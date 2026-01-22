¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤¬¤¯¤¸°ú¤Æ²¤ËÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî ¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ã¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ Winter Collection¡ä¤ò¡¢2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)12»þ¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ïº£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿Åß¤ÎÁõ¤¤¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡ÖÅÄÃæËàÈþ¡¹¡×¡ÖÅÎÌîÑÛÀ¤¡×¡Ö»ÔÀî¿÷ºÚ¡×¡ÖÈÃÈ·¥ë¥«¡×¤ÎÆÃÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤ä¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥«ー¥É¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥ß¥Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É4Ëç¥»¥Ã¥È¤ä¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸Åù¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¡È¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤¯¤¸°ú¤Æ²¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖD¾Þ ¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸Á´12¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!
¡ã¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ Winter Collection ³µÍ×¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)12:00～2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)11:59
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1²ó 770±ß(ÀÇ¹þ)¢¨ÊÌÅÓÈ¯Á÷¼ê¿ôÎÁ¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://kujibikido.com/lp/shinycolors_winter/
¢£¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
S¾Þ¡§Áª¤Ù¤ë¡ªÆÃÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
A¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
B¾Þ¡§¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
C¾Þ¡§¥ß¥Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É4Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
D¾Þ¡§¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
¢¨³Æ¾ÞÁ´¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£X¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@kujibikido¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤ª¤è¤ÓÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖD¾Þ ¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸Á´12¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¤ª¤Þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú10Ï¢¥»¥Ã¥È¡Û¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!
¢¨Á´4¼ï¡¢´ü´Ö¤Ë¤è¤ê³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û
¢£ÅÄÃæËàÈþ¡¹
2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)12:00～2·î5Æü(ÌÚ)11:59
¢£ÅÎÌîÑÛÀ¤
2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)12:00～2·î12Æü(ÌÚ)11:59
¢£»ÔÀî¿÷ºÚ
2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)12:00～2·î19Æü(ÌÚ)11:59
¢£ÈÃÈ·¥ë¥«
2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)12:00～2·î26Æü(ÌÚ)11:59
¢£¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤È¤Ï
¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤«¤é´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¤ë¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡ª
¥É¥¥É¥¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¤á¤°¤ê°©¤¤¡ª¡ª
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://kujibikido.com/
¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È https://x.com/kujibikido
¢£¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤¯¤¸°ú¤Æ²¡¡ https://kujibikido.com/contact/