¡ÖÅìµþ½»Âð¡×¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÃÏ²¼¼¼ÉÕ¤º®¹½Â¤¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹OPEN¡¿¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥×¥é¥¶À¥ÅÄ¡ØÅìµþ½»Âð À¥ÅÄÅ¸¼¨¾ì¡ÊTOKYO JUTAKU¡¡EXH¡§SETA¡Ë¡Ù
¡ÖÅìµþ½»Âð¡ÊTOKYO JUTAKU¡Ë¡×¤Ï¡¢½»¤ß¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2ÅïÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¡ØÅìµþ½»Âð À¥ÅÄÅ¸¼¨¾ì¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ½»Âð À¥ÅÄÅ¸¼¨¾ì ¡¾ TOKYO JUTAKU¡¡EXH¡§SETA
ÆüÄø¡¡¡¡2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
±Ä¶È¡¡¡¡10¡§00～18¡§00
ÄêµÙÆü¡¡·îÍËÆü¡¦²ÐÍËÆüÄêµÙ¡Ê½ËÆü¤Ï±Ä¶È¡Ë
¾ì½ê¡¡¡¡¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥×¥é¥¶À¥ÅÄ¡¡No.14
¡¡¡¡¡¡¡¡¢©158-0095 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÀ¥ÅÄ5-20
¡¡¡¡¡¡¡¡Google map(https://share.google/EKJpEgxGV3LzlG7eG)
TEL¡¡¡¡03-6279-0177
Íè¾ìÍ½Ìó :
https://www.tokyo-jutaku.jp/reserve/seta/
Åìµþ½»Âð À¥ÅÄÅ¸¼¨¾ì¡¡2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
CONCEPT - EXH¡§SETA
¡Ú¡¡¼«Á³¸÷Ãí¤°ÃÏ²¼¼¼¤Ç²ÈÂ²¤¬·Æ¤¦ÅÔ¿´¤Î»äÅ¡¡¡¡Û
RCÂ¤¤ÎÃÏ²¼¼¼¤È¡¢ÌÚ¹üÂ¤¤ÎÃÏ¾å3³¬¤Îº®¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£ÊÉ¤ä³¬ÃÊ¤Ê¤É¡Ö¶õ´Ö¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¶³¦Àþ¡×¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»ëÀþ¤ÎÈ´¤±¤È¡¢²ÄÊÑÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Í¾Çò¤òÀ¸¤ß¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ß·Á¤Ë¶õ¤òÇÁ¤¯²°¾å¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¡Ö³«Êü´¶¡×¤È¡ÖÉâÍ·´¶¡×¤ÇÁ´ÂÎ¤òÅý°ì¡£È¾²°³°¶õ´Ö¤«¤éÉ÷¤ä¿å¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¡¢»Íµ¨¤Î¹á¤ê¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿ÃÏ²¼¼¼¤Ë¤Ï¡¢¾ã»Ò±Û¤·¤Î¸÷¤¬¿èÈþ¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£ºÙÉô¤Ë¼«Á³ÁÇºà¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÅÔ¿´¤Î·öÁû¤«¤é°ìÇïÃÖ¤¤¤¿Êë¤é¤·¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡¢ËÜÅö¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë´²¤®¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
DETAIL- EXH¡§SETA
¹½Â¤¡¡¡¡¡¡¡§¡¡RC¡ÜÌÚ¹üº®¹½Â¤¡ÊRCÂ¤ÃÏ²¼1³¬¡¢ÌÚ¹üÂ¤ÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ¡Ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡§¡¡289.70Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÃÏ²¼1³¬¡§57.52Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢1³¬¡§97.48Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢2³¬¡§80.45Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢3³¬¡§54.25Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
¢£Åìµþ½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦¶õ´Ö¡×¤òÄÉµá¤·ÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÅìµþ½»Âð¡ÊTOKYO JUTAKU¡Ë¡×¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯»þÂå¤ä¡¢°Ü¤í¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½»¤Þ¤¦¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ´Ö¤¬¡¢½»¤Þ¤¦¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢·úÃÛ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÅìµþ½»Âð¡¡À¥ÅÄÅ¸¼¨¾ì¡×¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¤¸À¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤¢¤ëÁí¹ç½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¶ðÂô¸ø±à¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥®¥ã¥é¥êーÆâ¤Ë¡ÖÅìµþ½»Âð¡¡¶ðÂôÅ¸¼¨¾ì¡ÊTOKYO JUTAKU¡¡EXH¡§KOMAZAWA¡Ë¡×¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ðÂôÅ¸¼¨¾ì¤Ï¡¢ºòÇ¯2025Ç¯¤Î¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ½»Âð¡¡¶ðÂôÅ¸¼¨¾ì¡ÊTOKYO JUTAKU¡¡EXH¡§SETA¡Ë
±Ä¶È¡¡10:00～18:00
½»½ê¡¡¶ðÂô¸ø±à¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥®¥ã¥é¥êー Stage3-8
¡¡¡¡¡¡¢©158-0081¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¿¼Âô4-26
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://www.tokyo-jutaku.jp/
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à :
https://www.instagram.com/tokyo_jutaku/
¡ÖÅìµþ½»Âð¡¡À¥ÅÄÅ¸¼¨¾ì¡×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¤´Íè¾ì¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¤´°ÆÆâ¤Î¤¿¤á»öÁ°Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Íè¾ìÍ½Ìó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.tokyo-jutaku.jp/reserve/seta/)¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ï·ÇºÜ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡§¡¡https://www.tokyo-jutaku.jp/contact/
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡§¡¡https://www.tokyo-jutaku.jp
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¡¡§¡¡https://www.instagram.com/tokyo_jutaku/