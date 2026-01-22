THROW by SLY¡Ê¥¹¥íー ¥Ð¥¤ ¥¹¥é¥¤¡ËESQWE¡Ê¥¨¥¹¥¯¥§¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò2·î13Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼°æÇîÇ·¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHROW by SLY¡×(¥¹¥íー ¥Ð¥¤ ¥¹¥é¥¤)¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡ÖESQWE¡×¡Ê¥¨¥¹¥¯¥§¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤ä¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¡ÈESQWE = EISUKE HOSHI»á" ¤ÈTHROW by SLY¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£
Åìµþ¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎHOSHI»á¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ËÉÁ¤¤ª¤³¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Á´8·¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▪️¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
NAME¡§ESQWE LOGO LONG SLEEVE TOPS
PRICE¡§\9,900 tax in
NUMBER¡§030JS001-1721
COLOR¡§RED, WHT, M/BLK
SIZE¡§FREE
ESQWE LOGO KNIT ZIP PARKA
PRICE¡§\15,400 tax in
NUMBER¡§030JS001-2391
COLOR¡§L/BLK, NVY
SIZE¡§FREE
NAME¡§ESQWE COTTON LOOSE SHIRT
PRICE¡§\11,990 tax in
NUMBER¡§030JS001-1701
COLOR¡§L/BLU, M/WHT
SIZE¡§FREE
NAME¡§ESQWE HARRINGTON JACKET
PRICE¡§\17,600 tax in
NUMBER¡§030JS001-1691
COLOR¡§BEG
SIZE¡§FREE
NAME¡§ESQWE PAINTER HALF PANTS
PRICE¡§\15,994 tax in
NUMBER¡§030JS001-1671
COLOR¡§L/BLU, BEG
SIZE¡§0, 1
NAME¡§ESQWE LOGO CAP
PRICE¡§\6,996 tax in
NUMBER¡§030JS001-1651
COLOR¡§M/BEG, L/BLK
SIZE¡§FREE
NAME¡§ESQWE MESSENGER BAG
PRICE¡§\11,990 tax in
NUMBER¡§030JS001-1731
COLOR¡§BLK
SIZE¡§FREE
NAME¡§ESQWE BADGE SET
PRICE¡§\2,750 tax in
NUMBER¡§030JA001-1661
COLOR¡§MULTI
SIZE¡§FREE
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡ËÆþ²ÙÏ¢Íí¼õÉÕ³«»Ï
¡¦SHEL'TTER WEBSTORE¡Êhttps://www.ec-store.net/sws/r/rSTBSLY/¡Ë
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÀè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï
¡¦SHEL'TTER WEBSTORE¡Êhttps://www.ec-store.net/sws/r/rSTBSLY/¡Ë
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä³«»Ï
¡¦SLYÁ´Å¹ÊÞ
¡¦SHEL'TTERÁ´Å¹ÊÞ
¡¦SHEL'TTER WEBSTORE¡Êhttps://www.ec-store.net/sws/r/rSTBSLY/¡Ë
¡¦ZOZOTOWN¡Êhttps://zozo.jp/brand/throwbysly/¡Ë
¢¡ABOUT
ESQWE = EISUKE HOSHI»á
1982Ç¯ ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£·¬Âô¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½êºß³ØÃæ¡¢Í§¿Í¤È´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥é¥¤¥äーÀ½ºî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁÏºî³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£°Ê¹ß¡¢CD ¤ä¥ì¥³ー¥É¤Ê¤É¤Î²»¸»¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ä¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥º¤È¤¤¤Ã¤¿²»³Ú¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤·¡¢µ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤ä¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ½ºî¤òÂ³¤±¤ë¡£2010Ç¯¤«¤é¤Ï´Ì¥Ð¥Ã¥¸À½ºî¤Ë¤âÆÃ²½¤·¡¢2021Ç¯¤è¤êdotwhere¤È¤¤¤¦²°¹æ¤òÀß¤±³èÆ°Ãæ¡£
¢£Instagram¡¡@esqwe(https://www.instagram.com/esqwe)
¡Ú THROW by SLY CONCEPT ¡Û
¡ÖSLY¡×¤Ë¡ÖTHROW¡×¤¹¤ë¡Ê¡áÅêÆþ¤¹¤ë¡Ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤ÎÉý¤â¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥È¥ì¥ó¥É¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹¡£¤½¤ó¤ÊINDEPENDENT¤ÊPOWER WOMEN¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò°ú¤½Ð¤¹ÍÎÉþ¡Ù¤¬¡ÖTHROW¡×¤À¡£
¢£THROW by SLY Instagram¡¡@throw_by_sly(https://www.instagram.com/throw_by_sly/)
¢£THROW by SLY WEBSTORE¡¡https://www.ec-store.net/sws/r/rSTBSLY/
¡Ú SLY BRAND CONCEPT ¡Û
¡ÖCasual¡×¡ÖGirly¡×¡ÖMode¡×¤ò¥Ùー¥¹¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢
¤É¤³¤«É¬¤º½÷À¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¡¢»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£
¢£SLY HP¡¡https://sly.jp(https://sly.jp/)
¢£SLY Instagram¡¡¡÷sly_official(https://www.instagram.com/sly_official/)
¢£SLY WEBSTORE¡¡ https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/
¢£SLY APP¡¡https://yapp.li/go/sly
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦ Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦¾Ú·ô¥³ー¥É 3548¡Ë
¡¦ ÁÏ¶È¡§ 2000 Ç¯ 3 ·î
¡¦ ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡·ó¡¡ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡¡Â¼°æ ÇîÇ·
¡¦ ½êºßÃÏ¡§ ¢©153-0042¡¡ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4-7-7¡¡ÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º
¡Ê´ë¶È¥µ¥¤¥È¡Ë¡§https://www.baroque-global.com/
¡Ê¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ë¡§https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS