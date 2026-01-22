¥Ï¥Ê¥¿¥ì¥Ê¥Ã¥¯¥¹Blu-rayÂè19Å©-2014·æºîÁª¡¦¸åÊÔ-¡¡2026Ç¯3·î26Æü(ÌÚ)È¯Çä·èÄê¡ª1·î29Æü(ÌÚ)¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¡¡TEAM NACS(¿¹ºêÇîÇ·¡¦°ÂÅÄ¸²¡¦¸Í¼¡½Å¹¬¡¦ÂçÀôÍÎ¡¦²»ÈøÂö¿¿)¤Î5¿Í¤¬Á´¹ñ¤ÇÍ£°ìÂ·¤Ã¤Æ½Ð±é¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¥íー¥«¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡Ö¥Ï¥Ê¥¿¥ì¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎºÇ¿·Blu-ray¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¹¥É¾´ë²è¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥éー¥á¥ó¡×¤ÎÂè2ÃÆ¡¦ËÌ¶èÊÔ¤Ë¡¢¥Ê¥Ã¥¯¥¹5¿Í¤¬»¥ËÚ¤òÌÂÁö¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö´ÇÈÄ¥é¥êー¡×¤ÎºÇ¿·ºî¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°Û¿§¤Î¥°¥ë¥á´ë²è¡Ö²¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤«¤±¤´ÈÓ¡×¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñÊüÁ÷¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤êÅª¤Ê´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤ç¤¤¤Î¤ê in Èþ±Í¡×¤Ê¤É¡¢2014Ç¯¸åÈ¾¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤ËÉÙ¤ó¤À¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìËç¤Ç¤¹¡ª
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä¢£KING OF RAMEN in ËÌ¶è¡Ê2014Ç¯7～8·îÊüÁ÷¡Ë
Ìó1000¸®¤¬¤Ò¤·¤á¤¯·ãÀï¶è¡¦»¥ËÚ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤¤¥éー¥á¥ó¤ò·è¤á¤ë¡ª¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡ÖËÊ¿¶èÊÔ¡×(Blu-ray Âè18Å©¼ýÏ¿)¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤ÎÉñÂæ¤Ï»¥ËÚ»ÔºÇÂç¤Î¿Í¸ý¤ò¸Ø¤ëËÌ¶è¡£Î®¹Ô¤Î·ÜÇòÅò¥¹ー¥×¤«¤é¶Ë¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¼Ñ´³¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ìÎô¤é¤Ì¼î¶Ì¤ÎÌ£¤Ë5¿Í¤ÎÀå¤¬Ó¹¤Ã¤¿¡ª
¢£¥Ï¥Ê¥¿¥ì´ÇÈÄ¥é¥êー2014¡Ê2014Ç¯8～9·îÊüÁ÷¡Ë
»¥ËÚ»ÔÆâ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿´ÇÈÄ¤òÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËÃµ¤·½Ð¤»¡ª
¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿2013Ç¯¤ÎÂè1ÃÆ(Blu-ray Âè17Å©¼ýÏ¿)¤«¤é¤ª¤è¤½1Ç¯¡¢¡Ö´ÇÈÄ¥é¥êー¡×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª»ëÎÏ¸¡ºº¤Î´ÇÈÄ¤Ë¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥´¥ê¥é¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¡ÄÛ£Ëæ¤Êµ²±¤È¾ðÊó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢2Âæ¤Î¼Ö¤ËÊ¬¾è¤·¤¿¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤Î5¿Í¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä»¥ËÚÃæ¤òÌÂÁö¤¹¤ë¡ª
¢£²¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤«¤±¤´ÈÓ¡Ê2014Ç¯10·îÊüÁ÷¡Ë
