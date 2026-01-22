¡Ö¥Æ¥¹¥é¤Î¿¿¤Î¶¯¤µ ¥µ¥¤¥Ðー¥¥ã¥Ö¤Î¾×·â¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÃÎºâ¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¡¿ÊÛÍý»Î¡¡AIPEÇ§Äê¡¡¥·¥Ë¥¢ÃÎÅªºâ»º¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡»³Æâ ÌÀ»á¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ!!
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¡ÚSSK¥»¥ß¥Êー¡Û¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡ÚIP¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤ÇßÕ¤ê½Ð¤¹¥Æ¥¹¥é¤Îµ¯»à²óÀ¸ÂÇ¡Û
¥Æ¥¹¥é¤Î¿¿¤Î¶¯¤µ
¥µ¥¤¥Ðー¥¥ã¥Ö¤Î¾×·â
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
[¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26115
[¹Ö¡¡»Õ]
³ô¼°²ñ¼ÒÃÎºâ¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡CEO
ÊÛÍý»Î¡¡AIPEÇ§Äê¡¡¥·¥Ë¥¢ÃÎÅªºâ»º¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡»³Æâ¡¡ÌÀ¡¡»á
[Æü¡¡»þ]
£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²£·Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¸áÁ°£±£°»þ～£±£²»þ
[¼õ¹ÖÊýË¡]
¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® (Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー)
¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê£²½µ´Ö¡¢ ²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë
[½ÅÅÀ¹ÖµÁÆâÍÆ]
EV»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¡¢µ×¤é¤¯·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¥¹¥é¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼ó°Ì´ÙÍî¤·¤¿¡£
µ¯»à²óÀ¸¤òÀê¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£Ç¯¾å»Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥¥ã¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥Ú¥À¥ë¤ª¤è¤ÓLiDAR¤Î¤¤¤º¤ì¤âÅëºÜ¤»¤º¼ÖÂÎ¥³¥¹¥È¤ò3Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ìî¿´Åª¼èÁÈ¡£
¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥Æ¥¹¥é¤¬·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ²Ì¤¿¤·¤Æ¾¦µ¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤â¤¬Êú¤¯µ¿Ìä¡£¤½¤ì¤é¤òßÕ¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍå¿ËÈ×¤¿¤ëIP¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤Ç¤¢¤ë¡£IP¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤È¤Ï¡¢µÒ´Ñ¸øÊ¿À¤Î¹â¤¤ÆÃµö¾ðÊó¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ²¾Àâ¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤È¤ÎÊä´°Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤·¡¢¹¹¤Ê¤ë²¾Àâ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µ¿Ìä¤Ë±þ¤¨¤Æ¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢IP¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Àì¶È¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¡ØÃÎºâ¤«¤éÍ½Â¬¤¹¤ëÌ¤Íèµ»½Ñ¡¡¥Æ¥¹¥éÊÔ¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿Ãø¼Ô¤¬¤³¤ì¤é¤Îµ¿Ìä¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤¹¤ë¡£
£±¡¥¥µ¥¤¥Ðー¥¥ã¥Ö¤ÎÌ¤ÍèÍ½Â¬
¡¡¡Ê£±¡Ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥ê
¡¡¡¡～TeslaÉü³è¤òÀê¤¦¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥¥ã¥Ö¡×¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë～
¡¡¡Ê£²¡Ë¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥¥ã¥Ö¡×¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ·²¡ÊÁíÏÀ¡Ë
£²¡¥¥µ¥¤¥Ðー¥¥ã¥Ö¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ·²¡Ê³ÆÏÀ¡Ë
¡¡¡Ê£±¡Ë¿·µ¡Ç½ÊÔ¡§¥Õ¥êー¥È¼ÖÎ¾¤Ë¹¥Å¬¤Ê¿·µ¡Ç½
¡¡¡¡¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µëÅÅ¡¢´¹µ¤/¶õµ¤À¶¾ô¤Î¸ÄÊÌ²½¡¢²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸ÄÊÌ²½¡¢
¡¡¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ÎÈôÌöÅª¿Ê²½
¡¡¡Ê£²¡Ëµ¡Ç½¶¯²½ÊÔ¡§¼«Æ°±¿Å¾µ¡Ç½ËüÁ´¤ª¤è¤Ó¹â²ÔÆ¯Î¨¸Î¤Î
¡¡¡¡¹â¿®ÍêÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Õ¥êー¥È¼ÖÎ¾¤Ë¹¥Å¬¤Êµ¡Ç½¶¯²½
¡¡¡¡¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿Ê²½¡¢¼«Æ°±¿Å¾ÍÑ¥«¥á¥é¤Îµ¡Ç½ÊÝÁ´¡¢
¡¡¡¡¥¤ー¥¢¥¯¥¹¥ë¤ÎÂÑµ×À¸þ¾åÅù
¡¡¡Ê£³¡Ë¥³¥¹¥È¥À¥¦¥óÊÔ¡§¼ÖÎ¾²Á³Ê3Ëü¥É¥ë°Ê²¼¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î
¡¡¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥¹¥È¥À¥¦¥óºö
¡¡¡¡¥¢¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥×¥í¥»¥¹¤Î¿Ê²½¡¢¥®¥¬¥×¥ì¥¹¤Î¿Ê²½¡¢
¡¡¡¡ÅÅÃÓ¤ÎÅ°ÄìÅª¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¡¢¥Ïー¥Í¥¹¤ÎÅ°ÄìÅª¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó
£³¡¥¶áÇ¯¤ÎÆÃµö½Ð´ê¾ðÊó¤«¤éßÕ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë6¤Ä¤ÎÃíÌÜÊ¬Ìî
¡¡¡Ê£±¡ËÁíÏÀ
¡¡¡Ê£²¡Ë³ÆÃíÌÜÊ¬Ìî¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì
¡¡¡¡¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡ÊÈ¾Æ³ÂÎ´Þ¤à¡ËÊ¬Ìî¡¡
¡¡¡¡¡¦AI/·×Â¬¡¦À©¸æ¡Ê¼«Æ°±¿Å¾´Þ¤à¡ËÊ¬Ìî¡¡
¡¡¡¡¡¦¼ÖÎ¾¹½Â¤/¼çÍ×Éôºà/ÉôÉÊÊ¬Ìî
¡¡¡¡¡¦ÅÅÃÓÊ¬Ìî
¡¡¡¡¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢/ÄÌ¿®Ê¬Ìî
¡¡¡¡¡¦UI/UXÊ¬Ìî
£´¡¥¼Áµ¿±þÅú
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶£²-£¶-£² ¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹À¾¿·¶¶¥Ó¥ë£´£Æ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
¡Ú¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ï¡¢1996Ç¯12·î6Æü¤ËÀßÎ©¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè28Ç¯°Ê¾å Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Êー¤òÇ¯´ÖÌó500²ó´ë²è³«ºÅ¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SSK¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶²¼¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¾ðÊó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¾ðÊóÅù¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÄó¶¡¤·¡¢»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー»ö¶È¤ò¼´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ß¥Êー´ë²è±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¦¹Ö»ÕÇÉ¸¯¡¢BtoB¹¹ð¡¦¼õÂ÷Ä´ºº¡¦»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÈÎÇä¡¦¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÎÇäÅù¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¡¦³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SSK¤Ï¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£