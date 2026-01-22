Green Carbon³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ë¤ª¤±¤ëAWD¼Â¾ÚÀ®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖAWD Project Report¡§Thailand 2025¡×¤ò¸ø³«
¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ùー¥¹¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦ÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëGreen Carbon³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçËÌ½á¡¢°Ê²¼Green Carbon¡Ê¥°¥êー¥ó¥«ー¥Ü¥ó¡Ë¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¿åÅÄ¤Ë¤ª¤±¤ë´ÖÃÇÞõÞô¡ÊAWD¡§Alternate Wetting and Drying¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀ®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖAWD Project Report: Thailand 2025¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏÂç³Ø¤äÇÀ²È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ä¾ÀÜÂ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¥á¥¿¥óºï¸º¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¡¢¼ýÎÌ¤ª¤è¤ÓÇÀ²È¼ý±×¤Ø¤Î±Æ¶ÁÉ¾²Á¡¢¤µ¤é¤Ë¾Íè¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¤Ë¤ª¤±¤ëAWD¤Î¼ÂÁõ²ÄÇ½À¤ò¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¡¦·ÐºÑÀ¡¦Åê»ñÅ¬³ÊÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¼¨¤·¤¿Êñ³çÅª¤ÊÊó¹ð½ñ¤Ç¤¹¡£
¢¡ ¥¿¥¤¤Ë¤ª¤±¤ëAWD¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¥¿¥¤¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÊÆÀ¸»º¡¦Í¢½Ð¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÀ¶ÈÉôÌç¤Ï¹ñÆâ²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÌó18%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á°ðºîÍ³Íè¤ÎÇÓ½Ð¤¬ÌóÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°ðºîÊ¬Ìî¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×¥»¥¯¥¿ー¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/240_1_f3d58f3f8baa01a7d2e2f83a4f5a7509.jpg?v=202601221251 ]
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/240_2_1c0e4d8802fbe7a7319cfbe387afdb7f.jpg?v=202601221251 ]
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/240_3_4327a6e4a3e114bd084d2e5adf6e9f66.jpg?v=202601221251 ]
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/240_4_8484b7f123e20516794b0aa7038eb17d.jpg?v=202601221251 ]
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥¿¥¤¤Ï¡Ö°ðºîÍ³ÍèÇÓ½Ðºï¸º ¡ß ¹ñºÝ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ô¾ì¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼ÂÁõ¤Ç¤¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤½ÅÍ×¹ñ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
Green Carbon¤Ï¡¢¥¿¥¤¹ñÆâ¤ÎÊ£¿ôÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏÇÀ²È¤ª¤è¤ÓÂç³Ø¡ÊNaresuan University, Mahidol University, RMUTPÅù¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢AWD¤Î¼Â¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤Î¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÄêÎÌÅª¤«¤Ä¼Â¾ÚÅª¤Ê¥Çー¥¿¼èÆÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¿å°Ì´ÉÍýÍÑ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÀßÃÖ
- ÇÀ²È¸þ¤±AWD¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
- ¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤òÍÑ¤¤¤¿¥á¥¿¥óÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÄ¾ÀÜÂ¬Äê
- ¼ýÎÌ¡¦ÉÊ¼Á¡¦¥³¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¼ý½¸
- ÇÀ²È¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Ä´ºº
¢¡ ¼ç¤ÊÀ®²Ì
AWD¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÃ±¤Ê¤ë´Ä¶ÂÐºö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÇÀ²È¤Î¼ý±×²þÁ±¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¤ä´Ä¶ÇÛÎ¸ÊÆ¡ÊÄãÃºÁÇÊÆ¡Ë¤Ê¤ÉÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
1. ¥á¥¿¥óÇÓ½Ðºï¸º¸ú²Ì
- AWDÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥¿¥óÇÓ½ÐÎÌ¤òÊ¿¶ÑÌó49%ºï¸º
- ºï¸ºÎÌ¤Ï 2.97 tCO2e / ha / season
- ¹ñºÝ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¹â¤¤¿®ÍêÀ¤Î¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ
2. ¼ýÎÌ¤ª¤è¤ÓÇÀ²È¼ý±×¤Ø¤Î±Æ¶Á
- Â¿¤¯¤Î¶è²è¤Ç¼ýÎÌÁý²Ã¤ò³ÎÇ§¡ÊºÇÂç40%°Ê¾å¤Î»öÎã¤â¡Ë
- 25 rai (4ha)¤Î¿åÅÄ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤¢¤ëÇÀ²È¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯ÂÐÈæ¤ÇÌó130%¤Î¼ýÆþÁý¡ÊÌó100,000THB=3,200USD /seasonÁý¡Ë¤òµÏ¿
3. ÇÀ²È¤Î¼õÍÆÀ
- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²ÃÇÀ²È¤Î100%¤¬AWD·ÑÂ³¤ò´õË¾
- ¿å»ÈÍÑÎÌºï¸º¡¢¼ýÎÌ²þÁ±¡¢´Ä¶¹×¸¥¤Ø¤Î¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÎÇ§
