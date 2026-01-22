¡ÖSuperStream-NX¡×¤Î¿Í»ö½ôÆÏ¡¦¾È²ñ¡Öfield/HR¡×¤¬¥¥Ã¥»¥¤¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Î¿Í»ö¶ÈÌ³¤ÎÅÅ»Ò²½¤ÈÀïÎ¬Åª¿Í»ö¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ò¼Â¸½
¥¥Ã¥»¥¤¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯ËÜ¼Ò¥Ó¥ë
¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¥Ã¥»¥¤¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¼Ò°÷¿ô¤ÎÁý²Ã¤ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶À°È÷¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢¿Í»öÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ôÆÏ¶ÈÌ³¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Èó¸úÎ¨¤Ê¿½ÀÁ/´ÉÍý¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÇ¯ËöÄ´À°¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤ò¼êºî¶È¤Ç¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷¼«¿È¤Ç¿½ÀÁÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀïÎ¬Åª¿Í»ö¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ò¤á¤¶¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºþ¿·¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³²þÁ±¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥·¥¹¥Æ¥àÁªÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÆ³Æþ¸ú²Ì
¥¥Ã¥»¥¤¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢1998Ç¯¤«¤éÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖSuperStream¡×¥·¥êー¥º¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢´ûÂ¸¤Î¡ÖSuperStream-NX¡×¤Ë¡Öfield/HR¡×µ¡Ç½¤òÄÉ²ÃÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤Ç¡ÖSuperStream-NX¡×¤ò³°ÈÎ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÌç¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤È»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢³°ÉôSaaS¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÉéÃ´¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ëµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¸å¤Ï¡¢µëÍ¿/¾ÞÍ¿ÌÀºÙ¤ÎWebÇÛ¿®¡¢¿È¾å°ÛÆ°¿½ÀÁ¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー²½¡¢Ç¯ËöÄ´À°¶ÈÌ³¤ÎÅÅ»Ò²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ä½»Ì±ÀÇ³ÛÄÌÃÎ½ñ¤Î¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤â¹Ô¤¤¡¢¿Í»ö´ØÏ¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ËöÄ´À°¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¼«¿È¤Ë¤è¤ë¾ðÊó³ÎÇ§¤ä¿½ÀÁ¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤ÈËþÂÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¿Í»öÉôÌç¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Í»öÉôÌç¤Ç¤ÏºÇÂç¤Ç·î11»þ´Ö¤Î¶ÈÌ³ºï¸º¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸ÛÍÑ·ÀÌó´ÉÍý¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±¼êÂ³¤¤ÎÅÅ»Ò²½¡¢·ÐÍýÉôÌç¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ê¤É¡¢ÀïÎ¬Åª»Üºö¤Î¼Â»Ü¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÀïÎ¬Åª¿Í»ö¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡ÖSuperStream¡×¤ÏÄó¶¡³«»Ï¤«¤éÌó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»Ô¾ì¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤éÀ½ÉÊÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âAI¤Î³èÍÑ¤äVOC¡ÊVoice of Customer¡Ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖSuperStream-NX¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSuperStream-NX¡×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò·ë½¸¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÃæ³Ë¶ÈÌ³¡ÊºâÌ³²ñ·×/¿Í»ö/µëÍ¿¡Ë¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
30Ç¯¶á¤¯»Ô¾ì¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢11,000¼Ò°Ê¾å¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ¡Ç½¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿·Ð±Ä´ðÈ×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¡È·ÐÍýÉô/¿Í»öÉô¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡É¤Ê»×ÁÛ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°µÅÝÅª¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ¹¡ä
- ÁàºîÀ¤ÎÎÉ¤µ
°ìÍ÷ÆþÎÏ¤äµòÅÀÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÆþÎÏ²èÌÌ¡¢¥½ー¥È¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÎÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ëExcel¥é¥¤¥¯¤Ê»ÅÍÍ¤Î¾È²ñ²èÌÌ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¸·×·ë²Ì¤ò¥°¥é¥Õ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖReportPlus¡×¤ä¡¢¥Ô¥Ü¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È¤Ê¤É¥Çー¥¿½ÐÎÏµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÂÐ±þ
¸Ä¼Ò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Î²ñ·×¾ðÊó¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë½¸Ìó/¹¹¿·¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î·è»»Áá´ü²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Þ¥ë¥Á¥«¥ó¥Ñ¥Ëーµ¡Ç½¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢²ñ¼Ò´Ö¼è°ú¤Î·×¾å¤ä¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î½¸Ãæ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë³¤³°¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Web¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÍÆ°×¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ½ÀÆð¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È
³°ÉôAPI¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ë¤è¤ê¡¢À¸»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤äÈÎÇä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î½ÀÆð¤ÊÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿CSV¤Ê¤É³°Éô¥Çー¥¿¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿´ûÂ¸»ñ»º¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ½ÀÆð¤ÇÄã¥³¥¹¥È¤ÊÆ³Æþ¤È±¿ÍÑ
´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤ä¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆ³Æþ·ÁÂÖ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¹ñÆâµòÅÀ¤ÏOn-Premise¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Æ³Æþ·¿¡Ë¡¢³¤³°µòÅÀ¤ÏSaaSÂÐ±þÈÇ¤È»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤Î´ÊÁÇ²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢ITÅê»ñ¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥Ã¥»¥¤¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1985Ç¯¤Ë¥¥Ã¥»¥¤ÌôÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ»»ÉôÌç¤è¤êÊ¬Î¥¡¢ÆÈÎ©¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥»¥¤¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡£¡Ö¿Í´ÖÂº½Å¤Î·Ð±Ä¡×¡ÖÄ©Àï¡¦ÁÏÂ¤¤Î·Ð±Ä¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¿ø¤¨¡¢¡Ö´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ¤ë¡£¼Ò²ñ¤È¶¦¤Ë·ò¤ä¤«¤ÊÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ðÊóµ¡´ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥ê¥½ー¥¹¥µー¥Ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¸ø¶¦Ê¬Ìî¤ä°åÎÅ¸þ¤±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Î3Ê¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢½¾¶È°÷¤Ï400Ì¾¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼Ò¡¡¡¡¡¡Ì¾¡¡¡§¥¥Ã¥»¥¤¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»ÔÏÂÅÄ4010-10
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥ê¥½ー¥¹¥µー¥Ó¥¹¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦ÈÎÇä
Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡¡¡§1985Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ë4·î1Æü
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.kicnet.co.jp/
