¡ÚÂå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÛÁÏÂ¤À­¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤ò¡£¡ÖART SPARK 2026¡×¤ò2/13(¶â)¤è¤ê³«ºÅ

Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡ÖART SPARK 2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÏÂ¤À¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Íè¾ì¼Ô¡¢³¹¤¬¶¦ÌÄ¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¡ÈÊ¸²½¤Î²Ð¼ï¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¼Â¸³Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥È¤¬¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ò¾È¤é¤·¡¢Ì¤Íè¤ÎÊ¸²½¤òÅô¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëµíÌÚ¶©·û¤µ¤ó¤ËÀ©ºî¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖART SPARK 2026¡×¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤¬¿Í¤Î¿´¤ò°ì½Ö¤ÇÆ°¤«¤¹¡Ö¥¹¥Ñー¥¯¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆâÂ¦¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Êü¤¿¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¸½¤Ø¤È²Ð²Ö¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤Ó°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÈÁÏÂ¤¤ÎÏ¢ÇúÅÀ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅ¸¼¨¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬Áª¤ó¤ÀËÜ¤òÊ»¤»¤Æ¤´¾Ò²ðÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ËÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇºîÉÊ¤Î²ò¼á¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íè¾ì¼Ô¼«¿È¤Î´¶À¤â»É·ã¤µ¤ì¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÃåÁÛ¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÐÊý¸þ¤Î¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤ÊÀþ¤ÈËÛÊü¤Ê¿§ºÌ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃÛ¤¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦µíÌÚ¶©·û¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£Æ°¤¤Î¤¢¤ëÉ®Ã×¤ä·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¡ÈÁÏÂ¤¤¬Ä·¤Í¤ë½Ö´Ö¡É¤È¤¤¤¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¿¼¤¯¸Æ±þ¤·¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»ý¤ÄÌöÆ°´¶¤È¼«Í³¤µ¤òÀè¼è¤ê¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
¸½ºß¡¢»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë9Ì¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
£±.µíÌÚ¶©·û
1981Ç¯¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾ÂÀ¸¤Þ¤ì¡£2004Ç¯¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÂ´¶È¡£Ê¸¶ñ¥áー¥«ー¡¢À©ºî²ñ¼Ò¡¢¥²ー¥à²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ë¸ÇÍ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò°ì¤Ä¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°·¤¦À©ºî¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°Ãæ¡£ËÜÅ¸¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
£².Áð¿¹ÅßÌï
ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô·Ý½Ñ³Ø²ÊÂ´¡£GUGA¸øÇ§À¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥ÈÊÝ»ý¡£·Ý½Ñ³Ø²Ê¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÈþ½ÑÍýÏÀ¤ÈÀ¸À®AI¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¸À¸ì¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ½Ñ¡¢²»³Ú¡¢±ÇÁü¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ê¤É³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ëÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ñºÝÅª¤Ë¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁüÀ¸À®AI¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë½÷ÀÁü¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡£É®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢AI¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¼þÇÈ¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸ì×Ã¤ò¹ü³Ê¤È¤·¡¢¸÷¤ÎÉÁ¼Ì¤ä¼Á´¶¤Î½Å¤Ê¤ê¤òÃúÇ«¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢AI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁü¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ï¡¢AI¤ÎÃÎ·Ã¤È¿Í´Ö¤Î´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
£³.COFFEEBOY
¥³ー¥Òー¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥É¥íー¥¤¥ó¥°¤Ç½ñÀÒ¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Ç³èÆ°¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏLEGO¡ßadidas¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£(R)¡¢¾Ý°õ¡¢PILOT¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Õ¥§¥ë¥áー¥ë¤È17À¤µª¥ª¥é¥ó¥À³¨²èÅ¸¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¡¢¡Ö¸¤¤Ï²Î¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡×¡Ê¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê ¿åÌîÎÉ¼ùÃø¡Ë¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¡¢MBSËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¥í¥´¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¡£
£´.Hana Kuwai¡Ê¥¯¥ï¥¤²Ú¡Ë
1964Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£1998Ç¯¤Ë¥Ïー¥ìー¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥óÀìÌç¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBAD LAND¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£2023Ç¯¤Ë¥¢ー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUNDULATION¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À©ºî¤ò³«»Ï¡£2024Ç¯12·î¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ ¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¹â³ÛÍî»¥¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´û¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯5·î¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Ë¡ÖSYMPANIST UNDULATION BOUTIQUE¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
£µ.MADARA MANJI
1988Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¶âÂ°Ä¦¹ï²È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢Ä¦¶â»Õ¤Î¤â¤È¤Ç¶âÂ°²Ã¹©¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ö¤¿¤áµþÅÔ¤Ë°Ü¤ê¡¢ÆÈ¼«¤ËÀ©ºî¤òÅ¸³«¡£°Û¤Ê¤ëÈóÅ´¶âÂ°¤òÀÑÁØ¤·ÌÚÌÜ¾õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÀ¸¤àÅÁÅýµ»Ë¡¡ÖÌÚÌÜ¶â¡ÊÌÝÌÜ¶â¡Ë¡× ¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢¸½ÂåÄ¦¹ï¤Ø³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØUncovered Cube¡Ù¤Ê¤É¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢Æ±°ì¤Ë¸«¤¨¤ë·ÁÂÖ¤Ë¤ï¤º¤«¤Êº¹°Û¤òÀø¤Þ¤»¡¢ÃÃÂ¤¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆÁÇºà¤ÎËÜ¼Á¡¢¿Í´Ö¤Î¥¢¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥ó¥¹¡¢Ê£¿ô¤Î·Ð¸³¤Î¶¦Â¸¤òÃµµæ¤¹¤ë¡£
£¶.TAKUMI TSUDA
¹ñÆâ³°¤ÇPainter¡¢Designer¡¢Artdirector¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ë¡£ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Öpoikadesigns¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¢ー¥È¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥¦¥§¥ÖÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥¢ー¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç·È¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡Öadidas¡×¡ÖFREDPERRY¡×¡ÖART COMES FIRST¡×¡ÖTHE CLASH¡×¡ÖThe Rolling Stones¡×¡ÖMichael Jackson¡×¡ÖBROOKLYN BREWERY¡×¡ÖK-ARENA YOKOHAMA¡×¡ÖYUICHI TOYAMA¡×¡ÖJun Okamoto¡×¤Ê¤É¡£
£·.TERRIBLE WHORE
10Âå¸åÈ¾¤ËÃ±¿ÈÅÏÊÆ¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÈþ½ÑÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤ÆÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ó¥Ëー¥ë¥È¥¤¤ÎÀ½ºî¤ò³«»Ï¡£
Æ±»þ´ü¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ó¥Ëー¥ë¥È¥¤¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿1960Ç¯Âå¤«¤é¥½¥Õ¥Ó¤ÎÀ®·Á¡¦À½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢¥½¥Õ¥ÓÀ®·Á¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò³Ø¤Ö¡£
2015Ç¯¤Ë½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥Õ¥Ó " Fucking Four Fingers " ¤ò¥ê¥êー¥¹¡£°Ê¸å¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Â¤·Á¡¦¥½¥Õ¥Ó¸¶·¿¡¦Ï¹·¿¡¦¥½¥Õ¥ÓÀ®·Á¡¦ÅÉÁõ¤Þ¤Ç¡¢¶â·¿À½ºî°Ê³°¤ÏÁ´¤Æ°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤¹¼«¸Ê´°·ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£¸.UUUU (¤¦¤·)
ÆüËÜ¤Î¡Ö¥Ë¥åーÃúñþ¡Ê¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡Ë¡×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£ËÌ³¤Æ»±ü¿¬ÅçÀ¸¤Þ¤ì¡£»ø¤ÎÃúñþ¤òÄ¶¤¨¤ëÌÌÇò¤¤È±·¿¤òÄÉµá¤·¡¢È±¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤È±·¿¤òÁÏ°Æ¡£¤½¤ì¤é¤ò¿ÍÊª¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë»Ü¤·»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ÕÂÎ¡¦±ìÅù¤ÎÑ³¤¤¶Ñ¹Õ¤òÂª¤¨¤¿¥·¥êー¥º¤ä¡¢¼Ì¿¿¾å¤Ë¥²¥ë¥á¥Ç¥å¥¦¥à¡¦¶âÇóÅù¤òÍÑ¤¤¤¿¥ªー¥Ðー¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¤Ê¤É¤âÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ·²¤ò¡Ö¥Ë¥åーÃúñþ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¡ÖUUUU¡×¤Î¥í¥´¤¬Á´¤Æ¤Ë°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³¨ËÜ¡Ø¤Ó¤è¤¦¤· ¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤µ¤ó¡Ù¤Î½ÐÈÇ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡ÖSAMURAIÃúñþCAP¡¦SAMURAI³õHAT¡×Ë¹»Ò¤ÎÈÎÇä¡¢ÈþÍÆ¾¦ºà¡ÖMMMproject¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢ÈþÍÆ¼¼¡ÖMaNO DESIGUN STUDIO¡×¤Î·Ð±Ä¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£¹.¥Ï¥ë¥È¥±harutoke
¥Ï¥ë¥È¥±¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥ì¡ÊÀ²¤ì¡Ë¤È¥±¡Êêø¡Ë¡×¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã±Ä´¤Ë·«¤êÊÖ¤¹Æü¾ï¡Öêø¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö½Õ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ë¥È¥±¤Î¾·¤Ç¤Ï¡¢Ç´ÅÚ¤òÍÑ¤¤¤Æ·Á¤«¤éÁ´¤Æ¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´é¤ÎÉ½¾ð¤ä·Á¤Ï°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºîÉÊ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÊÁ¤Ï¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ä´¶¼Õ¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤Ë¾®¤µ¤ÊÊ¡¤ò¾·¤¯¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¾·¤Ç¤ò¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÊÌÅ¸¼¨
First exhibition of Jess.
¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¡Ê2·î22Æü¡Ë¤Î¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¡ÖART SPARK 2026¡×¤Ë¤Æ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJess.¡×¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î»°¾åÂç»Ö¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹1É¤¤Î¹õÇ¡ÊÊÝ¸îÇ¡Ë¡Ö¥¸¥§¥¹¡×¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¡ÖÇÌÜÀþ/¿ÍÌÜÀþ¡×¤ò³Ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Instagram(https://www.instagram.com/jess._twolinesofsight/)
¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://jess.jp)¡¡
¢¨¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¸½ºß¡¢½àÈ÷Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡ãÀ©ºî¡äµíÌÚ¶©·û
¡ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¡äÁ°¸¶æÆ°ì
1982Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅÅÄÌ¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£2023Ç¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª fff Inc.¤òÀßÎ©¡£JAGDA¿·¿Í¾Þ2022¼õ¾Þ¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ART SPARK 2026
ÆüÄø¡¡2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î2Æü¡Ê·î¡Ë
»þ´Ö¡¡9:00～22:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï20:00¤Þ¤Ç¡Ë
¾ì½ê¡¡Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹ 2¹æ´Û1³¬
¼çºÅ¡¡Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡daikanyama.tsutayabooks.onlineevent@ccc.co.jp
URL¡¡https://store.tsite.jp/daikanyama/event/art/52321-2224440118.html
