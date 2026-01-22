TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï2¡Ù¡ß¶Ë³ÚÅò¡¦RAKU SPA¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÈÊü²Ý¸å²¹Àô¥Çー¥È¡É¤¬2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï2¡Ù¡ß¶Ë³ÚÅò¡¦RAKU SPA¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Åö¼Ò»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¶Ë³ÚÅò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ¹ä»Ë)¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒGK Marketing(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ ¿¿»Ê)¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)¤è¤êRAKU SPA Station ÉÜÃæ¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï2¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÈÊü²Ý¸å²¹Àô¥Çー¥È¡É¤ò¶¦Æ±³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ë³ÚÅò ¡§ https://www.gokurakuyu.ne.jp/
RAKU SPA ¡§ https://www.rakuspa.com/
¥³¥é¥ÜHP ¡§ https://rakuspa.com/tenshisama.pdf
¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï2¡Ù¡ß¶Ë³ÚÅò¡¦RAKU SPA¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÈÊü²Ý¸å²¹Àô¥Çー¥È¡É
¡»³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)～3·î3Æü(²Ð)
¡»³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§RAKU SPA Station ÉÜÃæ
¡»³«ºÅÆâÍÆ
- ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¥×¥é¥¹¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÈÎÇä
- ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä
- ¥³ー¥¹¥¿ー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ÎÈÎÇä
- ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê4¼ïÎà¤Î¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤
- ¸ÂÄê¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ä¤Î¤Ü¤ê¡¢¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥ÜÁõ¾þ
- Áõ¾þ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ëX¥Õ¥©¥íー¡õÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
1.¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¥×¥é¥¹¥»¥Ã¥È
Å¹ÊÞ¤´Æþ´Û»þ¤Ë¡¢Æþ´ÛÎÁ¶â¡Ü¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¥×¥é¥¹¥»¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¸ÂÄê¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¥×¥é¥¹¥»¥Ã¥È
2.¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¸ÂÄê¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î5Æü(ÌÚ)12»þ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.store-gk.com/
¡ãÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡¡¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
Å¹ÊÞ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(Á´6¼ï¥é¥ó¥À¥à)
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¥×¥é¥¹¥»¥Ã¥È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨ÊÌ¡¹¤Î¤ª²ñ·×¤ò¹ç»»¤·¤Æ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
3.¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åーÈÎÇä
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤òÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー
4.¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿4¼ïÎà¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Íá¼¼¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤òÁõ¾þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤¡¡Á´4¼ï¡ä
Íá°á¤ÎÅ·»ÈÍÍ¡¡´Å¡¹¤¹¤®¤ë¤ê¤ó¤´°»¤ÎÅò
Å·»ÈÍÍ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÅò
Å·»ÈÍÍ¤È¤Î´Å¤¯¤Æ¾Ç¤ì¤Ã¤¿¤¤Îø¤ÎÅò
Å·»ÈÍÍ¤¬¤¯¤ì¤¿²¹¤â¤ê¤ÎÅò
¡ã³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
1²óÌÜ¡§2·î5Æü(ÌÚ)～2·î8(Æü)
2²óÌÜ¡§2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)～2·î15Æü(Æü)
3²óÌÜ¡§2·î19Æü(ÌÚ)～2·î23Æü(·î¡¦½Ë)
4²óÌÜ¡§2·î27Æü(¶â)～3·î3Æü(²Ð)
¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤
5.¥³¥é¥ÜÁõ¾þ
¸ÂÄê¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë¤ä¤Î¤Ü¤ê¡¢¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤¬Å¹ÊÞ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ÜÁõ¾þ
6.XÅê¹Æ¡õ¥Õ¥©¥íー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¶Ë³ÚÅò¡¿RAKU SPA(¸ø¼°)X¤ÈGK Store(¸ø¼°)X¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤´¤¯¤é¤¯µ¤Ê¬¤ÎÅ·»ÈÍÍ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¥³¥é¥Ü¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Î¼õÉÕ¤Ë¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÃêÁª¤ÇÁõ¾þ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª·ô¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃí°Õ»ö¹à
¢¨²èÁü¡¦¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¥°¥Ã¥º¤ä·ÊÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸Ä¿ôÀ©¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÀª¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë²è¤ÎÆâÍÆÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤ÎÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³Æ¥³¥é¥Ü¤Î¾ÜºÙ¡¦Ãí°Õ»ö¹à¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¥³¥é¥ÜHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï2¡Ù¡ß¶Ë³ÚÅò¡¦RAKU SPA¥³¥é¥ÜHP
https://rakuspa.com/tenshisama.pdf
²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¶Ë³ÚÅò¡Û¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¶Ë³ÚÅò¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹100¡ó»Ò²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£ ¹ä»Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2017Ç¯1·î
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡§¢©102-0083¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®ÆóÃúÌÜ4ÈÖÃÏ ¹íÄ®Äá²°È¬È¨¥Ó¥ë6³¬
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§4,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¡Ö¶Ë³ÚÅò¡×µÚ¤Ó¡ÖRAKU SPA¡×¤ÎÄ¾±Ä»ö¶È¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.gokurakuyu.ne.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒGK Marketing¡Û¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¶Ë³ÚÅò¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹100¡ó»Ò²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ËÜ ¿¿»Ê
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2023Ç¯8·î
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡§¢©102-0083¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®ÆóÃúÌÜ4ÈÖÃÏ ¹íÄ®Äá²°È¬È¨¥Ó¥ë6³¬
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§1,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢EC¥µ¥¤¥È±¿±Ä¡¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¢Àß·×¡¢²·¶È¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://gkmarketing.co.jp/
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¡Ù¤Ï¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º´Çì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëºîÉÊ¡£¼«ÂÄÍî¤Ê¹â¹»À¸¤È¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤È¤Î¡¢´Å¤¯¤Æ¾Ç¤ì¤Ã¤¿¤¤Îø¤ÎÊª¸ì¡£
2023Ç¯1·î¤«¤é¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¡ÙÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¡¢Âè2´ü¤¬2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷Í½Äê¡£
Æ£µÜ¼þ¤Î½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç°ìÈÖ¤ÎÈþ¾¯½÷¡¦ÄÇÌ¾¿¿Ãë¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó¿Í¤À¤¬¡¢±«¤ÎÃæ¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Ë»±¤òÂß¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼«ÂÄÍî¤Ê°ì¿ÍÊë¤é¤·¤òÁ÷¤ë¼þ¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¡¢¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Éô²°¤òÁÝ½ü¤·¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÈÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¯¿¿Ãë¡£
²ÈÂ²¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ëµ²¤¨¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ´Å¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿¿Ãë¤È¡¢Èà½÷¤«¤é¤Î¹¥°Õ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¼þ¡£ÁÇÄ¾¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÆó¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä
¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ÇÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡¢ÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯¤â²Ä°¦¤¤ÎÙ¿Í¤È¤Î´Å¤¯¾Ç¤ì¤Ã¤¿¤¤Îø¤ÎÊª¸ì¡£
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï2¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://otonarino-tenshisama.jp/
(C)º´Çì¤µ¤ó¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