TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï·Ð¸³¿Í¿ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡©¡ÙÂè3ÏÃTOKYO MX¤Ë¤Æ1·î23Æü(¶â)ÊüÁ÷¡ª¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È½é¸ø³«¡ª

ËÜÆü1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¡§´Ø¸ý¹ÒÂÀ¡Ë±¿±Ä¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥Ç¥ì¥®¥å¥é¡×¤è¤ê2026Ç¯1·îÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï·Ð¸³¿Í¿ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡©¡ÙÂè3ÏÃ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3ÏÃ¡ØÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¸ý¤ÎÃæ¡Ä¡Ä!?¡Ù
ー¤¢¤é¤¹¤¸ー
°ãË¡¥í¥Þ¥ó¥¹¥í¥¤¥É¤ÎÉï»Ò¤òÇã¤Ã¤¿»ö¤¬¿¦¾ì¤Ë¥Ð¥ì¤ë°Ì´¤ò¤ß¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÈô¤Óµ¯¤¤ë¤¢¤«¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Î¸µ¶§¤³¤ÈÉï»Ò¤Ï¤¢¤«¤Í¤ÎÎÙ¤Ç¥¹¥ä¥¹¥ä¿²¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¤ó¡©¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ã¤Æ¿²¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©ÅÅ¸»ÀÚ¤ì¡©
¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤¢¤«¤Í¤ÏÌµ»öÉï»Ò¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤éºÆµ¯Æ°¤ÎÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤º¡Ä¡Ä¡©
Blu-ray¡õDVD¾¦ÉÊ³µÍ×
Blu-ray¡õDVD2026Ç¯5·î27Æü(¿å)È¯Çä¡ª
¢£¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï·Ð¸³¿Í¿ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡©¡¿Blu-ray
²Á³Ê¡§\13,200 (ÀÇ¹þ)
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ1ÏÃ～8ÏÃ
¡Ú»ÅÍÍ¡Û
¸¶ºî¡Ö¾ÆÆùÄê¿©¡×ÉÁ¤²¼¤í¤·»°ÊýÇØBOX
¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦ÆÃÀ½¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ê¥¢¥Ë¥áÀßÄê»ñÎÁ½¸¡Ë
¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥«ー¥É
¡úÆÃÅµ±ÇÁü¡§
OVA1ÏÃ
PV¡¦ÈÖÀë¥¹¥Ý¥Ã¥È½¸
ÉÊÈÖ¡§WVAR-00014
³ÆÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤ä¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hanisuka.deregula.com(https://hanisuka.deregula.com/disc/)/disc/(https://hanisuka.deregula.com/disc/)
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï·Ð¸³¿Í¿ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡©¡×
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
¡Ú¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ(ÊüÁ÷ÈÇ)¡Û
TOKYOMX¡§2026Ç¯1·î9Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË25:00～
BS11¡§2026Ç¯1·î11Æü¤è¤êËè½µÆüÍË25:10～
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ú´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ(µ¬À©²ò½üÈÇ)¡Û¢¨±ÇÁü¡¦²»À¼¤È¤â¤ËÌµ½¤Àµ
AnimeFesta¡§2026Ç¯1·î9Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË25:00～ÇÛ¿®³«»Ï
¡Ú¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ(ÊüÁ÷ÈÇ)¡Û¢¨±ÇÁü¡¦²»À¼¤È¤â¤ËÂç¤¤¯µ¬À©
AnimeFesta¡§2026Ç¯1·î9Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË25:00～ÃÏ¾åÇÈÆ±»þÇÛ¿®
¤½¤Î¤Û¤«ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â1·î11Æü¤è¤êËè½µÆüÍË24:00～½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¿ÍÀ¸¡¢½ª¤ï¤ê¤«¤â¡Ä¡Ä¡ÙÂç¼êÅÅµ¡¥áー¥«ー¤ÇÆ¯¤¯¡ÉÄÅÅÄ¤¢¤«¤Í¡Ê28¡Ë¡É¤¬¤¦¤Ã¤«¤ê¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½Åºá³ÎÄê¡ª¡©°ãË¡À½Â¤¤µ¤ì¤¿Âç¿ÍÍÑ¥í¥Þ¥ó¥¹¥í¥¤¥É¤Î¡ÉÉï»Ò¡É¤À¤Ã¤¿¡ª¡©Éï»Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤¢¤«¤Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿§¡¹¤È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÉï»Ò¤Ë¡¢¤¢¤«¤Í¤ÏËÝÏ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡©¤ª¤Ò¤È¤êÍÍOL¤È¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¢Æó¿Í¡Ê¡©¡Ë¤Î¥¦¥Õ¥Õ¤ÊÆ±À³À¸³è¥¹¥¿ー¥È¡ª¡ª