Çò¤¤¤´ÈÓ¤ËÍñ¤È¾ßÌý¡£¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡ÖTKG¡×¡£Á´¹ñ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿Íñ¤È¾ßÌý¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤òºî¤í¤¦¡ª¤È¤¤¤¦°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿°Û¿§¤ÎÎÁÍý´ë²è¡£¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ç¤ä¤à¤Ê¤¯·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Í¼¡¤Ï¤Ê¤ó¤È¼«Âð¤«¤é»²²Ã¡ª¡©¼«¾Î¡¦¿©ÄÌ¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ºî¤ëµæ¶Ë¤ÎÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ³§ÍÍ¤Î¿©Âî¤Î»²¹Í¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡©
¢£¤Á¤ç¤¤¤Î¤ê in Èþ±Í¡Ê2014Ç¯11·îÊüÁ÷¡Ë
ÃÏ¸µ¡¦»¥ËÚ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö´ë²è¡Ö¤Á¤ç¤¤¤Î¤ê in Èþ±Í¡×¡£¤³¤Î´ë²è¤ò³ÈÂç¤·¤¿È¡´ÛÊÔ¤¬¤ä¤¬¤ÆµÇ°¤¹¤Ù¤ÈÖÁÈ½é¤ÎÁ´¹ñÊüÁ÷¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ëÊüÁ÷²ó¡£²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¹¤¬¤ëµÖ¤ÈÅÄ±à¤ÎÉ÷·Ê¡¢¿ÀÈë¤ÎÃÓ¡¢¤½¤·¤Æ½Ü¤ÎÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿Èþ¿©¤Î¿ô¡¹¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇËþµÊ¤¹¤ëÌþ¤·¤ÎÎ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§ÉõÆþ¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
¡ÖKING OF RAMEN in ËÌ¶è¡×»²²ÃÅ¹¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤¿MAP¡ª
¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÊÒ¼ê¤Ë»¥ËÚ¤¬¸Ø¤ë»ê¹â¤Î¥éー¥á¥ó¿©¤ÙÊâ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§ÀèÃåÆÃÅµ
¡Ö¤Á¤ç¤¤¤Î¤ê in Èþ±Í¡×ÈÖÁÈÆÃÀ½¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ãÉü¹ïÈÇ¡ä
ÊüÁ÷Åö»þ¤ËºîÀ®¤·¥Ê¥Ã¥¯¥¹5¿Í¤â¤³¤ì¤òÊÒ¼ê¤ËÎ¹¤·¤¿ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ª
¢¨·ÇºÜ¾ðÊó¤Ï2014Ç¯Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¸½ºß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¢£¾¦¡¡ÉÊ¡¡Ì¾¡§¡Ö¥Ï¥Ê¥¿¥ì¥Ê¥Ã¥¯¥¹ Blu-ray Âè19Å© -2014·æºîÁª¡¦¸åÊÔ-¡×
¢£È¯¡¡Çä¡¡Æü¡§2026Ç¯3·î26Æü(ÌÚ)
¢£Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡¡¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡¡¡§ÊÒÌÌ2ÁØ1ËçÁÈ¡¢¥ê¥Ë¥¢PCM
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏÆ©ÌÀ¡¦²áµîDVD¥·¥êー¥º¤ÈÆ±¤¸¥Èー¥ë¥µ¥¤¥º
¢£ËÜÊÔÁíºÆÀ¸»þ´Ö¡§263Ê¬
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡¡¡§Á´¹ñ¤Î¥íー¥½¥óLoppi
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Loppi¥ª¥¹¥¹¥á¡Ê¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ëhttps://www.hmv.co.jp/loppi/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HTB¥°¥Ã¥º¼è°·Å¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HTB¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡https://www.htbshop.htb.co.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¥¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖCUEPRO¡×¡¡https://cuepro.office-cue.com/
¢ã¥íー¥½¥óLoppi ¾¦ÉÊÈÖ¹æ¢ä
AW16539118¡¡¥Ï¥Ê¥¿¥ì¥Ê¥Ã¥¯¥¹ Blu-ray Âè19Å© -2014¸åÊÔ-
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥Ï¥Ê¥¿¥ì¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¡¡https://www.htb.co.jp/hanatare/bd19/(https://www.htb.co.jp/hanatare/bd19/)