I-ne¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡ÖBOTANIST Factory / and Habit ¡×¤¬»³ÍÛÃÏÊý¤Ë½é½ÐÅ¹¡¡»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÁÒÉß¤Ë1·î30Æü¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò£É-£î£å¡ÊËÜ¼Ò:ÂçºåÉÜÃæ±û¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚBOTANIST¡Û¡¢¥Ê¥¤¥È¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚYOLU¡Û¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ëÈþÍÆ²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚSALONIA¡ÛÅù¡¢I-ne¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Öand Habit¡Ê¥¢¥ó¥É ¥Ï¥Ó¥Ã¥È¡Ë¡× ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBOTANIST Factory / and Habit ¡×»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÁÒÉßÅ¹¤¬2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖBOTANIST Factory¡×¤È¡Öand Habit¡×¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÅ¹ÊÞ¤Ï»³ÍÛÃÏÊý½é¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡¡¡Ö¥»¥ë¥Õ¥µ¥í¥ó¥¹¥Úー¥¹¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦ÈþÍÆ²ÈÅÅÅù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»ÈÍÑ´¶¤ä¹á¤ê¤òµ¤·Ú¤Ë»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ°¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¡¡Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¾ïÃó¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Þ¤Ç¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÇº¤ß¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÉý¹¤¯¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡¡¿¢Êª¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBOTANIST¡×¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ä¿¢ÎÓ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤«¤é¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃÏ°è¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£²¬»³¸©»º¤Î´ÖÈ²ºà¤Ë¤è¤ë¥¦¥Ã¥É¥Á¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢Åì³¤ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëµÙ¹ÌÃÏ¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ê·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¥ª¥Á¥ã¥Î¥¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥óµÇ°ÆÃÅµ
➊¡¡BOTANIST ¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡Ê¥À¥áー¥¸) | 50%OFF¡¢300¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¡¢¤ª1¿ÍÍÍ1ÅÀ¸Â¤ê
➋¡¡YOLU ¥Ø¥¢¥±¥¢4ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ç¥£ー¥×¥Ê¥¤¥È¥ê¥Ú¥¢) | 50%OFF¡¢300¥»¥Ã¥È¸ÂÄê
£³.¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È1 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È | 1/30³«»Ï¡¢ÀèÃå200Ì¾¸ÂÄê
➍¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È2 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÆþ¤ê ¥Ýー¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¥È | 2/2³«»Ï¡¢ÀèÃå200Ì¾¸ÂÄê
¢¨Á´¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚÁ´Å¹ÊÞ¼Â»Ü¡ÛBOTANIST Factory 10Å¹ÊÞÌÜ¥ªー¥×¥óµÇ°ÆÃÅµ
ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÁ´Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ãLocal Plant Sticker Collection¡ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
BOTANIST Factory¤Ç¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÌ©½¸²½¤·¤¿Î©ÌÚ¤ò´Ö°ú¤¯²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿´ÖÈ²ºà¤ä¡¢ÂæÉ÷¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÌÚºàÅù¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¦¥Ã¥É¥Á¥Ã¥×¤Î³èÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÃÏ°è¤Î¿¢Êª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢10Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÃÏ°è¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿¢Êª¤ò¥¤¥é¥¹¥È²½¤·¤¿Á´10¼ïÎà¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÒÉßÅ¹¤Ç¤Ï¥ªー¥×¥óµÇ°ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢10¼ïÎà¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥êー¥ÈÈÇ¤Î¥Ýー¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§¡¡ BOTANIST Factory / and Habit¡¡»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ÁÒÉßÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¡¡ ¢©710-0813¡¡²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¼÷Ä®12-3¡¡»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ÁÒÉß 1³¬ 1670¶è²è
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§¡¡ 086-476-1218
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡¡10:00～20:00