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¾ÆÆùÄê¿©¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯É´¹çÉ±¡¿°ì¿×¼Ò´©¡Ë
´ÆÆÄ¡¦¥·¥êー¥º¹½À®¡§¥Í¥³B
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿§ºÌÀß·×¡§ ·î³¤½¼
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÀÄÅÄ ¾÷
»£±Æ´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡§ÎÓ Êþ¹¨
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Âç»ûÊ¸É§
²»³Ú¡§ZincP
¼çÂê²Î¡§·ª¶ð¤³¤Þ¤ë¡Ø¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥Éde¿·»þÂå¡Ù
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¥Ç¥ì¥®¥å¥é
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Nyan Pollution-¦Ø-
À½ºî¡§¥¦¥§¥¤¥Ö
(C)¾ÆÆùÄê¿©¡¦°ì¿×¼Ò¡¿¥¦¥§¥¤¥Ö
¢£¥¥ã¥¹¥È¡Ê¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ¡¿´°Á´¥Ç¥ì¥®¥å¥éÈÇ¡Ë
ÄÅÅÄ¤¢¤«¤Í¡§À¶¿åºÌ¹á¡¿À¥ÇÈ¤¢¤ª
Éï»Ò¡§ÁáÀ¥è½²Ö¡¿ÇòÌÚÍ¼
°ËÆ£¤µ¤ó¡§·ª¶ð¤³¤Þ¤ë¡¿·ª¶ð¤³¤Þ¤ë
¸¶ºî¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï·Ð¸³¿Í¿ô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡©
Ãø¡§¾ÆÆùÄê¿©
½ÐÈÇ¼Ò¡§°ì¿×¼Ò
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡§Á´7´¬Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ!!
¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯É´¹çÉ±¡×¡Ê°ì¿×¼Ò´©¡Ë¡§https://www.ichijinsha.co.jp/yurihime/
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥Ç¥ì¥®¥å¥é¡×
¥ìー¥Ù¥ëÌ¾¤Î¡Ö¥Ç¥ì¥®¥å¥é¡×¤Ï¡¢µ¬À©²ò½ü¡¦¼«Í³²½¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë"deregulation"¤òÍ³Íè¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ØÀ©Ìó¤ÎÌµ¤¤ºîÉÊÀ½ºî¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Ë´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï»É·ãÅª¤ÊÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¡¢±ÇÁüÉ½¸½¤Î¹©É×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊºî¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒIP¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¼ÒIP¤Ø¤Î¥¢¥Ë¥á½Ð»ñ»ö¶È¤ò¶¯²½¤·¡¢¼ç´´»ö¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¤ËÀÑ¶ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÇ§ÃÎ¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°X¡§@Deregula_anime
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¤Ï¡ÖIT¡ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÀ¤³¦¤Ë¤Þ¤À¤Ê¤¤´¶Æ°¤òÁÏ¤ë¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¡¦É½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÀ½ºî¤ÈÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖComicFesta¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ï¤á¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥Ç¥ì¥®¥å¥é¡×¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¤È¡¢¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖAnimeFesta¡×¤âÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤Ë³¤³°¸þ¤±ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoolmic¡×¤ä¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖOceanVeil¡×¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²Æþ¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊWWWave Corporation¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´Ø¸ý ¹ÒÂÀ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-1 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60 15F
Àß¡¡Î©¡§2010Ç¯4·î9Æü
»ñËÜ¶â¡§7,300Ëü±ß
£Õ£Ò£Ì¡§https://wwwave.jp/