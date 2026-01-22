¡Ú£²·î¤Ï¡¢¤Ë¤ã¤ó¤È¡ªÇ¤Î·î¡Û2·î22Æü¡Ê¤Ë¤ã¤ó¡¦¤Ë¤ã¤ó¡¦¤Ë¤ã¤ó¡Ë¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈËèÇ¯2·î¹±ÎãÆÃ½¸ÊüÁ÷·èÄê¡ª
À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÆ°Êª¡¦¼«Á³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2·î22Æü¡Ê¤Ë¤ã¤ó¡¦¤Ë¤ã¤ó¡¦¤Ë¤ã¤ó¡Ë¤Î¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢2·î2Æü(·î)～2·î27Æü¤Þ¤Ç¡¢¼åÆù¶¯¿©¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤ëÂç·¿¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤«¤é²Ä°¦¤¤¤Ë¤ã¤ó¤³¤Þ¤Ç¡¢Ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤ÎÆÃ½¸¡Ú£²·î¤Ï¡¢¤Ë¤ã¤ó¤È¡ªÇ¤Î·î¡Û¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¤Î¥È¥é²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤òÄÉ¤¦¿·¥·¥êー¥º¡Ö¥¿¥¤¥¬ー¡¦¥ì¥¬¥·ー¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÌîÀ¸¤Î¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ëBBCÄ¶Âçºî¡¢¥¤¥¨¥Í¥³¿Ô¤¯¤·¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢Ç¹¥¤É¬¸«¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò½¸Ãæ¥ª¥ó¥¨¥¢¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£²·î¤Ï¡¢¤Ë¤ã¤ó¤È¡ªÇ¤Î·î¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡ã¿·ÈÖÁÈ¡ä¡Ö¥¿¥¤¥¬ー¡¦¥ì¥¬¥·ー¡×
Copyright: SUMESH LEKHI
¥¤¥ó¥É¡¦¥¿¥É¥Ð¤ÎË¤«¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤òÉñÂæ¤Ë¡¢4Æ¬¤ÎÍÌ¾¤Ê¥á¥¹¤Î¥È¥é¤È¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¯ÁÔÂç¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥·¥êー¥º¡£7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë»£±Æ¤Ç¡¢¥È¥é¤Î¸ÉÆÈ¤ÊÀ¸ÂÖ¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ä¼í¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµÏ¿¡£¸òºø¤¹¤ë4¤Ä¤Î²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡¢ÆìÄ¥¤êÁè¤¤¤ä¼í¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÉ¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢µðÂç¤Ê¥¤¥ó¥É¥Ð¥¤¥½¥ó¡Ê¥¬¥¦¥ë¡Ë¤ò¼í¤ëÆîÉô¤Î¥È¥é¤ä¡¢Æ±¤¸¥ª¥¹¤ò½ä¤ë¥á¥¹Æ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¸ÂÖ¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£¡Ê60Ê¬¡ß4ÏÃ¡Ë
¡ã¥¨¥Ô¥½ー¥É¡ä
¥¿¥É¥Ð¤Î½÷²¦¤¿¤Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î2Æü(·î)¡¡23¡§00
Copyright: SUMESH LEKHI
Ãæ±û¥¤¥ó¥É¤Î¥¿¥É¥Ð¤Î¿¹¤Ç¡¢4Æ¬¤Î¥È¥é¤ÎÊì¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÁÔÀä¤ÊÀ¸Â¸Êª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¸Ð¤Î½÷²¦¥Þ¥ä¡¢Áð¸¶¤Î½÷²¦¥¿¥é¡¢¤½¤·¤ÆµðÂç¤Ê¥¬¥¦¥ë¤ò¼í¤ë¥¯¥Ï¥Ë¤È¥·¥Ð¥ó¥¶¥ê¡£ÆìÄ¥¤êÁè¤¤¡¢ÊìÀ¡¢¼í¤ê¤Îµ»¡¢¤½¤·¤ÆÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°Æ®¤¤¡£´¥µ¨¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢Êì¥È¥é¤¿¤Á¤Ï¼¡À¤Âå¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
ÆìÄ¥¤ê¤ò¤á¤°¤ë¹¶ËÉ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î9Æü(·î)¡¡23¡§00
Copyright: SUMESH LEKHI
ÌÔ½ë¤¬¥¿¥É¥Ð¤ò½±¤¤¡¢¿å¤¬¸Ï¤ì¡¢Ì¿¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤ë¡£¥Þ¥ä¤Ï¿¯Æþ¼Ô¥Þ¥È¥«¥¹¥ë¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¡£ºÆ²ñ¤Î´¶Æ°¤È¡¢µ²¤¨¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Î¼í¤ê¡£¥â¥ó¥¹ー¥óÅþÍè¤Ç¿¹¤ÏºÆ¤ÓÌ¿¤ò¿á¤ÊÖ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ä¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥Ï¥Ë¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÀ®Ä¹¤·¡¢¥·¥Ð¥ó¥¶¥ê°ì²È¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÌ¿¡¢¥¿¥É¥Ð¤ÎÅß
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î16Æü(·î)¡¡23¡§00
Copyright: SUMESH LEKHI
µ¨Àá¤ÏÅß¤Ø¡£¥Þ¥ä¤Ï¥Þ¥È¥«¥¹¥ë¤Ë°Ï¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¿¥é¤Î»Ò¥Á¥ç¥¿¤ÏÉé½ý¤·¡¢·»Äï¤Îå«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥Ï¥Ë¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¼í¤ê¤Î½¤¹Ô¤òÂ³¤±¡¢¥·¥Ð¥ó¥¶¥ê°ì²È¤Ï¥¬¥¦¥ë¤È¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤°Êì¤È»Ò¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¥¿¥É¥Ð¤Î¿¹¤Ç¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò¹ï¤à¡£
Ì¿¤Î·Ñ¾µ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î23Æü(·î)¡¡23¡§00
Copyright: SUMESH LEKHI
½Õ¤«¤é²Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥ó¥¹ー¥ó¤Ø¡£¥Þ¥ä¤Ï¿·¤·¤¤»Ò¥áー¥é¤È¥¹ー¥ê¥ä¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢Éé½ý¤·¤¿¥Þ¥È¥«¥¹¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¥¿¥é¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÆÈÎ©¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ð¥¸¥ã¥ó¥°¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²¦¤Î¶¼°Ò¤¬Ç÷¤ë¡£¥·¥Ð¥ó¥¶¥ê¤ÎÌ¼¥³¥éー¤Ï100km¤ò±Û¤¨¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ø¡£¥¿¥É¥Ð¤Î¿¹¤ÏÌ¿¤ÎÏ¢º¿¤ÈÇÆ¸¢Áè¤¤¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡À¤Âå¤Î¸×¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ¥·ー¥º¥ó1¡×
»ÒÇ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î24Æü(²Ð)¡¡23¡§00
Copyright: 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.
¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ÙÆ°Êª¤¿¤Á¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¿£³É¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÒÇ¤ËÌ©Ãå¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Í¥³¥¸¥ã¥ó¥×¤«¤é¡¢À¸¸å£¸½µ´Ö¤ÎÁÔÂç¤ÊÀ¸Ì¿¤ÎÎ¹¤òÄÉ¤Ã¤¿Êª¸ì¡£ËÁ¸±¹¥¤¤Ê¥¢¥Ó¥·¥Ë¥¢¥ó¡¢À¸°Õµ¤¤Ê¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¢¥¹¥¤Î¤Ê¤¤¥Ú¥ë¥·¥ãÇ¡£³èÈ¯¤Ê»Ò¸¤¤äË¢¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Í¥³¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤â¹¥´ñ¿´¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿°¦¤¹¤Ù¤Ç¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ë¤Î¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¤»ÒÇ¤Î»Ñ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°DX¡×
¤Ë¤ã¤ó¤³
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î25Æü(¿å)¡¡23¡§00
Copyright: 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.
¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ëÇ¡¢µïÌ²¤ê¤¹¤ëÇ¡¢¤ª¤Ê¤«¤ò¤¹¤«¤»¤¿Ç¡Ä¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ë¤ã¤ó¤³¤ÎÆ°²è¤ò¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Ç¤Ï°ìÆü²¿»þ´ÖÌ²¤ë¡©Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©±Æ¤òÉÝ¤¬¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©Ç¤Ï¿Í´Ö¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë¡©Ç¤È¸¤¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡©¼Â¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Ç¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¡©¤Ë¤ã¤ó¤³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤«¤ï¤¤¤¤Æ°²è¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡Ö¥Í¥³¤¤¤Ì¥ï¥¤¥É¥·¥çー¡×
¡ÖBBCÄ¶Âçºî ¥Ó¥Ã¥°¥¥ã¥Ã¥È24»þ¡×
¢¡ÆÃ½¸ÊüÁ÷ÏÈ
2·î2Æü(·î)～2·î27Æü(¶â)
Ëè½µ·îÍË～¶âÍË 23:00～24:00¡Ê4½µÏ¢Â³¡Ë
¡ÊºÆÊüÁ÷¡§ÆüÍË 15:00～20:00¤Û¤«¡Ë
¢£¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÆ°Êª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤Ç¿Í¡¹¤òÆ°Êª¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ËÊú¤¯Æ°Êª¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤ä´¶Æ°¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¾å¼Á¤ÊÆ°Êª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ç·×Ìó3²¯6ÀéËüÀ¤ÂÓ¤Ç»ëÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¼åÆù¶¯¿©¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÆ°Êª¤È¿Í¡¹¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢¸¤¡¦Ç¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢Èþ¤·¤¤±ÇÁü¤È¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¶Ã¤¤ÈÈ¯¸«¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2000Ç¯12·î¤è¤êÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢¥¹¥«¥Ñー¡ª¡¢IPTVÊüÁ÷¡¢³Æ¼ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.discoveryjapan.jp/animalplanet/
¢£¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー
¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡ÊNasdaq:WBD¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òËä¤á¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
²æ¡¹¤¬À©ºî¤·ÇÛµë¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ï 220 °Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¡¢50 °Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¾ðÊó¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¡¢¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー»±²¼¤Î¼ç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢discovery+¡¢CNN¡¢DC¡¢Eurosport¡¢HBO¡¢HBO Max¡¢HGTV¡¢Food Network¡¢OWN Investigation Discovery¡¢TLC¡¢Magnolia Network¡¢TNT¡¢TBS¡¢truTV¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢Science Channel¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹±Ç²è¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥²ー¥à¥¹¡¢¥Ë¥åー¡¦¥é¥¤¥ó¡¦¥·¥Í¥Þ¡¢¥«ー¥È¥¥ー¥ó ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢MONDO TV¡¢Î¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥àー¥Óー¥×¥é¥¹¡¢LaLa TV¡¢Adult Swim¡¢¥¿ー¥Êー¥¯¥é¥·¥Ã¥¯±Ç²è¡¢Discovery en Español¡¢ Hogar de HGTV Â¾ ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.wbd.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£