±ß～¡Ê2Ì¾1¼¼1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨°ìÉô¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÏÍÎÁ¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û https://grand-mercure-okinawacapezanpa-resort.jp/
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó70Ê¬
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ÈË°¤¯¤Ê¤È¯¸«¿´¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ìó20Ç¯Á°¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç³«¶È¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¸½ºß¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¤ÈÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤éÁ´À¤³¦¤ÇÌó80¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥Þ¥¤¥½ー¥ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¡¦¥É¡¦¥Ñ¥é¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¦ ¥ê¥ª¥»¥ó¥È¥í¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖProudly Local～¤½¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¸Ø¤ê¤ò～¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´ÛÆâ¤ËÉº¤¦¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¿©ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸Þ´¶¤Ç¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¡¦´·½¬¤Ë¿¼¤¯¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÚºß¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢110¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë5,700°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥³ー¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥àALL¡Ê¥ªー¥ë¡Ë¤Î»²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¢¥³ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥³ー¤Ï¡¢À¤³¦110¥ö¹ñ¤Ç5,700¤òÄ¶¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¢10,000¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ðー»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤«¤é¥¨¥³¥Î¥ßー¤Þ¤ÇÌó45¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤µ¤é¤ËEnnismore¤È¶¦¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Ë¤â¼ê¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤ÇÂ¿ÍÍ¤«¤Ä´°Á´¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ALL¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºßÃæ¤½¤·¤ÆÂÚºß¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¢¥³ー¥°¥ëー¥×¤¬¤ªÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÂÎ¸³¤ò¥á¥ó¥Ðー¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ª¤è¤Ó¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÑÍý¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥Äー¥ê¥º¥à¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ä¶ÊÝ¸î¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¡¢Â¿ÍÍÀ¡¢Êñ³çÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 1967Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥³ー¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥æー¥í¥Í¥¯¥¹¥È¥Ñ¥ê¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊISIN¥³ー¥É¡§FR0000120404¡Ë¤ª¤è¤ÓOTC»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§ACCYY¡Ë¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï https://group.accor.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2026Ç¯1·î22ÆüÇÛ¿®»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£