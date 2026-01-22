¡Ö¤¬¤Ã¤³¤¦¤°¤é¤·¡ª¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ÅÐ¾ì¡ª¡¡ÀéÍÕ¥µ¥É¥ëÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó!!
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî ¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¬¤Ã¤³¤¦¤°¤é¤·¡ª ¡×¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ã¤¬¤Ã¤³¤¦¤°¤é¤·¡ª ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡ä¤ò¡¢2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)12»þ¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¥µ¥É¥ëÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò´Þ¤à¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¥ëー¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Ç¤¹¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡ÖS¾Þ Áª¤Ù¤ë¡ªÆÃÂç¥·ー¥Ä¡×¤Ï¤ª¹¥¤¤Ê¼ïÎà¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¡È¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤¯¤¸°ú¤Æ²¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖD¾Þ Âç¤¤á´Ì¥Ð¥Ã¥¸Á´9¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!
¡ã¤¬¤Ã¤³¤¦¤°¤é¤·¡ª ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ ³µÍ×¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)12:00～2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)11:59
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1²ó 770±ß(ÀÇ¹þ)¢¨ÊÌÅÓÈ¯Á÷¼ê¿ôÎÁ¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://kujibikido.com/lp/gakkougurashi/
¢£¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
S¾Þ¡§Áª¤Ù¤ë¡ªÆÃÂç¥·ー¥Ä¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
A¾Þ¡§B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
£Â¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
£Ã¾Þ¡§¥ß¥Ë¿§»æ¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
D¾Þ¡§Âç¤¤á´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´9¼ï¡Ë
¢¨³Æ¾ÞÁ´¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£X¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@kujibikido¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤ª¤è¤ÓÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖD¾Þ Âç¤¤á´Ì¥Ð¥Ã¥¸Á´9¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¤ª¤Þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú10Ï¢¥»¥Ã¥È¡Û¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!
¢¨Á´6¼ï¡£¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤È¤Ï
¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤«¤é´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¤ë¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡ª
¥É¥¥É¥¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¤á¤°¤ê°©¤¤¡ª¡ª
¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://kujibikido.com/
¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È https://x.com/kujibikido