¢¡ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Green Carbon¤Ï¥¿¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÁ´ÂÎ°ì³ç¤Ç¤Î³ÈÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ±°Ì¤Ç¤ÎÃÊ³¬Åª³ÈÂç¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢²¼µ¥¹¥±ー¥ë¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤«¤Ä»Ô¾ìÏ¢Æ°·¿¤ÎAWDÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- 1¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¢¤¿¤êºÇÂç50,000ha
- Ç¯´ÖÁÛÄêºï¸ºÎÌ(ha¤¢¤¿¤ê)¡§5 tCO2 / ha / year
- 2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¢¤¿¤êÌó100ËütCO2¤ÎÎßÀÑºï¸º
- JCM¡¢Article 6¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¸þ¤±¡Ë¡¢DCCE¥ëー¥ëÅù¤Î¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÈÄ¥²ÄÇ½
¢¡ ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡Ë
AWD Project Report: Thailand 2025
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤ò¾ÜºÙ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¿¥¤¤Ë¤ª¤±¤ë°ðºî¡¦GHGÇÓ½Ð¤ÎÇØ·ÊÀ°Íý
- AWD¼Â¾Ú·ë²Ì¡ÊÇÓ½Ðºï¸º¡¦¼ýÎÌ¡¦ÇÀ²È¼ý±×¡Ë
- ÇÀ²È¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦¼õÍÆÀÊ¬ÀÏ
- ¾Íè¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸³«¤ª¤è¤ÓÅê»ñ²ÄÇ½À
¡û¤³¤Á¤é(http://green-carbon.co.jp/awdthai/)¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
http://green-carbon.co.jp/awdthai/
¢¨1¡§´ÖÃÇÞõÞô¡ÊAWD¡Ë
¿åÅÄ¤Î¿å°Ì¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¿ôÆü¤ª¤¤ËÆþ¿å¤È¼«Á³´¥Áç¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¼êË¡¡£´ÖÃÇÞõÞô¡ÊAWD¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢Ï¢Â³Åª¤ÊÆþ¿å¤ËÈæ¤Ù¡¢¿å»ÈÍÑÎÌ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿å»ñ¸»¤ÎÊÝÁ´¤Ë¤â´óÍ¿¡£
¢¨2¡§Æó¹ñ´Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡ÊJCM¡Ë
¡ÖJoint Crediting Mechanism¡×¤ÎÎ¬¡£ÆüËÜ¤È¥Ñー¥È¥Êー¹ñ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Îºï¸º¡¦µÛ¼ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÄêÎÌ²½¤·¤¿ºï¸º¡¦µÛ¼ýÎÌ¤òÎ¾¹ñ¤ÇÊ¬¤±¹ç¤¦À©ÅÙ¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄêÎÌ²½¤·¤¿ºï¸º¡¦µÛ¼ýÎÌ¤ò¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ç1²¯t-CO2ÄøÅÙ¡¢2040Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ç2²¯t-CO2ÄøÅÙ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨3¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤È¤ÎArticle 6¡Ê¹ñºÝ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È°ÜÅ¾¡ËÏÈÁÈ¤ß
»²¹Í https://www.mti.gov.sg/newsroom/singapore-signs-implementation-agreement-on-carbon-credits-collaboration-with-thailand/
¢¨4¡§DCCE¤Ë¤è¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¹ñºÝ¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ê3%¥ëー¥ë¡Ë
»²¹Í https://www.dcce.go.th/wp-content/uploads/2025/08/International-Carbon-Credit-Guideline-1.pdf#:~:text=3.%20Any%20transfer%20of%20carbon%20credits%20which,whether%20entirely%20or%20partially%2C%20for%20the%20use
¢¡Green Carbon ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçËÌ ½á
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®2-3-2 È¾Â¢ÌçPREX North 9F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2019Ç¯12·î12Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½ÐÈÎÇä»ö¶È¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢»ö¶È¡¢´Ä¶´ØÏ¢»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶ÈµÚ¤ÓESG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://green-carbon.co.jp/
¢¡Green Carbon»ö¶È¾Ò²ð
Green Carbon¤Ï¡¢¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÃÏµå¤òµß¤¦¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Á³Í³Íè¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦ÅÐÏ¿¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢»ö¶È¡¢¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡¢ESG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÅ¸³«ÎÎ°è¤ÏÆüËÜ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÆîÊÆ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³Í³Íè¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê¿åÅÄ¡¢¥Ð¥¤¥ªÃº¡¢¿¹ÎÓÊÝÁ´¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¡¢¥Þ¥ó¥°¥íー¥Ö¿¢ÎÓ¡¢µí¤Î¥²¥Ã¥×¤Ê¤É¡Ë¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¿åÅÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙÆüËÜ½é¡¦ºÇÂçµé¡ÊÌó6,220t¡Ë¤Ç¿åÅÄ¤ÎJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÏÌó40,000ha¡ÊÌó80,000t¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÐÏ¿¡¦¿½ÀÁ¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖAgreen(¥¢¥°¥êー¥ó)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¿½ÀÁÅÐÏ¿»þ¤Ë¤«¤«¤ë¼êÂ³¤¤ä½ñÎàºîÀ®¤Ê¤É¤ò´ÊÎ¬²½¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¼Ô¤Î¹©¿ô¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
